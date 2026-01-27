ETV Bharat / bharat

UCC दिवस: उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक साल, सीएम बोले- मुस्लिम महिलाओं को कुरीतियों से छुटकारा मिला

एक साल के भीतर यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

यूसीसी की पहली वर्षगांठ
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 3:32 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो गया है. 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हुआ था. यूसीसी लागू होने के दौरान ही उत्तराखंड सरकार ने हर साल 27 जनवरी को यूसीसी दिवस मनाने का निर्णय लिया था. जिसके तहत प्रदेश भर में यूसीसी दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के इस जर्नी के अनुभवों को साझा किया. साथ ही समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को भी सम्मानित किया.

यूसीसी लागू होने के बाद इन एक सालों के भीतर यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 4.8 लाख आवेदक को स्वीकृत किया गया. इसमें विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 4.2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से चार लाख आवेदन को स्वीकृति मिली.

इसी तरह रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति के लिए 86 हज़ार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 83 हज़ार से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए. वसीयत का पंजीकरण के लिए 5 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 4 हज़ार से अधिक आवेदनों को मंजूरी मिली है.

यूसीसी को लागू होने तक कब-कब क्या हुआ?

  • 12 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने यूसीसी लाने का संकल्प लिया.
  • 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.
  • रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया.
  • 2 फरवरी 2024 को समिति ने राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपा था.
  • 4 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली.
  • 6 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा में पेश किया गया.
  • 7 फरवरी 2024 को यूसीसी को विधानसभा से पारित किया गया.
  • यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए अगले दिन ही लोकभवन (राजभवन) भेजा गया.
  • 28 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा.
  • 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया गया.
  • 11 मार्च 2024 को राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला.
  • 12 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था.
  • 12 जुलाई 2024 को यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया.
  • 18 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा.
  • 20 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली.
  • 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया.

समान नागरिक संहिता में जनता के लिए ये सुविधाएं हैं उपलब्ध-

  1. विवाह रजिस्ट्रेशन.
  2. रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति.
  3. तलाक/विवाह की अमान्यता का पंजीकरण.
  4. लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन.
  5. लिव इन रिलेशनशिप का खत्म होना.
  6. बिना वसीयत उत्तराधिकार- कानूनी वारिसों की घोषणा.
  7. वसीयती उत्तराधिकार- वसीयत का रजिस्ट्रेशन.
  8. कोडिसिल (Codicil) का रजिस्ट्रेशन.
  9. वसीयत/कोडिसिल को रद्द करने का रजिस्ट्रेशन या पहले से रद्द की गई वसीयत/कोडिसिल को फिर से चालू करने का रजिस्ट्रेशन.
  10. वसीयत/कोडिसिल/पुनर्जीवन/रद्दीकरण को अंतिम घोषित करना.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा, इसी दिन राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुई है. उन्होंने कहा सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समरसता और समानता की संवाहक रही है. सीएम ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था. उनका मत था कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. जिसे उत्तराखंड में लागू किया गया है.

सीएम धामी ने कहा समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई थी. यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं. प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत भी हुई है. अब उत्तराखंड की मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है.

यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी हलाला या बहुविवाह का मामला सामने नहीं आया. यही कारण है कि मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का स्वागत किया है.

