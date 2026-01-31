ETV Bharat / bharat

Union Budget 2026: सेब राज्य हिमाचल को केंद्र सरकार के आम बजट से बड़ी उम्मीदें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, "न्यूजीलैंड से जो सेब आयात होता है, उस पर आयात शुल्क घटाकर 25 फीसदी किया गया है. मैं इस मामले को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिला था. मैंने उनसे कहा कि हिमाचल का सेब कोल्ड स्टोर से मार्च और अप्रैल के महीने में बाहर निकलता है. इस दौरान न्यूजीलैंड से भी सेब आयात होता है. उससे बागवानों को बहुत नुकसान होगा. इस मामले को केंद्रीय मंत्री से प्रमुखता के साथ उठाया गया है. जिस पर उन्होंने अधिकारियों और बागवानों की टीम भेजने को कहा है. मैं इस संदर्भ में एक टीम केंद्र सरकार के पास भेजने जा रहा हूं."

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल का कहना है कि, सेब का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. हिमाचल सरकार ने भी इस मामले को उठाया है. उन्होंने कहा कि हम भी आयात शुल्क के मामले को संसद में उठाएंगे.

शिमला: हिमाचल के बागानों में इस बार चिंता की फसल लहलहा रही है. न्यूजीलैंड के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद अब यूरोपीय यूनियन देशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी किए जाने के फैसले ने हिमाचली सेब उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. देशभर की मंडियों में विदेशी सेब की बढ़ती आवक और आयात शुल्क के घटाए जाने से विदेशी सेब की बाजारों में और भी कम कीमत पर उपलब्ध होने से स्थानीय सेब को अब और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में दाम गिरने की आशंका ने बागवानों की नींद उड़ा दी है. वहीं, बागवानों की निगाहें अब एक फरवरी को यानी रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले आम बजट पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री सहित बागवानी से जुड़े जानकारों को केंद्र सरकार से विदेशी सेब के आयात पर कोई बड़ा और राहत भरा फैसला होने की उम्मीद जताई है.

हिमालयन रीजन सहित नॉर्थ ईस्ट को भी नुकसान

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि, केंद्र के बजट से हमारे प्रदेश को बहुत सी आशाएं हैं. इसके साथ ही हमारा प्रदेश बागवानी के तौर पर भी जाना जाता है. हमें इसमें रियायतें और इंसेंटिव मिले यही हमारी मांग है. केंद्र सरकार की कमिटमेंट थी कि हिमाचल को विशेष कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जहां पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके आयात शुल्क घटाया गया है. वहीं, अब यूरोपीय यूनियन से जो सेब आयात होता है, उस पर भी आयात शुल्क में कटौती की गई है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर पड़ेगा बल्कि के पूरे हिमालयन रीजन के राज्य जम्मू कश्मीर उत्तराखंड सहित नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं. वहां भी आयात शुल्क घटाने से नुकसान होगा."

कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, इसी तरह से MIS के तहत वर्ष 2024 से पहले 50-50 फीसदी के आधार पर जो प्रदेश और केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट किया करती थी. इसमें पूरे भारत के लिए MIS के तहत 4 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया था. इस योजना को भी 2024 के बजट के बाद बंद किया गया है. इसमें मात्र अब एक लाख का टोकन बजट रख कर योजना को विराम लगाने का प्रयास किया गया है. इस योजना को भी पुनः शुरू किया जाना चाहिए.

सप्लाई चेन सुधारे जाने की जरूरत

संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि, न्यूजीलैंड के बाद अब यूरोपीय यूनियन पर भी आयात शुल्क घटाकर 20 फीसदी किया गया है. इसका बागवानों को बहुत नुकसान होगा. विदेशों से औसतन हर साल 4 लाख मीट्रिक टन सेब आयात होता है. अगर हम हिमालयन रीजन में सेब उत्पादन की बात करें तो कश्मीर में हर साल औसतन 15 से 22 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है.

इसी तरह से उत्तराखंड में हर साल औसतन 50 हजार से 1 लाख मीट्रिक टन और हिमाचल में 6 लाख से 10 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है. वहीं, बागवान अब हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सेब उत्पादन और बढ़ेगा. इसलिए हम देश भर की सेब की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए सरकार को सेब की सप्लाई चेन को सुधारने के साथ छोटे छोटे सीए स्टोर बढ़ाए जाने की जरूरत है. अभी हम सेब में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में जब तक हम काबिल नहीं होते हैं, विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए.

बागवानों को दी जाती है बहुत सी सुविधाएं

संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि यूरोपीय और अन्य सेब उत्पादक देशों में बागवानों को टेक्निकल और साइंटिफिक बैकअप दिया जाता है. इसके साथ ही इन देशों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों 300 गुना अधिक सब्सिडी दी जाती है. रिसर्च के लिए बागवानों को अलग से पैसा दिया जाता है. लेकिन भारत में सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में बागवानों को इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है. ऐसे में जब तक देश के सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में बागवानों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हम सेब उत्पादन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं.

जुलाई से दिसंबर तक आयात पर लगे प्रतिबंध

बागवानी विशेषज्ञ एसपी भारद्वाज का कहना है कि, विदेशों से जो सेब आयात होता है, वह फ्रेश नहीं होता है, लेकिन हिमाचल का सेब क्वालिटी में फिर भी विदेशी सेब के आगे कहीं नहीं ठहरता है. प्रदेश में कुल उत्पादन का 10 फीसदी सेब ही क्वालिटी में विदेशी सेब का मुकाबला कर पाता है. ऐसे में क्वालिटी के हिसाब से विदेशी सेब की भारत में अधिक मांग रहती है. वहीं, अगर हमें विदेशी सेब से मुकाबला करना है तो क्वालिटी पर अधिक ध्यान देना होगा. जिसके लिए वैज्ञानिकों की सलाह लेनी जरूरी है. इसके अलावा सेब में अत्यधिक पेस्टीसाइड और अनावश्यक रूप से खादों का प्रयोग बंद करना होगा. फिलहाल नुकसान से बचने के लिए केंद्र सरकार को सेब सीजन के दौरान यानी जुलाई से दिसंबर तक विदेशी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए. बागवानों को केंद्र की ओर से पेश किए जा रहे आम बजट में इसको लेकर फैसला लिए जाने की उम्मीद है.

आयात शुल्क बढ़ाए केंद्र

बागवान संजीव चौहान का कहना है कि, विदेशी सेब क्वालिटी में हिमाचली सेब की तुलना में बहुत अच्छा है. ऐसे में न्यूजीलैंड के बाद अब यूरोपीय यूनियन से सेब आयात शुल्क घटाए जाने से विदेशी सेब की कीमत बाजार में और कम होगी. जिस कारण क्वालिटी और रेट को देखते हुए विदेशी सेब की मंडियों में और मांग बढ़ेगी. जिसका सीधा नुकसान हिमाचल के बागवानों को होगा. केंद्र सरकार को विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहिए, तभी हिमाचल की पांच हजार करोड़ की सेब आर्थिक को बचाया जा सकता है.

