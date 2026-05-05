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उत्तराखंड के बाद असम और बंगाल में यूसीसी बना गेमचेंजर! लागू होगा बीजेपी का 'संकल्प'

देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की धारा अब असम और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है. दरअसल, इन दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने और पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों राज्यों में यूसीसी लागू हो सकता है.

उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सरकार बनने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. इसी क्रम में राज्य सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया. यूसीसी लागू करने के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना. अब असम और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है. इन दो राज्यों के चुनावी संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करना का वादा किया गया है.

पश्चिम बंगाल असम की जीत पर सीएम धामी (ETV Bharat)

उत्तराखंड में साल 2025 में यूसीसी लागू होने के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया. इसी साल मार्च में गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया. वहीं, कई अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. अब असम और पश्चिम बंगाल की बारी है. माना जा रहा है कि भाजपा की घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने के वादे ने मतदाताओं पर काफी असर डाला है. जिसका नतीजा है कि असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार और पश्चिम बंगाल में बंपर बहुमत मिला है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत, कोई सामान्य जीत नहीं है, बल्कि, जनता की आशाओं, जन आकांक्षाओं की जीत है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन का सरकारें विकास की पर्याय और सुशासन का प्रयाय बन चुकी हैं.