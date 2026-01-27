ETV Bharat / bharat

Explainer: केन्द्रीय बजट में बिहार का बढ़ता दायरा, सवाल- क्या चुनावी वादे पूरा करने के लिए फिर खुलेगा खजाना?

बिहार को 2025-26 में 138500 करोड़ से अधिक राजस्व मिला. ऐसे में केंद्रीय बजट में इस बार दायरा बढ़ने की उम्मीद है. विस्तार से पढ़ें.

UNION BUDGET 2026
केन्द्रीय बजट में बिहार
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 27, 2026 at 7:55 PM IST

7 Min Read
रिपोर्ट : अविनाश

पटना : केंद्र सरकार का 1 फरवरी को आम बजट आ रहा है. पूरे देश की नजर है कि बजट में क्या खास होगा? बिहार की तरफ से भी कई मांग रखी गई है. वैसे तो हर साल बिहार को केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्रीय राजस्व के रूप में 138500 करोड़ से अधिक राशि मिली है. इस बार यह राशि और बढ़ने की उम्मीद है. विशेषज्ञों की मानें तो केंद्र सरकार केंद्रीय राजस्व के अलावे, अनुदान और केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से भी बिहार को मदद कर सकती है. बिहार के मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने की उम्मीद है.

'हम लोगों ने अपनी मांग केंद्र के सामने रख दी है' : बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने अपनी मांग केंद्र सरकार के समझ मजबूती से रख दी है. उम्मीद है बिहार के हितों का केंद्र की तरफ से ध्यान रखा जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात कही है.

हमारा विकास दर भी डबल डिजिट में लगातार बना हुआ है. ऐसे में केंद्र सरकार के आम बजट से हम लोगों को उम्मीद है. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बिहार की मांगों से संबंधित ज्ञापन भी दिया है.

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव

1. राजकोषीय असंतुलन, उप-कर एवं अधिभार को विभाज्य कोष में लाने की मांग : वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कुल कर राजस्व में उप-करों (Cess) और अधिभारों (Surcharge) की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 के 10.4% से बढ़कर अब 13.6% हो गई है. चूंकि ये केंद्र के विभाज्य कोष का हिस्सा नहीं होते, इसलिए बिहार जैसे राज्यों को उनके संवैधानिक हिस्से का नुकसान हो रहा है. इसलिए इन्हें विभाज्य कोष के दायरे में लाया जाए.

2. अतिरिक्त ऋण ग्रहण सीमा (Borrowing Limit) की अनुमति : बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए राज्य ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.0% की अतिरिक्त उधार सीमा की मांग की है. यह सुविधा वार्षिक 3% की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त मांगी गई है, ताकि राज्य अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ढांचागत निवेश बढ़ा सके.

3. बाढ़ आपदा से बचाव हेतु 'विशेष पैकेज' और नदी जोड़ो परियोजना : उत्तरी बिहार में कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों से होने वाली भीषण तबाही को रोकने के लिए 'रिलीफ एवं डिजास्टर रिजिलिएंट पैकेज' का अनुरोध किया गया है. इसमें सैटेलाइट पूर्वानुमान, GIS मैपिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर जोर दिया गया है. साथ ही, बाढ़ और सूखे के स्थायी समाधान हेतु 'इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' (नदी जोड़ो परियोजना) को प्राथमिकता देने की अपील की गई.

विशेषज्ञों की राज

4. इसके साथ कृषि में आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास राज्य में रोजगार सृजन हेतु कृषि क्षेत्र में AI, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों पर आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की आवश्यकता जताई.

5. केंद्र सरकार से बिहार में प्रचुर जल संसाधन और कुशल श्रम की उपलब्धता को देखते हुए राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सहयोग की मांग की गई, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके.

