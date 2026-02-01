ETV Bharat / bharat

बजट 2026: टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल कनेक्टिविटी से एविशएन को मिलेगा बढ़ावा

टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और रीजनल कनेक्टिविटी से एविशएन को मिलेगा बढ़ावा ( ETV Bharat )

ईग्रो फाउंडेशन के सीईओ चरण सिंह ने बजट को एक लंबी कहानी का हिस्सा बताया. “यह एक रोमांचक कहानी है कि बजट आगे बढ़ रहा है.

क्षेत्रीय हवाई अड्डों से लेकर समुद्री विमानों तक इंडस्ट्री के जानकारों को सरकार के एविएशन विज़न में भी निरंतरता दिख रही है, जिसमें एयरपोर्ट के विस्तार से लेकर क्षेत्रीय संपर्क और अब नए गतिशीलता विकल्प शामिल हैं.

प्रो. सीमा शर्मा ने भी यही बात दोहराई और कस्टम ड्यूटी में छूट को एक ऐसा सुधार बताया जिसका लंबे समय से इंतजार था. उन्होंने कहा, “एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स और अवयव पर कस्टम ड्यूटी में छूट एक बहुत जरूरी कदम है.” उनके अनुसार, इस कदम से भारत में एयरक्राफ्ट उत्पादन के साथ-साथ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) फैसिलिटी को नई रफ़्तार मिलेगी. शर्मा ने कहा, "तो हम देखते हैं कि भारत न केवल सर्विस सेक्टर बल्कि एविएशन सेक्टर के लिए भी ग्लोबल हब बनने की राह पर है."

शाह ने कहा, "इससे एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट खरीदने की लागत कम करने में मदद मिलेगी." उन्होंने इस कदम से मिलने वाली वित्तीय राहत पर जोर दिया, जो ऐसे समय में मिल रही है जब एयरलाइंस ज़्यादा ऑपरेटिंग लागत और सप्लाई-चेन की दिक्कतों से जूझ रही हैं."

कस्टम ड्यूटी में छूट से विमान की लागत कम होती है बजट 2026-27 में विमानन से जुड़ी सबसे खास घोषणाओं में से एक है, नागरिक, प्रशिक्षण और दूसरे विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में छूट. इस कदम से विमान खरीदने और रखरखाव की लागत कम होने के साथ-साथ भारत के घरेलू विमानन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

शाह के अनुसार, इन पहलों से हवाई यात्रा की मांग का भौगोलिक फैलाव बढ़ेगा, और यह बड़े मेट्रो शहरों से आगे निकल जाएगा. उन्होंने कहा, "इससे टूरिज्म और इस तरह एविएशन सेक्टर को और मदद मिलेगी."

उन्होंने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास करने पर ज़्यादा ध्यान देने से, जिसमें मंदिर शहर, ट्रेकिंग ट्रेल्स और 15 पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, टूरिज्म और बदले में एविएशन सेक्टर को और मदद मिलेगी.

आईसीआरए लिमिटेड में कॉर्पोरेट रेटिंग्स की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और को-ग्रुप हेड किंजल शाह ने कहा कि इस कदम से सीधे तौर पर यात्री संख्या बढ़ेगी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "वित्तीय वर्ष 2027 के यूनियन बजट में पांच रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का प्रस्ताव है, जिससे मेडिकल टूरिज्म वॉल्यूम बढ़ेगा."

पर्यटन को बढ़ावा देने से एविएशन की मांग बढ़ी पांच रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के सरकार के प्रस्ताव का एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया है, क्योंकि भारत सस्ती, हाई-क्वालिटी हेल्थकेयर के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी अपील बढ़ा रहा है.

बजट में एविएशन को बढ़ावा देने के केंद्र में टूरिज्म, खासकर चिकित्सा मूल्य पर्यटन, विरासत स्थलों और टियर-2 और टियर-3 शहरों की यात्रा के साथ इसका गहरा जुड़ाव है, इन सभी से एयर कनेक्टिविटी की लगातार मांग बढ़ने की उम्मीद है.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास, गंतव्य पर केंद्रित पर्यटन, विमान निर्माण और राजकोषीय अनुशासन पर साफ जोर देते हुए, बजट एक दीर्घकालिक ढांचा तैयार करता है, जिसके बारे में इंडस्ट्री लीडर्स का कहना है कि यह भारत की एविएशन स्टोरी के अगले फेज को फिर से तय कर सकता है.

नई दिल्ली: यूनियन बजट 2026-27 ने भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक मजबूत उम्मीद जगाई है, जिससे पता चलता है कि सरकार सिविल एविएशन को आर्थिक विकास, टूरिज्म बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास का एक अहम ज़रिया बनाने की सोच रही है.

उन्होंने कहा, “पहले नए एयरपोर्ट, हवाई चप्पल से हवाई जहाज और अब सी प्लेन बनाने का तरीका अपनाया गया.” सिंह ने कहा कि भारत की बड़ी ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक क्षमता को एविएशन से होने वाले डेवलपमेंट के ज़रिए रोज़गार के मौकों में बदला जा रहा है.

रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार से, खासकर उन इलाकों में जहां सुविधाएं कम हैं, एविएशन, टूरिज्म और उससे जुड़ी सर्विसेज में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जिससे इस सेक्टर की भूमिका रोजगार गुणक के तौर पर और मजबूत होगी.

एयरलाइंस इकोसिस्टम-लेवल ग्रोथ देख रही हैं

एयरलाइनों के लिए, बजट में गंतव्य विकास और आधारभूत संरचनाखर्च पर ज़ोर देने से डिमांड का स्थिर मांग परिदृश्य है. एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक सिंह ने कहा कि बजट लॉन्ग-टर्म ग्रोथ के लिए एक मजबूत और भरोसा दिलाने वाला सिग्नल देता है.

उन्होंने कहा, “पूंजीगत व्यय और गंतव्य-केंद्रित निवेश पर लगातार ज़ोर देने से टूरिज्म और इसके साथ ही सिविल एविएशन सेक्टर के विस्तार के लिए एक ठोस संरचनात्मक ढांचा मिलता है.”

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म, खास तौर पर मिडिल ईस्ट और साउथ-ईस्ट एशिया जैसे इलाकों से उच्च आवृत्ति, मकसद से चलने वाली प्रेरित यात्रा को बढ़ावा देता है. उन्होंने हेरिटेज, पुरातत्व और इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के विकास को भी टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा कारण बताया.

सिंह ने कहा, “कुल मिलाकर, ये उपाय एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस एक सार्थक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं.” उन्होंने पर्यटन कार्यबल को कौशल और व्यावसायिकता बनाने पर भी समानांतर फोकस का जिक्र किया.

राजकोषीय अनुशासन निवेशकों को आश्वस्त करता है

एयरलाइन बैलेंस-शीट के नज़रिए से, बजट 2026–27 में राजकोषीय समझदारी पर ज़ोर देने से इंडस्ट्री लीडर्स का भी ध्यान गया है. बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा कि सरकार ने अल्पकालिक प्रोत्साहन से दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की ओर एक बड़ा बदलाव किया है.

उन्होंने कहा, “ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था सप्लाई-चेन के झटकों, ट्रेड में रुकावटों और बढ़ती अनिश्चितता से गुजर रही है, बजट 2026 अल्पकालिक प्रोत्साहन से दीर्घकालिक क्षमता निर्माण की ओर एक साफ़ बदलाव दिखाता है.”

सिंह ने पब्लिक कैपिटल खर्च में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी और राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत तक कम करने को ऐसे कदम बताया जो भरोसे और आर्थिक मजबूती को मज़बूत करते हैं. उन्होंने कहा, “ये सभी कदम एक ऐसे बजट का संकेत देते हैं जो प्रैक्टिकल, लचीला और संवृद्धि के लिए तैयार है.”

टियर-2, टियर-3 शहर अगली लहर को आगे बढ़ाएंगे

कम लागत वाली वाहक अकासा एयर ने भी गतिशीलता और क्षेत्रीय विकास पर बजट के फोकस का स्वागत किया.

अकासा एयर के फाउंडर और सीईओ विनय दुबे ने कहा कि बजट टूरिज्म और कनेक्टिविटी को तेज करने के लिए एक आगे की सोच वाला फ्रेमवर्क पेश करता है. उन्होंने कहा, “मेट्रो के साथ-साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में ट्रैवल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, इसलिए अंतिम चरण की कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर फोकस ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है.”

दुबे ने कहा कि सरकार का “लचीला, भविष्य के लिए तैयार ट्रैवल इकोसिस्टम” बनाने का लगातार प्रतिबद्धता, घरेलू और क्षेत्रीय बाजारों पर फोकस करने वाली एयरलाइंस के विज़न से अच्छी तरह मेल खाता है.

साहिल महाजन, पार्टनर एविएशन, एयरपोर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी- पीडब्ल्यूसी इंडिया, ने कहा, "नागरिक और रखरखाव मरम्मत ओवरहॉल (एमआरओ) भागों के लिए कस्टम ड्यूटी छूट द्वारा समर्थित भारत के विमान बेड़े का 800 से 2500 तक विकास, घरेलू एमआरओ क्षमताओं को काफी बढ़ाता है, निवेश को अनलॉक करता है और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है.

बजट 2026 में व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण (VGF) समर्थित समुद्री विमान संचालन और स्वदेशी विनिर्माण पर जोर क्षेत्रीय और तटीय संपर्क को मजबूत कर सकता है, पर्यटन आधारित विकास को उत्प्रेरित कर सकता है और ढांचागत अंतराल को पाट सकता है, जिससे विकसित भारत विजन के साथ तालमेल हो सकता है.

ये भी पढ़ें- बजट 2026: वित्त मंत्री ने 85 मिनट के भाषण में इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख