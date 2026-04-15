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छत्तीसगढ़ में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में समिति गठित

रायपुर : छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को पूरा किया जा रहा है.कैबनेट की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री, अरुण साव ने कहा कि समान कानून और नागरिकता को लेकर यह फैसला किया जा रहा है. अरुण साव ने कहा कि इसमें कई प्रारूप को रखा गया है. इस नियम को तैयार करने के लिए समिति नियमानुसार प्रारूप तैयार करेगी. UCC लागू करने को लेकर रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में समिति गठित की है.

अरुण साव ने बताया कि गठित समिति लोगों से भी राय लेगी. इसके तहत जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनकी बातों को समाहित किया जाएगा. इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा. इस पोर्टल पर सभी लोग अपनी राय भी दे सकते हैं अरुण साव ने कहा की रिटायर जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.

समिति की रिपोर्ट पर तैयार होगा यूसीसी

डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के आने के बाद उसे कैबिनेट में इसे लेकर आया जाएगा. इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. साय कैबिनेट की तरफ से यूसीसी पर लिया गया फैसला काफी अहम माना जा रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से नागरिकों के लिए एक नई संहिता बन जाएगी. बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया था. अब इसे लागू किया जा रहा है.