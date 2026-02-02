ETV Bharat / bharat

बजट 2026 में केरल को मिला 'रेयर अर्थ कॉरिडोर': राज्य में कैसे खुलेंगे रोजगार के नए अवसर और क्या होंगी चुनौतियां?

तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' की घोषणा की है. 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' को केरल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. इस मिनरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में केरल के अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में दुर्लभ खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और विनिर्माण को बढ़ावा देना है.

बजट में क्या घोषणा की गयी

बजट भाषण के अनुसार, दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) के खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केरल सहित कई राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है. यह परियोजना इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ ऑक्साइड और 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट' को स्वदेशी रूप से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इसका लक्ष्य हर साल 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन करना है. नियोडिमियम और प्रैसेओडिमियम जैसे खनिज 'मोनाजाइट' को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं. इनसे तैयार मैग्नेट का उपयोग ड्रोन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ-साथ मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है.

केंद्र सरकार ने इस परियोजना की घोषणा नवंबर 2025 में की थी. वर्तमान में भारत इन मैग्नेट के लिए पूरी तरह चीन से आयात पर निर्भर है. दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने इस स्थानीय परियोजना में शामिल होने की इच्छा जताई है. सरकार ने वैश्विक निविदा के जरिए 5 कंपनियों को चुनने का फैसला किया है, जिनमें से प्रत्येक को 1200 मीट्रिक टन उत्पादन का काम दिया जाएगा.

7 साल की इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 7280 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. कंपनियों को अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कॉरिडोर खनिज संपन्न राज्यों को जोड़कर तैयार किया जा रहा है. आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद चीन पर भारत की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

अनछुए खनिज भंडार

केंद्रीय खान मंत्रालय ने पिछले साल संसद में जानकारी दी थी कि भारत की मिट्टी में 8.52 करोड़ टन (85.2 मिलियन टन) ऐसे खनिज दबे हुए हैं, जिनका खनन किया जा सकता है. इन खनिजों में लिथियम, थोरियम, कोबाल्ट, बेरिलियम, टाइटेनियम और कैडमियम शामिल हैं. इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में इल्मेनाइट, गार्नेट, जिरकोन, मोनाजाइट और रूटाइल जैसे धातु अयस्क भी पाए जाते हैं.

यह पाया गया है कि केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के तटों पर इन खनिजों का प्रचुर भंडार है. 'रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर' का मुख्य उद्देश्य इन तटीय क्षेत्रों को जोड़कर खनन को पारदर्शी बनाना और चीन से आयात कम कर आत्मनिर्भरता हासिल करना है. इस परियोजना में खनिज रेत खनन के अलावा, प्रोसेसिंग यूनिट्स, औद्योगिक पार्क, बंदरगाहों को जोड़ने वाली परिवहन सुविधाएं और वैल्यू-ऐडेड उत्पादों का निर्माण भी शामिल होने की उम्मीद है.

इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने और तकनीक को विकसित करने में होता है. जैसे लिथियम का उपयोग ईवी (EV) बैटरी में होता है. अब तक भारत इन खनिजों के लिए चीन, इंडोनेशिया और चिली जैसे देशों पर निर्भर रहा है. इस निर्भरता को खत्म करने के लिए ही यह कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात शुल्क में कमी आएगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा.