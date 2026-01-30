ETV Bharat / bharat

बजट पेश करते समय वित्तमंत्री क्यों पढ़ते हैं कविता, महाभारत-गीता के कोट्स, आंकड़ों की बाजीगरी में शेरो-शायरी का क्या काम?

बजट भाषण में शेरो शायरी, कविता, कोट्स के क्या हैं मायने? ( Photo credit Etv Bharat )

हैदराबाद. सरकारी खर्चे-पानी का लेखा-जोखा सालाना बजट मोटा-माटी आंकड़ों का दस्तावेज है. पैसा कहां से आएगा, कहां खर्च किया जाएगा, इसका एक तरह से हिसाब-किताब. हर साल देश के वित्त मंत्री एक फरवरी को इसे संसद में पेश करते हैं. इसके बहाने सरकार आने वाले सालों के कामकाज का खाका खींचती है और जनता-विपक्ष को बताने की कोशिश करती है कि डेवलपमेंट को लेकर उसका विजन क्या है. रक्षा, स्वास्थ्य-शिक्षा, जनकल्याणकारी योजनाओं, बाजार-कारोबार, नौकरी-पेशा वाले लोगों के लिए कहां से, कैसे और कितने फंड की व्यवस्था की जा रही है या फिर इन जैसे सेक्टर्स के लिए क्या नीतियां बनाई जा रही हैं.

खचाखच भरा लोकसभा सदन और फाइनेंस मिनिस्टर का डेढ़-दो घंटे का बजट भाषण... बीच-बीच में सरकार और विपक्ष में नोकझोंक, चुटकी-तंज और शेर-ओ-शायरी का दौर. पार्लियामेंट में कुछ ऐसा ही सीन होता है बजट के दिन. आंकड़ों के इस नीरस और ज्यादातर उबाऊ कथानक के दौरान शेर, कविता की लाइंस तपती दोपहरी में ठंडी हवा के झोंके सरीखी लगती हैं. कहां से शुरू हुई ये परंपरा, किस वित्तमंत्री ने कब कहां से लेकर क्या कोट किया, आखिर इसके मायने और मकसद क्या होते हैं.... आज Etv Bharat की इस खास पेशकश में आगे यही सब जानेंगे आप.

निर्मला सीतारमण: तमाम उपलब्धियों और खासियतों के अलावा निर्मला देश की पहली महिला वित्तमंत्री भी हैं. पिछले साल एक फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में उन्होंने तेलुगू कवि व प्ले रायटर गुरजादा अप्पा राव(1862-1915) का उल्लेख किया। पंक्तियां थीं- देसामनते माटी कादोई, देसामनते मनुशुलोई। मतलब हुआ- देश सिर्फ जमीन-मिट्टी ही नहीं है, देश का मतलब है उसके लोग, नागरिक। ये लाइनें अप्पाराव की लोकप्रिय देशभक्ति रचना 'देसामुनु प्रेमिंचुमन्ना' से ली गई थीं. निर्मला खुद दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हैं और 2024 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन वाली टीडीपी की सरकार राज्य में सत्ता में आई थी.

इसी तरह से साल 2022-23 का आम बजट पढ़ते हुए सीतारमण ने महाभारत के शांति पर्व, अध्याय 72 से श्लोक नंबर 11 का जिक्र किया। इसका लब्बोलुआब यह था. राजा को बिना किसी कोताई के अपनी प्रजा-लोगों के कल्याण(वेलफेयर) के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। धर्म के अनुसार सही तरीके से शासन करे और जनता से कर उगाही भी नियम और धर्म संगत ही होनी चाहिए। उस वर्ष के बजट में सरकार की ओर से टैक्स सुधारों से संबंधित कई प्रावधान किए गए थे.

अब आती है 2021-22 के बजट की बात. इस बार वित्तमंत्री निर्मला ने रबिंद्रनाथ टैगोर की रचना 'फायरफ्लाइज' से लाइन- 'Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.' इसका मतलब है कि 'उम्मीद वो चिड़िया है, जो रोशनी को महसूस करती है और गाने लगती है जब भोर में अभी भी अंधेरा छाया रहता है.' टैगोर की उस रचना में प्रेरक कहावतें और कोट्स पढ़ने को मिलते हैं.

पांच अगस्त, 2019 का अहम दिन, केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक बेहद संवेदनशील फैसला लेती है और आर्टिकल-370 को हटा दिया जाता है. यही अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य और स्वायत्तता का दर्जा देता था. फिर आया 1 फरवरी, 2020 को 2020-21 का बजट. वित्तमंत्री सीतारमण ने सदन में कश्मीरी लेखक व कवि पंडित दीनानाथ कौल की लिखी कविता की पंक्तियां सुनाईं। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं-

'हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों का गरम खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन.'

पंडित दीनानाथ(1916-1988 ) साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे और कश्मीरी पोयट्री में आधुनिक युग के जनक माने जाते थे. सीतारमण की यह कोशिश आर्टिकल-370 हटने से पैदा हुए हालात से जोड़कर देखा गया. 2019-20 के बजट भाषण के दौरान निर्मला ने मशहूर उर्दू रायटर मंजूर हाशमी(1935-2008) का शेर पढ़ा। उस साल के बजट में भारत को अगले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ की इकोनाॅमी बनाने का साहसिक व महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था. अब शेर सुनिए-