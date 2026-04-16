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यूसीसी एक संवैधानिक आकांक्षा है, इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं : सीजेआई सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों को महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया.

UCC is a constitutional aspiration, it has nothing to do with any religion
यूसीसी एक संवैधानिक आकांक्षा है, इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं (Getty Image)
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By Sumit Saxena

Published : April 16, 2026 at 10:34 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का किसी खास धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और यह एक संवैधानिक आकांक्षा है.

सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह बात मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 के कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम के प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगते हुए कही. याचिका में कहा गया था कि ये प्रावधान कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव वाले हैं.

बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोल भी शामिल थे, ने वकील प्रशांत भूषण की बातों पर ध्यान दिया, जो याचिकाकर्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए थे. बेंच ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया.

सुनवाई के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि पहली नजर में यह कहना भेदभावपूर्ण है कि महिलाओं को विरासत में पुरुषों के बराबर या उससे भी कम हिस्सा मिलेगा.

“अब, सवाल यह है कि क्या यह संरक्षित आवश्यक धार्मिक प्रथा है… उदाहरण के लिए ट्रिपल तलाक में, माननीय न्यायाधीश ने माना कि यह आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है." भूषण ने तर्क दिया, "यह निश्चित रूप से पूरी तरह से सिविल मामला है. यह संविधान के आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं हो सकती."

भूषण ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का विरासत का अधिकार निश्चित रूप से एक जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है. पीठ ने कहा, "श्री भूषण, कोई यह तर्क देगा कि यह पर्सनल लॉ का सवाल है."

भूषण ने जवाब दिया कि यह पर्सनल लॉ का सवाल हो सकता है लेकिन जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है और यह आर्टिकल 25 के तहत सुरक्षित नहीं है, और उस सुरक्षा के बिना, यह निश्चित रूप से आर्टिकल 14 के तहत आता है और ऊपर से भेदभाव वाला है.

भूषण ने कहा कि सवाल यह है कि अगर इसे रद्द कर दिया जाता है और अगर कोर्ट कहता है कि शरिया कानून लागू नहीं होगा, तो एक बिना भेदभाव वाला कानून जो लागू हो सकता है, वह है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, जो पुरुषों और महिलाओं के प्रति पूरी तरह से अलग है.

उन्होंने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा संहिताबद्ध है और केवल मुस्लिम उत्तराधिकार कानून संहिताबद्ध नहीं है और यही एकमात्र कानून है जो संहिताबद्ध नहीं है.

भूषण ने कहा, “शरिया कानून के तहत उत्तराधिकार के नियम इतने मुश्किल हैं कि वकीलों के लिए भी यह समझना नामुमकिन है कि शरिया कानून के तहत उत्तराधिकार का तरीका क्या है…मैंने हमेशा अपने मुस्लिम दोस्तों से कहा है कि वे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का विरोध न करें”, और कहा कि उन्हें डर है कि यूसीसी के नाम पर उन पर हिंदू सिविल कोड थोप दिया जाएगा.

सीजेआई ने कहा, “यह एक संवैधानिक घोषणा है. यूसीसी का किसी खास धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. यह एक संवैधानिक महत्वाकांक्षा है.” भूषण इस बात से सहमत थे कि यह एक संवैधानिक महत्वाकांक्षा है और इसका एक अच्छा कारण है क्योंकि सिविल कानून एक जैसा होना चाहिए.

जस्टिस बागची ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट (SMA) शादी में एक जैसापन लाने की दिशा में एक कदम है और आपके पास अपने पर्सनल लॉ से एक विकल्प है और “स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के साथ-साथ पितृत्व और हिरासत के अधिकार भी हैं.”

भूषण ने कहा कि 1937 का एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है.

सुनवाई के बाद बेंच ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा. याचिका में कहा गया है कि मौजूदा शरीयत विरासत के नियम महिलाओं के खिलाफ "साफ तौर पर भेदभावपूर्ण" हैं, जो अक्सर उन्हें पुरुषों को दिए गए हिस्से का आधा या उससे भी कम हिस्सा देते हैं.

ये भी पढ़ें- नासिक MNC केस: धोखे से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए SC में याचिका

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