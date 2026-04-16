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यूसीसी एक संवैधानिक आकांक्षा है, इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं : सीजेआई सूर्यकांत

यूसीसी एक संवैधानिक आकांक्षा है, इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं ( Getty Image )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का किसी खास धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और यह एक संवैधानिक आकांक्षा है.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह बात मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 के कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम के प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए कही. याचिका में कहा गया था कि ये प्रावधान कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव वाले हैं.

बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोल भी शामिल थे, ने वकील प्रशांत भूषण की बातों पर ध्यान दिया, जो याचिकाकर्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए थे. बेंच ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि पहली नजर में यह कहना भेदभावपूर्ण है कि महिलाओं को विरासत में पुरुषों के बराबर या उससे भी कम हिस्सा मिलेगा.

“अब, सवाल यह है कि क्या यह संरक्षित आवश्यक धार्मिक प्रथा है… उदाहरण के लिए ट्रिपल तलाक में, माननीय न्यायाधीश ने माना कि यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है." भूषण ने तर्क दिया, "यह निश्चित रूप से पूरी तरह से सिविल मामला है. यह संविधान के आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं हो सकती."

भूषण ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का विरासत का अधिकार निश्चित रूप से एक जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. पीठ ने कहा, "श्री भूषण, कोई यह तर्क देगा कि यह पर्सनल लॉ का सवाल है."

भूषण ने जवाब दिया कि यह पर्सनल लॉ का सवाल हो सकता है लेकिन जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है और यह आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित नहीं है, और उस सुरक्षा के बिना, यह निश्चित रूप से आर्टिकल 14 के तहत आता है और ऊपर से भेदभाव वाला है.

भूषण ने कहा कि सवाल यह है कि अगर इसे रद्द कर दिया जाता है और अगर कोर्ट कहता है कि शरिया कानून लागू नहीं होगा, तो एक बिना भेदभाव वाला कानून जो लागू हो सकता है, वह है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, जो पुरुषों और महिलाओं के प्रति पूरी तरह से अलग है.