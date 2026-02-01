ETV Bharat / bharat

आम बजट 2026-27: उत्तराखंड में ट्रेकिंग हाइकिंग को लेकर प्लान, जानिये क्या हैं संभावनाएं

देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2026-27 का बजट पेश किया. लगातार अपने 9वें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड का भी जिक्र किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, वर्ल्ड क्लास ट्रेकिंग और हाइकिंग अनुभव के लिए पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पूर्वी घाट में अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पोथिगई मलाई में इकोलॉजिकल रूप से सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन प्रदेशों में इसकी संभावनाएं हैं.

वहीं, केंद्रीय बजट को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत-2047 का सर्वस्पर्शी बजट करार दिया है. उन्होंने कहा कि, 'इस बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग ट्रेल्स के विकास की घोषणा एक दूरदर्शी पहल है. इससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका सुदृढ़ होगी, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे.'

उत्तराखंड ट्रेकिंग का हब है. इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (IMF) के मुताबिक, उत्तराखंड में करीब 100 करोड़ ट्रेकिंग का व्यवसाय है. उत्तराखंड में करीब 6 दर्जन से ज्यादा विश्व स्तरीय ट्रेकिंग रूट मौजूद हैं, जिसमें तमाम राज्यों के साथ दूसरे देशों से भी लोग ट्रेकिंग के लिए पहुंचते हैं. राज्य में ऐसे कई ट्रेकिंग रूट डेवलप किए गए हैं जहां हर साल हजारों टूरिस्ट उत्तराखंड पहुंचते हैं. यहां की शांत वादियां हर किसी को लुभाती हैं.