''बिहार कृषि प्रधान राज्य है. हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद किसानों और बिहार को मिलेगा. 2047 में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का जो सपना है वह पूरा हो सकेगा.''- रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार
रामकृपाल यादव, कृषि मंत्री, बिहार

'केंद्रीय योजनाओं और अनुदान से मदद की संभावना' : बिहार के अर्थशास्त्री प्रो. एनके चौधरी का कहना है वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार केंद्र को सभी राज्यों को केंद्रीय राजस्व हिस्सा देना जरूरी है. ऐसे में बिहार का जो हिस्सा है वह तो मिलेगा ही, लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो केंद्रीय योजनाओं और अनुदान के माध्यम से भी बिहार को मदद कर सकती है क्योंकि बिहार क्षेत्रीय असमानता का शिकार रहा है और सबसे पिछड़ा राज्य है.

''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, जिसका वह हकदार है. ऐसे में विशेष पैकेज केंद्र सरकार दे सकती है. जब 2047 में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है तो बिना विकसित बिहार का यह सपना कैसे पूरा होगा. विधानसभा चुनाव में केंद्र की ताकत बिहार ने बढ़ाया है. ऐसे में बिहार को इस बार केंद्रीय बजट से उम्मीद करनी चाहिए कि राजस्व के साथ अनुदान और केंद्रीय योजनाओं में अधिक मदद मिलेगी.''- प्रो. एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

प्रो. एनके चौधरी, अर्थशास्त्री
प्रो. एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

केंद्रीय GSDP और डायरेक्ट टैक्स में बिहार का 2.8% हिस्सा : वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 9 वर्षों में बिहार ने केंद्र के राजस्व में जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोजक्ट) के माध्यम 2.8% का योगदान दिया है. जीएसडीपी और डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से पिछले 9 सालों में बिहार ने केंद्र सरकार के खजाने में 1.67 लाख करोड़ की राशि जमा की है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.

करोड़ों में GST संग्रह : अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो बिहार का GST संग्रह काफी अच्छा रहा है. हालांकि एक बात यह भी सच है कि बिहार ने जो जीएसटी कलेक्शन किया उससे अधिक केंद्र सरकार की तरफ से राशि रिटर्न किया गया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.

केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स और अन्य टैक्स में से बिहार को जो राशि मिली है, पिछले 5 सालों में इसमें लगातार इजाफा हुआ है. 2021-22 में जो आंकड़ा 86,942.31 करोड़ का था वह 2022-23 में बढ़कर 97,767.28 करोड़ हो गया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.

इसी प्रकार 2023-24 में 1,14,289.66 करोड़, 2024-25 में 1,28,151.10 करोड़ और 2025-26 में 1,43,069.43 करोड़ पहुंच गया. केंद्रीय करों के साथ ग्रांट और अन्य मदों में केंद्र सरकार से मिले बिहार को पिछले 5 सालों में मिले कुल राशि का बड़ा हिस्सा केंद्रीय राजस्व का है, जो इस प्रकार है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX.

बिहार का बढ़ेगा बजट तो चाहिए केंद्र से अधिक मदद : विशेषज्ञ का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का बजट 317000 करोड़ के आसपास है. जब यह बजट बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया तो उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार से 2025-26 में बिहार को 138515 करोड़ मिलने की संभावना है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह राशि 113011 करोड़ थी जबकि वर्ष 2023-24 में केंद्र से 1.02 लाख करोड़ मिला था.

इस बार बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय कई वादे किये हैं, कई योजनाओं पर राशि भी दी है. 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. जीविका दीदियों को 10000 की राशि व्यवसायिक मदद के रूप में दी गई है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई है. एक करोड़ नौकरी और रोजगार का बड़ा वादा भी किया गया है.

ऐसे में कई क्षेत्रों में काम करना है. उसके लिए बिहार का बजट का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा. बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी गणतंत्र दिवस पर कहा था कि इस बार बिहार का बजट पिछली बार से और ज्यादा बड़ा होगा. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसलिए केंद्र से न केवल अधिक राजस्व की जरूरत है बल्कि अधिक से अधिक अनुदान मिले इसकी भी जरूरत है. बिहार सरकार इसकी उम्मीद लगाई हुई है कि अनुदान के साथ बिहार को अधिक लोन लेने की भी छूट मिलेगी.

बजट 2026
केन्द्रीय बजट में बिहार
NITISH KUMAR
BIHAR EXPECTATION UNION BUDGET
UNION BUDGET 2026

