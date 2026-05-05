उत्तराखंड के बाद असम और बंगाल में यूसीसी बना गेमचेंजर! लागू होगा बीजेपी का 'संकल्प'
असम और बंगाल के चुनावी संकल्प पत्र में बीजेपी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया है. अब जीत के बाद इसकी संभावना बढ़ी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 5, 2026 at 1:10 PM IST
देहरादून: देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की धारा अब असम और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है. दरअसल, इन दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने और पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों राज्यों में यूसीसी लागू हो सकता है.
उत्तराखंड में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सरकार बनने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. इसी क्रम में राज्य सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया. यूसीसी लागू करने के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना. अब असम और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है. इन दो राज्यों के चुनावी संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करना का वादा किया गया है.
उत्तराखंड में साल 2025 में यूसीसी लागू होने के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया. इसी साल मार्च में गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया. वहीं, कई अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है. अब असम और पश्चिम बंगाल की बारी है. माना जा रहा है कि भाजपा की घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने के वादे ने मतदाताओं पर काफी असर डाला है. जिसका नतीजा है कि असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार और पश्चिम बंगाल में बंपर बहुमत मिला है.
LIVE: बीजेपी मुख्यालय, नई दिल्ली में 2026 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के जश्न में पीएम श्री @narendramodi जीhttps://t.co/MilqslMeSH— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 4, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत, कोई सामान्य जीत नहीं है, बल्कि, जनता की आशाओं, जन आकांक्षाओं की जीत है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन का सरकारें विकास की पर्याय और सुशासन का प्रयाय बन चुकी हैं.
आज पूरे भारत से भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित और आनंदित हैं!— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 4, 2026
यहाँ आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय (BJP HQ) की कुछ झलकियाँ दी गई हैं। pic.twitter.com/jJU9lWcpoP
लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है. उन्होंने कहा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने का वादा किया था. ऐसे में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है.
पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में आज देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित भव्य 'विजय उत्सव' में मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी, प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद श्री @mahendrabhatbjp जी एवं… pic.twitter.com/MwOQgTrxTQ— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) May 4, 2026
सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से गंगा देवभूमि की गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी तरह से यूसीसी की गंगा भी देवभूमि से निकल अन्य राज्यों को भी लाभ देगी. वो अब दिखाई देने लगा है. सभी राज्य धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब यूसीसी देश की आवश्यकता हो गई है.
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