बजट 2026: वित्त मंत्री ने 85 मिनट के भाषण में इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख

इस बार के भाषण में वित्त मंत्री का पूरा ध्यान निवेश, विकास पर रहा. चुनावी राज्यों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ.

union budget 2026
बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
नयी दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना लगातार नौवां बजट पेश किया. वित्त मंत्री के इस बार के बजट भाषण में किसी तरह की कविता या संत का संदर्भ नहीं दिया गया. इस बार के भाषण में वित्त मंत्री का पूरा ध्यान निवेश, विकास पर रहा और चुनावी राज्यों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ.

बता दें कि इससे पहले निर्मला सीतारमण ने जितने भी बजट पेश किये हैं उनमें किसी ना किसी कवि की कविता का जिक्र किया था. निर्मला सीतारमण से पहले भी वित्त मंत्रियों ने बजट पेश करने के दौरान शेरो शायरी सुनायी. निर्मला सीतारमण या फिर किस वित्त मंत्री ने कब-कब कौन सी कविता या फिर शायरी का इस्तेमाल किया, जानना चाहते हैं तो नीचे दिये गये लिंक को क्लिक करें.

'हर हर महादेव' के लगे नारे

प्रधानमंत्री मोदी के सदन में प्रवेश करते समय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 'भारत माता की जय' और 'हर हर महादेव' के नारे लगाए. उधर विपक्षी सदस्यों ने 'जय संविधान' के नारे लगाए. बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी.

कांजीवरम साड़ी पहनी थी वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को अपने गृह राज्य तमिलनाडु की परंपरागत बुनाई का सम्मान करते हुए सुनहरे चेक और कॉफी ब्राउन रंग की किनारी वाली बैंगनी रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीतारमण के लगभग 85 मिनट के बजट भाषण को 'ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी' बताया. भाषण की शुरुआत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देते हुए और माघ पूर्णिमा के उल्लेख के साथ हुई.

केरल के सदस्यों का हंगामा

भाषण के अंत में, केरल के कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया. उनका दावा था कि वित्त मंत्री ने उनके राज्य की अनदेखी की है, जहां अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं. अपनी बात रखते हुए सीतारमण ने कहा: "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक और सतत रूप से अनिश्चितता के बजाय कार्रवाई, बयानबाजी के बजाय सुधार और लोकलुभावनवाद के बजाय लोगों को चुना है."

'कर्तव्य भवन' में बना पहला बजट

यह पहला बजट था जिसे वित्त मंत्रालय के नए कार्यालय 'कर्तव्य भवन' (पूर्व में नॉर्थ ब्लॉक) में तैयार किया गया था. सदन की बैठक शुरू होने से पहले सांसद एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए. भाजपा सांसद राजकुमार चाहर को अन्य सांसदों के साथ सेल्फी लेते देखा गया, जबकि द्रमुक नेता कनिमोई को गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया. कार्यवाही शुरू होने से पहले कुछ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शाह के आसपास खड़े थे और उनसे चर्चा कर रहे थे.

सुप्रिया सुले के पास संवेदना व्यक्त की

कई सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की सांसद सुप्रिया सुले के पास महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे. अजित पवार का 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. सुप्रिया उनकी चचेरी बहन हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, तारिक अनवर और मीसा भारती सहित कई नेताओं को सुले से पास जाकर उनसे बात करते हुए देखा गया.

