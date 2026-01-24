ETV Bharat / bharat

यूनियन बजट 2026-28: रेल यात्रियों को क्या चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सस्ता किराया

आने वाले बजट से अपनी उम्मीदें जाहिर करते हुए मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले और घूमने-फिरने के शौकीन हरीश टम्टा ने ईटीवी भारत से कहा, "बजट में सरकार को ट्रेनों के समय पर चलने, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा फंड देना चाहिए. बजट में साफ-सफाई और वेस्ट मटेरियल के बेहतर डिस्पोजल सिस्टम के लिए स्पेशल फंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे यात्रियों के साथ-साथ पर्यावरण को भी काफी मदद मिलेगी.

इसके साथ ही, ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाने, नई ट्रेनें शुरू करने, यात्रियों की सुरक्षा के लिए मॉडर्न सिस्टम जैसे AI-इनेबल्ड कैमरे, इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग, एंटी-कोलिजन डिवाइस कवच, और लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान रोज़ाना की चुनौतियों से निपटने के लिए नए LHB कोच के लिए बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

पूरे रेल नेटवर्क में, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड से यात्रियों के यात्रा के अनुभव में लगातार बदलाव आ रहा है. बेहतर समय की पाबंदी और साफ कोच से लेकर ऑनबोर्ड सुविधाओं को अपग्रेड करने तक, इन बदलावों का मकसद लंबी दूरी की यात्राओं को ज्यादा आरामदायक और बिना परेशानी वाला बनाना है.

मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाली एक और यात्री झरना ने ईटीवी भारत के साथ अपनी उम्मीदें शेयर करते हुए कहा, "बेहतर ट्रेन सुविधाओं के सरकार के वादों ने यात्रियों में उम्मीद जगाई है. मुझे उम्मीद है कि ये आश्वासन ज़मीन पर असल में सुधार में बदलेंगे, जिससे आने-जाने का समय बचेगा और भविष्य में ट्रेन यात्रा जब आरामदायक होगी."

ईटीवी भारत से बात करते हुए, रेगुलर ट्रैवलर और होममेकर गीतांजलि शाह ने कहा कि, वैसे तो रेलवे ने कई फास्ट ट्रेनें शुरू की हैं, लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों के लिए और ज्यादा सुपरफास्ट ट्रेनें शुरू करने की जरूरत है, जिससे यात्रा का समय बचेगा और एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

इसी तरह, रेलवे एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आने वाले बजट में देश की आबादी और यात्रियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से ट्रैक की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नियम शामिल किए जाएंगे ताकि उन्हें ट्रेनों में बैठाया जा सके.

खासकर सर्दियों के मौसम में, जिससे लगभग डेढ़ महीने तक उनके यात्रा प्लान में दिक्कत होती है. खासकर देश के उत्तरी हिस्से में ऐसी परेशानिया देखने को ज्यादा मिलती हैं. हालांकि इस साल कई आधुनिक तकनीक लाई गई हैं, जो कोई अलग नहीं है.

बजट की घोषणा से पहले, यात्रियों को उम्मीद है कि नई टेक्नोलॉजी, मजबूत सुरक्षा सिस्टम और आधुनिक बुनियादी ढांचा आएगा, जिससे उन्हें तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक यात्रा मिलेगी. यात्री चाहते हैं कि रेलवे अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे ताकि ट्रेन सेवाओं में देरी से निपटा जा सके.

नई दिल्ली: लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्री इस साल के यूनियन बजट 2026-27 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि, केंद्र सरकारी की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो सीधे तौर पर उनके सफर के अनुभव को सुरक्षित, आरामदायक और सस्ता बनाएंगे.

आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए रेलवे एसी क्लास के बजाय ज्यादा से ज्यादा जनरल क्लास कोच लगाए. मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे सुझावों और फीडबैक को गंभीरता से लेगी और इन्हें बेहतर तरीके से लागू करेगी."

इस मुद्दे पर बात करते हुए रिटायर्ड अधिकारी और एक्सपर्ट बीसी शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "हर साल ट्रेनों का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, जबकि ट्रैक कैपेसिटी सीमित है। उनके हिसाब से आने वाले बजट में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रैक की संख्या बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए. ट्रैक कैपेसिटी बढ़ने से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी, भीड़ कम होगी और यात्रियों को ज्यादा ट्रैवल ऑप्शन मिलेंगे."

शर्मा ने फ्लेक्सी-फेयर सिस्टम पर भी चिंता जताई, जिसमें 10 परसेंट सीटें बिक जाने के बाद टिकट की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और उसके बाद किराया धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे के यात्री अलग-अलग आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनमें कम इनकम वाले ग्रुप से लेकर मिडिल क्लास तक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि, यह सिस्टम यात्रियों पर एक्स्ट्रा पैसे का बोझ डालता है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार यात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देगी और इस किराए के स्ट्रक्चर को रिव्यू करके या हटाकर राहत देगी.

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ट्रेनें चलाता है, जहां किराया ज्यादा होता है और सर्विस कम होती हैं. "इन रूट से होने वाली कमाई ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने और रेलवे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में मदद कर सकती है. साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर यात्रियों और अनारक्षित यात्रियों को बेहतर सर्विस देने के लिए जनरल-क्लास कोच वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है. इस तरह के कदम से लंबी वेटिंग लिस्ट कम करने में मदद मिलेगी और उन लोगों के लिए रेल यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी जो इस पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं.

रेलवे से सुपरिटेंडेंट और एक्सपर्ट के पद से रिटायर हुए सोमनाथ मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "रेलवे को एसी-क्लास कोच बढ़ाने के बजाय ज़्यादा यात्रियों और अनारक्षित यात्रियों को जगह देने के लिए जनरल-क्लास कोच की संख्या बढ़ानी चाहिए. इससे लंबी वेटिंग लिस्ट कम करने में मदद मिलेगी, इसके अलावा, अगर किसी रूट पर लगातार ज़्यादा डिमांड रहती है, तो रेलवे एक साथ डुप्लीकेट ट्रेनें चला सकता है. इस तरह के कदम से न केवल यात्रियों को यात्रा आसान होने से फायदा होगा, बल्कि रेलवे के लिए अतिरिक्त रेवेन्यू भी पैदा होगा."

सरकारी डेटा के मुताबिक, पिछले साल के यूनियन बजट 2025-26 में रेलवे को 2.65 लाख करोड़ रुपये का बड़ा कैपिटल खर्च मिला, जिससे पता चलता है कि सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने पर लगातार फोकस कर रही है। एक खास प्राथमिकता नई रेलवे लाइनों का तेजी से कंस्ट्रक्शन था, जिसे फाइनेंशियल ईयर के लिए 32,235.24 करोड़ रुपये के एलोकेशन से सपोर्ट मिला। गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स को 4,550 करोड़ रुपये मिले, जबकि रोलिंग स्टॉक पर खर्च 57,693 करोड़ रुपये तक सीमित रहा.

ट्रैक डबलिंग पर भी बड़ा जोर दिया गया, जिसमें व्यस्त रूट पर भीड़ कम करने और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बेहतर करने के लिए 32,000 हजार करोड़ रुपये रखे गए, बजट में सेफ्टी एक मुख्य विषय के तौर पर सामने आई, जिसमें सेफ्टी से जुड़े कामों के लिए Rs 1.16 लाख करोड़ का बड़ा हिस्सा दिया गया. इन फंड को ट्रैक रिन्यूअल, सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन, टेलीकॉम अपग्रेड और नए रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग बनाने जैसे जरूरी कामों में लगाया गया.

ये भी पढ़ें: बजट 2026: पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, जानें रोचक बातें