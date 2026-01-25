ETV Bharat / bharat

केंद्रीय बजट 2026: किसानों की आय कैसे होगी दोगुनी? विशेषज्ञों ने सरकार को दिए ये बड़े सुझाव

किसान नेताओं के अनुसार, कृषि बजट में बढ़ोतरी से न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि खेतिहर मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा.

Farmers expectations from budget
सोमवार, 19 जनवरी, 2026 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रानाघाट में एक किसान सरसों के खेत पर पेस्टीसाइड स्प्रे करते हुआ. (IANS)
Published : January 25, 2026 at 5:06 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट से पहले, देश भर के किसान नई उम्मीदों के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं. किसान और कृषि विशेषज्ञ सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कृषि अनुसंधान में अधिक निवेश किया जाए. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में और फसलों को शामिल किया जाए. कृषि मशीनरी और उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाई जाए. किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करने के लिए एक मजबूत और किसान-हितैषी तंत्र बनाये जाने की मांग की है.

किसानों का मानना है कि ये उपाय न केवल खेती की लागत को कम करेंगे, बल्कि आय में भी सुधार करेंगे और खेती की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेंगे. किसानों का तर्क है कि देश की आधी से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए बजटीय आवंटन में इस वास्तविकता को दर्शाया जाना चाहिए. वे कहते हैं कि कृषि बजट में पर्याप्त बदलाव की जरूरत है और आवंटन में कम से कम तीन गुना वृद्धि की मांग करते हैं.

आगामी केंद्रीय बजट से अपनी उम्मीदें जताते हुए उत्तर प्रदेश के किसान और कृषि विशेषज्ञ अशोक बालियान ने ईटीवी भारत को बताया कि कृषि मंत्रालय ने हाल ही में किसान संगठनों और संबंधित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ बजट-पूर्व बैठक की थी. उन्होंने आगे कहा, "मैं भी उस बैठक का हिस्सा था, जहां हमने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनका समाधान किसानों को राहत देने के लिए बजट में किया जाना जरूरी है."

Farmers expectations from budget
नादिया में 13 दिसंबर 2025 को खेत से सिंघाड़े तोड़ता हुआ किसान. (IANS)

बालियान ने कहा कि किसानों ने नवीन स्वदेशी बीज किस्में विकसित करने और आयातित बीजों पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि अनुसंधान हेतु कोष आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा, "ऐसे बीज न केवल लागत कम करेंगे, बल्कि खेत की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करेंगे." उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे को मौजूदा 23 फसलों से आगे बढ़ाकर और अधिक उत्पादों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

बालियान ने कहा, "किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि विज्ञान केंद्र यह सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले."

उत्तर प्रदेश के एक अन्य किसान अमरपाल ने ईटीवी भारत को बताया, "आगामी बजट से हमें उर्वरकों, यूरिया और कृषि मशीनरी पर निरंतर और बढ़ी हुई सब्सिडी की उम्मीद है, जिससे बढ़ती लागत से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी."

उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि सरकार बजट में कृषि उपज के भंडारण के लिए अधिक गोदामों और आधुनिक बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगी. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए ये सुविधाएं बेहद जरूरी हैं.

Farmers expectations from budget
गाजियाबाद में खेत से ब्रोकली की कटाई के बाद किसान उसे छांट रहे हैं. यह तस्वीर रविवार, 4 जनवरी, 2026 की है. (IANS)

किसान और एफपीओ (FPO) सदस्य संजीव कुमार प्रेमी ने ईटीवी भारत को बताया कि हालांकि कृषि उपकरणों पर जीएसटी (GST) कम कर दिया गया है, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों को असली राहत देने के लिए छोटी मशीनों और औजारों पर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, बजट में उन किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो रसायन-मुक्त और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपना रहे हैं.

कृषि अर्थशास्त्री डॉ. विनायक निकम ने ईटीवी भारत को बताया, "किसानों के समग्र विकास के लिए सरकार को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जुड़ी लंबी और जटिल कागजी कार्रवाई को सरल बनाना चाहिए. वर्तमान अनुपालन प्रक्रिया किसानों के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी करती है और उनके आर्थिक बोझ को भी बढ़ाती है."

Farmers expectations from budget
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 06 दिसंबर 2025 को खेत में खाद छिड़क रहा किसान. (IANS)

सरकार के अनुसार, पिछले साल के 2025-26 के बजट में उत्पादकता और किसानों की आय सुधारने के उद्देश्य से कई कृषि-केंद्रित पहलों की घोषणा की गई थी. इसमें से एक प्रमुख प्रस्ताव राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना-विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम' की शुरुआत करना था. इस कार्यक्रम को कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और ऋण तक औसत से कम पहुंच वाले 100 चुनिंदा जिलों में लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका लक्ष्य लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना था.

सरकार ने 'दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन' नाम से एक छह-वर्षीय योजना का प्रस्ताव भी रखा था, जिसमें विशेष रूप से अरहर (तुअर), उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया गया था. इस मिशन के तहत, मूल्य समर्थन और बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अगले चार वर्षों तक 'नाफेड' और 'एनसीसीएफ' द्वारा किसानों से इन दालों की खरीद की जानी थी.

इसके अतिरिक्त, 'सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम' की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना, प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) को बढ़ावा देना और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना था. बजट के बाद बताया गया कि यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाना था.

Farmers expectations from budget
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के ताज होटल में एग्रीबिजनेस समिट 2025 के दौरान. (IANS)

FARMERS EXPECTATIONS FROM BUDGET
SUBSIDY TO FARMERS
बजट में किसानों के लिए क्या
किसान को सब्सिडी
UNION BUDGET 2026

