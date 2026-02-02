ETV Bharat / bharat

बजट-2026 में हेरिटेज साइट को डेवलप करने की घोषणा से पर्यटन-रोजगार को मिलेगा बढ़ावा: टूरिज्म एक्सपर्ट

टूरिज्म एक्सपर्ट के अनुसार बजट में इंटरनेशनल यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए उपायों की रूपरेखा नहीं बताई गई है. पढ़ें चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट...

नई दिल्ली: टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने यूनियन बजट-2026 पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार द्वारा टूरिज्म को रोजगार पैदा करने, स्किल डेवलपमेंट और अलग-अलग जगहों पर बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए एक अहम इंजन के तौर पर पहचानने का स्वागत किया है.

ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना इस सेक्टर की लॉन्ग-टर्म नींव को मजबूत करने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है. हालांकि, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि बजट में डेस्टिनेशन्स को बढ़ावा देने या घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों के लिए जोरदार मार्केटिंग करने के लिए ठोस उपायों की रूपरेखा नहीं बताई गई है. प्रमोशन और डिमांड बढ़ाने के लिए एक साफ रोडमैप की कमी में विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह सेक्टर घोषित बुनियादी ढांचा और कौशल-निर्माण पहलों का पूरी तरह से फायदा उठाने में संघर्ष कर सकता है.

बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट रवि गोसाईं ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह हमारे लिए राहत की बात है कि टूरिज्म को रोजगार पैदा करने और देश की ग्रोथ के ड्राइवर के तौर पर पहचाना गया है. हालांकि, सरकार ने इसके प्रचार प्रसार के लिए कोई बजट का आवंटन नहीं किया है.'

गोसाईं ने सवाल उठाया, 'सरकार टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है और अलग-अलग जगहों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और आने वाले टूरिस्ट की संख्या के बीच एक गैप है. प्रमोशन और पब्लिसिटी की कमी उनके असर को सीमित कर सकती है.

टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए लगातार कोशिश किए बिना, ऐसी सुविधाओं को डेवलप करने का असली फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कम टूरिस्ट का मतलब होगा स्थानीय समुदायों के लिए कम मौके.' टूरिज्म पर ऐसी ही राय जाहिर करते हुए टूरिज्म सेक्टर के एक्सपर्ट दीपक कुमार भटनागर ने ईटीवी भारत को बताया, 'रोजगार पैदा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर, इंडस्ट्री ने एक बार फिर मौका गंवा दिया है, जबकि इंटरनेशनल टूरिस्ट को टारगेट करके मजबूत मार्केटिंग और प्रमोशनल कोशिशों की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया है.'

उन्होंने आगे कहा कि इन जगहों पर टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए सही पब्लिसिटी के बिना, लोकल युवाओं को ट्रेनिंग देने की उपयोगिता पर सवाल बना रहता है और पूछा कि अगर टूरिस्ट की संख्या नहीं बढ़ती है, तो इस कुशल कार्यबल को आखिर कौन काम देगा.

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, टूरिज्म एक्सपर्ट और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FHRAI) के मानद कोषाध्यक्ष गिरीश ओबेरॉय ने ईटीवी भारत को बताया, 'सरकार ने 15 हेरिटेज साइट को कल्चरल साइट के तौर पर डेवलप करने की घोषणा की है. इस कदम से इंडस्ट्री को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा. हाई-स्पीड कॉरिडोर कनेक्टिविटी और मेडिकल टूरिज्म सरकार के सकारात्मक कदम हैं.

ओबेरॉय ने कहा, 'लगभग 10,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार पैदा करने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे इन जगहों को कल्चरल हब के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी.' एक और एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने ईटीवी भारत को बताया, 'अच्छी बात यह है कि सरकार कुछ बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप करने जा रही है और पूरे देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने जा रही है.'

गोयल ने आगे कहा, 'कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, जिनकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनमें टूर ऑपरेटरों के लिए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस और उन्हें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना शामिल है.'

