ETV Bharat / bharat

आम बजट 2026-27: उत्तराखंड में ट्रेकिंग हाइकिंग को लेकर प्लान, जानिये क्या हैं संभावनाएं

उत्तराखंड में ट्रेकिंग हाइकिंग की बड़ी संभावनाएं हैं, जिसका आज वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी जिक्र किया है.

UNION BUDGET 2026
उत्तराखंड ट्रेकिंग हाइकिंग प्लान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 1, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2026-27 का बजट पेश किया. लगातार अपने 9वें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, वर्ल्ड क्लास ट्रेकिंग और हाइकिंग अनुभव के लिए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोथिगई मलाई में इकोलॉजिकल रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन प्रदेशों में इसकी संभावनाएं हैं.

वहीं, केंद्रीय बजट को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत-2047 का सर्वस्पर्शी बजट करार दिया है. उन्होंने कहा कि, 'इस बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग ट्रेल्स के विकास की घोषणा एक दूरदर्शी पहल है. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका सुदृढ़ होगी, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे.'

उत्तराखंड ट्रेकिंग का हब है. इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (IMF) के मुताबिक, उत्तराखंड में करीब 100 करोड़ ट्रेकिंग का व्यवसाय है. उत्तराखंड में करीब 6 दर्जन से ज्यादा विश्व स्तरीय ट्रेकिंग रूट मौजूद हैं, जिसमें तमाम राज्यों के साथ दूसरे देशों से भी लोग ट्रेकिंग के लिए पहुंचते हैं. राज्य में ऐसे कई ट्रेकिंग रूट डेवलप किए गए हैं जहां हर साल हजारों टूरिस्ट उत्तराखंड पहुंचते हैं. यहां की शांत वादियां हर किसी को लुभाती हैं.

पहाड़ों और वनों से घिरा उत्तराखंड ट्रेकिंग हाइकिंग के लिए बेस्ट है. यही कारण है कि केंद्रीय बजट में भी इस पर जोर देने की बात कही गई है. उत्तराखंड में इस योजना पर पहले से काम हो रहा है. केंद्र की मदद के बाद आने वाले समय में ट्रेकिंग हाइकिंग प्लान को पंख लगने की उम्मीद है. जिससे यहां पलायन के साथ ही बेरोजगारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है.

उत्तराखंड में ट्रेकिंग की स्थिति:-

  1. उत्तराखंड में करीब 50 विश्व स्तरीय ट्रेक हैं मौजूद.
  2. छोटे बड़े ट्रेक मिलाकर इनकी संख्या सैकड़ों में है.
  3. राज्य में अकेले ट्रेकिंग का करीब 100 करोड़ का व्यवसाय है.
  4. 4500 मी की ऊंचाई को को ट्रेकिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
  5. इससे ऊपर के क्षेत्र को पर्वतारोहण के रूप में रखा गया है.
  6. उत्तराखंड में ट्रेकिंग की तमाम संभावनाएं है.
  7. इसके बावजूद भी प्रदेश में ट्रेकिंग को कोई नियमावली नहीं है.
  8. हिमालय राज्यों में करीब 150 लोग पिछले 5 साल में जान गंवा चुके हैं.
  9. उत्तराखंड सरकार के पास ट्रेकिंग के दौरान मरने वालों का सटीक आंकड़ा नहीं है.
  10. हिमाचल और उत्तराखंड में ट्रेकिंग से जाती है सबसे ज्यादा जान
उत्तराखंड में ट्रेकिंग प्वाइंट्स: फूलों की घाटी, रूपकुंड, चोपता-चंद्रशिला, हर की दून, दयारा बुग्याल, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड ट्रेक, पिंडारी ग्लेशियर, गौमुख तपोवन, बगिनी ग्लेशियर, बनकटिया ग्लेशियर, गुलाबी कांठा, गोमुख तपोवन ट्रेक, केदारताल ट्रेक, कुंवारी पास ट्रेक, रूपिन पास ट्रेक.

पढ़ें---

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
बजट 2026
बजट 2026 में उत्तराखंड
उत्तराखंड ट्रेकिंग हाइकिंग प्लान
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.