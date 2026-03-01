ETV Bharat / bharat

मसूरी में राहुल गांधी पर बरसे शिवराज चौहान, बोले- देश की प्रगति नहीं देख पा रहे

मसूरी: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान मसूरी दौरे पर रहे. जहां उन्होंने किसानों के लिए संचालित तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है. जिसके लिए कई रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसका फायदा किसानों को हो रहा है. केंद्र सरकार लगातार देश को विकसित बनाने जाने को लेकर काम कर रही है. इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा.

राहुल गांधी पर बरसे: केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो देश की प्रगति नहीं देख पा रहे हैं. आज मोदी सरकार में किसानों के हित के लिए कई योजना बना रही है, लेकिन कांग्रेस के समय पर योजना बनी तो सही, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया. कांग्रेस ने उस समय कुछ नहीं किया.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इस बात से बहुत खेद है कि राहुल गांधी देश में नहीं विदेशों में जाकर भी अपने देश की आलोचना करते हैं और तथ्यहीन आलोचना करते हैं. राहुल गांधी अब बीजेपी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर वो समय-समय पर तथ्यहीन आंकड़े पेशकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं. इसी कारण उन्हें कई अदालत में खड़ा होना पड़ रहा है.

शिवराज चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की एक गरिमा होती है. आलोचना स्वागत योग्य है, लेकिन आलोचना के नाम पर गाली देना गलत है. इसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शराब के घोटाले पर क्लीन चिट दिए जाने पर कहा कि उनको उसमें कुछ कहना नहीं है. यह संस्था का मामला है और संस्था उसमें क्या कर रही है वो संस्था जानें.