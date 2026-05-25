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असम UCC Bill: लिव-इन रिलेशनशिप का एक महीने में नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो खानी पड़ेगी जेल की हवा!

वहीं, वसीयत के जरिए संपत्ति सौंपने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ किसी भी वयस्क व्यक्ति को एक लिखित और गवाहों की मौजूदगी वाली वसीयत बनाने का कानूनी अधिकार दिया गया है.

जायदाद के बंटवारे के मामले में, यह विधेयक बिना वसीयत मरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए 'क्लास-1' (प्राथमिक) वारिसों के बीच एक समान और लैंगिक-समानता (महिला-पुरुष को बराबर हक) वाला नियम बनाता है. इसमें मृतक के जीवनसाथी (पति/पत्नी), बच्चों और माता-पिता को कानूनी रूप से बराबर का अधिकार दिया गया है.

धोखाधड़ी को रोकने के लिए, अब राज्यभर में सभी शादियों और तलाकों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. जोड़ों को शादी के 60 दिनों के भीतर उप-रजिस्ट्रार को शादी का विवरण सौंपना होगा. इसके अलावा, यह विधेयक तलाक के लिए भी एक समान आधार तय करता है. जैसे कि क्रूरता, छोड़ देना या आपसी सहमति. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि 5 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों की कस्टडी आमतौर पर मां के पास ही रहेगी.

शादी से जुड़े नियमों के तहत, यह विधेयक एक विवाह (यानी एक समय पर केवल एक ही शादी) को अनिवार्य बनाता है. इसके साथ ही, यह दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष की एक समान कानूनी उम्र तय करता है. सबसे जरूरी बात यह है कि यह कानून सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है. यह रीति-रिवाजों की पूरी आजादी देता है. जिसका, मतलब है कि शादियां किसी भी मौजूदा धार्मिक रस्म या परंपरा के अनुसार की जा सकती हैं. जैसे कि वैदिक विवाह, अहोम चाकलॉन्ग, सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, होली यूनियन और आनंद कारज.

असम समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026, शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार (सक्सेशन) और लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून व्यवस्था बनाता है. यह कानून अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इस दायरे से पूरी तरह बाहर रखता है. यह समाज में पूरी समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह लेगा.

गुवाहाटी: असम में बिना शादी के किसी के साथ रिलेशनशिप (लिव-इन) में रहना अब भारी पड़ने वाला है. असम विधानसभा में सोमवार, 25 मई 2026 को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया गया है. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इस विधेयक को पटल पर रखा. जिस पर विस्तृत चर्चा बुधवार, 27 मई को होगी. उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जो इस कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा है.

यह विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पहली बार नए नियम ला रहा है. जिसके तहत एक महीने के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को पूरी तरह से कानूनी माना जाएगा. साथ ही, अगर कोई पार्टनर लिव-इन रिलेशनशिप में धोखा देकर छोड़ देता है, तो पीड़ित पार्टनर को अदालत के जरिए गुजारा भत्ता मांगने का पूरा कानूनी अधिकार दिया गया है.

यह विधेयक एक साफ और कड़ा संदेश देता है कि निजी रिश्तों में शोषण, धोखाधड़ी और गैर-कानूनी तौर-तरीकों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रस्तावित कानून के तहत, एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना (Bigamy और Polygamy) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 82 के तहत सात साल तक की जेल की सजा का कारण बनेगा.

वहीं, बाल विवाह और बिना मर्जी या जबरन की गई शादी के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.

सजा और जुर्माने के संबंध में

बलपूर्वक, डरा-धमकाकर या पहचान छुपाकर की गई धोखाधड़ी वाली शादियों के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माने की सजा होगी. कानूनी तलाक प्रक्रिया का उल्लंघन करने और अवैध रूप से शादी तोड़ने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, किसी तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने से पहले अवैध शर्तों को मानने के लिए मजबूर करने पर तीन साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

प्रतिबंधित रिश्तों के बीच शादी करने पर, जब तक कि उसे किसी मान्य परंपरा का आधार प्राप्त न हो, छह महीने तक की जेल और पचास हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके साथ ही, शादी या तलाक के 60 दिनों के भीतर जानबूझकर रजिस्ट्रेशन न कराने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान जाली या नकली दस्तावेज जमा करने पर तीन महीने तक की जेल, या पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं.

लिव-इन नियमों के उल्लंघन और नए बदलावों के संबंध में

इसी तरह, एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने तक की जेल या दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, रजिस्ट्रेशन की घोषणा में जरूरी तथ्यों को छिपाने या झूठी जानकारी देने पर तीन महीने तक की जेल और पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना होगा. इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना, कानूनी पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राज्य में सामाजिक जवाबदेही को मजबूत करना है.

आखिर में, यह विधेयक राज्य के कानूनी ढांचे को सरल बनाने के लिए 'असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024' को रद्द करता है. हालांकि, इसमें एक जरूरी राहत देने वाली शर्त जोड़ी गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि इस यूसीसी (UCC) के लागू होने से पहले हुई किसी भी बहुविवाह (एक से अधिक शादी) को वैध माना जाएगा और उसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी.

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