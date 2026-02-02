बजट 2026 में केरल को मिला 'रेयर अर्थ कॉरिडोर': राज्य में कैसे खुलेंगे रोजगार के नए अवसर और क्या होंगी चुनौतियां?
तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' की घोषणा की है. 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' को केरल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. इस मिनरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में केरल के अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में दुर्लभ खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
बजट में क्या घोषणा की गयी
बजट भाषण के अनुसार, दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) के खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केरल सहित कई राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है. यह परियोजना इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ ऑक्साइड और 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' को स्वदेशी रूप से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
इसका लक्ष्य हर साल 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन करना है. नियोडिमियम और प्रैसेओडिमियम जैसे खनिज 'मोनाजाइट' को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं. इनसे तैयार मैग्नेट का उपयोग ड्रोन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ-साथ मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है.
केंद्र सरकार ने इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2025 में की थी. वर्तमान में भारत इन मैग्नेट के लिए पूरी तरह चीन से आयात पर निर्भर है. दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने इस स्थानीय परियोजना में शामिल होने की इच्छा जताई है. सरकार ने वैश्विक निविदा के जरिए 5 कंपनियों को चुनने का फैसला किया है, जिनमें से प्रत्येक को 1200 मीट्रिक टन उत्पादन का काम दिया जाएगा.
7 साल की इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 7280 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. कंपनियों को अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कॉरिडोर खनिज संपन्न राज्यों को जोड़कर तैयार किया जा रहा है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद चीन पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
अनछुए खनिज भंडार
केंद्रीय खान मंत्रालय ने पिछले साल संसद में जानकारी दी थी कि भारत की मिट्टी में 8.52 करोड़ टन (85.2 मिलियन टन) ऐसे खनिज दबे हुए हैं, जिनका खनन किया जा सकता है. इन खनिजों में लिथियम, थोरियम, कोबाल्ट, बेरिलियम, टाइटेनियम और कैडमियम शामिल हैं. इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में इल्मेनाइट, गार्नेट, जिरकोन, मोनाजाइट और रूटाइल जैसे धातु अयस्क भी पाए जाते हैं.
यह पाया गया है कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के तटों पर इन खनिजों का प्रचुर भंडार है. 'रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर' का मुख्य उद्देश्य इन तटीय क्षेत्रों को जोड़कर खनन को पारदर्शी बनाना और चीन से आयात कम कर आत्मनिर्भरता हासिल करना है. इस परियोजना में खनिज रेत खनन के अलावा, प्रोसेसिंग यूनिट्स, औद्योगिक पार्क, बंदरगाहों को जोड़ने वाली परिवहन सुविधाएं और वैल्यू-ऐडेड उत्पादों का निर्माण भी शामिल होने की उम्मीद है.
इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने और तकनीक को विकसित करने में होता है. जैसे लिथियम का उपयोग ईवी (EV) बैटरी में होता है. अब तक भारत इन खनिजों के लिए चीन, इंडोनेशिया और चिली जैसे देशों पर निर्भर रहा है. इस निर्भरता को खत्म करने के लिए ही यह कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात शुल्क में कमी आएगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा.
केरल ही क्यों?
देश में दुर्लभ खनिज रेत के सबसे महत्वपूर्ण भंडार केरल के नींदकरा से थ्रिक्कुन्नापुझा तक के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं. केरल के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी दुर्लभ खनिजों से भरपूर 'काली रेत' प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. केरल के कोल्लम और अलाप्पुझा जिलों के तटीय क्षेत्रों में पिछले लगभग सौ वर्षों से इस खनिज रेत का खनन किया जा रहा है.
वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा केरल के नींदकरा-अलाप्पुझा, तमिलनाडु के मनावलकुरुचि-थूथुकुडी और ओडिशा के गोपालपुर में खनन कार्य किया जा रहा है. कुछ विशिष्ट स्थानों पर निजी कंपनियां भी खनन कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु का थूथुकुडी, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र का रत्नागिरी.
क्या आ सकती हैं मुश्किलें
चूंकि केरल के तटीय इलाकों में आबादी बहुत घनी है, इसलिए यहां खनन को अक्सर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है. भले ही 'इंडियन रेयर अर्थ्स' और 'केरल मिनरल्स एंड मेटल्स' जैसी सरकारी कंपनियों ने खनन किया, लेकिन फिर भी कई टकराव हुए. 70 साल पहले जब अलाप्पाद, पोनमाना, नींदकरा और चवारा क्षेत्रों में खनन शुरू हुआ था, तब वहां आबादी कम थी. केवल मछुआरे ही तट का इस्तेमाल करते थे. तब सरकारी कंपनियों में नौकरियां मिलने से स्थानीय लोग संतुष्ट थे.
लेकिन जैसे-जैसे खनन जारी रहा, धीरे-धीरे तट कटने लगे और समुद्र तल की स्थिति बिगड़ने लगी. मछुआरों के लिए अपनी नावें किनारे लगाना मुश्किल हो गया. साल 2002 में 'काली रेत' के खनन को निजी हाथों में सौंपने के फैसले के खिलाफ आरट्टू नदी क्षेत्र में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे. तटीय सुरक्षा के काम किए गए और लोगों को समझाया गया कि खनन वैज्ञानिक आधार पर हो रहा है. लेकिन, स्थानीय निवासियों का शक दूर नहीं हुआ. भले ही सरकारी कंपनियां पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करती हैं और परमिट लेती हैं, लेकिन 'खनन' शब्द सुनते ही स्थानीय विरोध आज भी बढ़ जाता है.
अध्ययन और सुझाव:
'केरल शास्त्र साहित्य परिषद' जैसे संगठनों ने, जिन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया है, यह स्पष्ट किया है कि केरल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक 'जिम्मेदार खनन पद्धति' अपनाई जानी चाहिए, जिससे पारिस्थितिक संतुलन न बिगड़े. 'काली रेत' का खनन दो तरह से होता है: किनारे से (Land-based) और सक्रिय तट से (Sea washing). किनारे से किए जाने वाले खनन (जिसे डीप माइनिंग कहा जाता है) से तट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता. लेकिन, सक्रिय तट से होने वाले खनन (सी-वाशिंग) से तटीय प्रकृति को गंभीर नुकसान पहुंचता है.
शास्त्र साहित्य परिषद की सिफारिश है कि सक्रिय तट से होने वाली 'सी-वाशिंग' पद्धति को पूरी तरह बंद या कम किया जाना चाहिए और जमीन आधारित खनन पर अधिक निर्भर रहना चाहिए. मानसून के दौरान, जब समुद्र कटाव करता है, तब तट पर होने वाली सभी सी-वाशिंग गतिविधियों को पूरी तरह रोक देना चाहिए. इसके बाद के महीने समुद्र तट के पुनर्निर्माण के होते हैं. परिषद का सुझाव है कि इन महीनों में केवल 'सेडिमेंट बजट अध्ययन' की सिफारिशों के आधार पर ही सीमित खनन किया जाना चाहिए.
