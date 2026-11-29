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सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि से लोकसभा की सदस्य संख्या 824 हो सकती है, सभी राज्यों को लाभ होगा: सूत्र

संसद भवन ( ANI )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : परिसीमन के नतीजों के तुलनात्मक विश्लेषण का हवाला देते हुए सूत्रों का कहना है कि लोकसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि से निचले सदन की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर 824 हो सकती है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मौजूदा प्रतिनिधित्व कम न हो.

सूत्रों द्वारा बताए गए विश्लेषण के अनुसार, लोकसभा सीटों के मौजूदा आवंटन की तुलना परिसीमन के दो संभावित तरीकों से की गई है - 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण, और हर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की वृद्धि.

विश्लेषण से पता चलता है कि जनसंख्या-आधारित मॉडल के तहत, धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले कई राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है. अनुमान है कि तमिलनाडु की सात सीटें, केरल की पांच सीटें और आंध्र प्रदेश की चार सीटें कम हो जाएंगी, जबकि ओडिशा और पंजाब में भी सीटों की संख्या में गिरावट आएगी. सूत्रों ने बताया कि इसके विपरीत, प्रस्तावित समान वृद्धि से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी मौजूदा सीटों की संख्या कम किए बिना अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. इस फॉर्मूले के तहत, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 80 से बढ़कर 120 सीटों का हो जाएगा, महाराष्ट्र का 48 से 72, पश्चिम बंगाल का 42 से 63 और बिहार का 40 से 60 सीटों का हो जाएगा. जहां 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण में तमिलनाडु को सात सीटें गंवानी पड़ सकती थीं, वहीं समान सीट वृद्धि वाले प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत इसकी लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी.