UCC दिवस: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक साल, सीएम बोले- मुस्लिम महिलाओं को कुरीतियों से छुटकारा मिला
एक साल के भीतर यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 27, 2026 at 3:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो गया है. 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुआ था. यूसीसी लागू होने के दौरान ही उत्तराखंड सरकार ने हर साल 27 जनवरी को यूसीसी दिवस मनाने का निर्णय लिया था. जिसके तहत प्रदेश भर में यूसीसी दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के इस जर्नी के अनुभवों को साझा किया. साथ ही समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को भी सम्मानित किया.
यूसीसी लागू होने के बाद इन एक सालों के भीतर यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 4.8 लाख आवेदक को स्वीकृत किया गया. इसमें विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 4.2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से चार लाख आवेदन को स्वीकृति मिली.
LIVE: देहरादून में आयोजित प्रथम देवभूमि समान नागरिक संहिता (UCC) दिवस समारोह 2026 https://t.co/OHdN3HWagK— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2026
इसी तरह रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति के लिए 86 हज़ार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 83 हज़ार से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए. वसीयत का पंजीकरण के लिए 5 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 4 हज़ार से अधिक आवेदनों को मंजूरी मिली है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित प्रथम “समान नागरिक संहिता दिवस” को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने यूसीसी को तैयार करने वाले समिति के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने… pic.twitter.com/XZ7xL0XY1y— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) January 27, 2026
यूसीसी को लागू होने तक कब-कब क्या हुआ?
- 12 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने यूसीसी लाने का संकल्प लिया.
- 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.
- रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.
- 2 फरवरी 2024 को समिति ने राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपा था.
- 4 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली.
- 6 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा में पेश किया गया.
- 7 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा से पारित किया गया.
- यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अगले दिन ही लोकभवन (राजभवन) भेजा गया.
- 28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा.
- 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया.
- 11 मार्च 2024 को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला.
- 12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था.
- 12 जुलाई 2024 को यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया.
- 18 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा.
- 20 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली.
- 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया.
समान नागरिक संहिता में जनता के लिए ये सुविधाएं हैं उपलब्ध-
- विवाह रजिस्ट्रेशन.
- रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति.
- तलाक/विवाह की अमान्यता का पंजीकरण.
- लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन.
- लिव इन रिलेशनशिप का खत्म होना.
- बिना वसीयत उत्तराधिकार- कानूनी वारिसों की घोषणा.
- वसीयती उत्तराधिकार- वसीयत का रजिस्ट्रेशन.
- कोडिसिल (Codicil) का रजिस्ट्रेशन.
- वसीयत/कोडिसिल को रद्द करने का रजिस्ट्रेशन या पहले से रद्द की गई वसीयत/कोडिसिल को फिर से चालू करने का रजिस्ट्रेशन.
- वसीयत/कोडिसिल/पुनर्जीवन/रद्दीकरण को अंतिम घोषित करना.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है. उन्होंने कहा सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समरसता और समानता की संवाहक रही है. सीएम ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था. उनका मत था कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. जिसे उत्तराखंड में लागू किया गया है.
समस्त प्रदेशवासियों को समान नागरिक संहिता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से शुरू हुई यह ऐतिहासिक पहल केवल एक कानून नहीं, बल्कि समानता, पारदर्शिता और सामाजिक समरसता की एक सशक्त नींव है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2026
समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य… pic.twitter.com/viZ0jhLYEB
सीएम धामी ने कहा समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई थी. यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं. प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी हुई है. अब उत्तराखंड की मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है.
" उत्तराखंड में पहली बार....!"— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 26, 2026
समान नागरिक संहिता — उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल, समानता की मजबूत नींव। pic.twitter.com/dxF82R6xxb
यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी हलाला या बहुविवाह का मामला सामने नहीं आया. यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का स्वागत किया है.
ये भी पढ़ें-
- उत्तराखंड में यूसीसी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन में हुई 24 गुना वृद्धि, 6 महीने में 3 लाख विवाह पंजीकरण
- शादीशुदा भी कर रहे लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन, हरिद्वार से कई मामले आए सामने
- उत्तराखंड यूसीसी में बड़े बदलाव, लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की बाध्यता खत्म
- धामी की 'पिच' पर 'बैटिंग' करते दिखे पीएम मोदी, डेमोग्राफिक चेंज मुद्दे से लेकर धर्मांतरण कानून पर थपथपाई पीठ
- उत्तराखंड यूसीसी मैरिज रजिस्ट्रेशन, नेपाली-भूटानी-तिब्बती नागरिकों को राहत, इन दस्तावेज से करा सकेंगे पंजीकरण
- उत्तराखंड यूसीसी नियमावली में संशोधन, अब सब-रजिस्ट्रार विवाह और तलाक का कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
- देश में लागू होगा UCC? पीएम मोदी ने दिए संकेत, कहा- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता डंके की चोट पर लागू
- 'आज का दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा', उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड