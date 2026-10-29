18 साल से पहले हो गई 65 करोड़ महिलाओं की शादी; हर 4 में से एक लड़की अपने ही पार्टनर के हाथों टॉर्चर
यूनिसेफ की रिपोर्ट, हर साल 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी कम उम्र में हो रही, भारत में भी 20.1% लड़कियों का बाल विवाह.
Published : October 29, 2026 at 4:46 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Early Marriages in World : करोड़ों बेटियों को आज भी खुद के लिए फैसले लेने की आजादी नहीं है. पढ़ने-लिखने की उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जा रहीं हैं. विश्व की 65 करोड़ लड़कियों का विवाह उनके 18 साल पूरे होने से पहले ही कर दिया गया. हर साल 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां बाल विवाह की शिकार बन रहीं हैं. यानी हर 3 सेकेंड में एक लड़की का बचपन छिन जा रहा है. इस गंभीर समस्या पर हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है.
ज्यादा गरीबी, लड़का-लड़की में भेदभाव, पुरानी सामाजिक रीतियां और सुरक्षा का डर, ये वो प्रमुख वजहें हैं, जिनके कारण बेटियों को कम उम्र में ही गृहस्थी संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है. यूनिसेफ की ओर से जारी रिपोर्ट के साल 2026 तक के लेटेस्ट अनुमानों के मुताबिक 15 से 19 साल की हर 4 में एक लड़की जिनकी शादी हो गई, या जो लिव इन जैसे किसी रिश्ते में बंधी हैं, वे अपने जीवन में कभी न कभी अपने ही पार्टनर के हाथों टॉर्चर हो चुकी हैं.
साल 2015 में दुनियाभर के 193 देशों ने साल 2030 तक बाल विवाह, जबरन विवाह जैसी समस्याओं को वर्ष 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया था. हालांकि इसके बावजूद कई देशों में ये समस्याएं आज भी बरकरार हैं. यूनिसेफ की ही पूर्व में जारी एक रिपोर्ट बताती है कि कम उम्र में ब्याही गईं लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है. हालांकि इस दिशा में अपने देश में काफी सुधार आया है. 2005-06 में बाल की विवाह दर 47.4% से घटकर अब 20.1% पर आ गई है.
लड़कियों के साथ भेदभाव और हिंसा जारी : हाल की यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में करीब 65 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी गई. महज लड़की होने भर से ही यह तय नहीं हो जाता है कि वे क्या कर सकती हैं?, कहां जा सकती हैं?, या क्या बन सकती हैं?. इसके बावजूद लड़का-लड़की में अंतर करते हुए तमाम फैसले लिए जा रहे हैं. दशकों की तरक्की के बावजूद बहुत सारी लड़कियों के साथ भेदभाव, हिंसा जारी है.
हर साल 1 करोड़ लड़कियों का बाल विवाह : यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में एक करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जा रही है. इस लिहाज से देखें तो हर 3 सेकेंड में एक लड़की की शादी बालिग होने से पहले हो जा रही है. सब-सहारा अफ्रीका के देशों में यह समस्या ज्यादा है. वहां करीब 31% लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जा रही है. पिछले दशक में यह आंकड़ा 38% था. हालांकि सुधार की यह रफ्तार दक्षिण एशिया की तुलना में कम रही.
सब-सहारा अफ्रीका के देशों में ज्यादा हो सकती हैं बाल वधुएं : रिपोर्ट के अनुसार सब-सहारा अफ्रीका के देश जैसे सोमालिया, दक्षिण सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी, नाइजर, मोजाम्बिक आदि में युद्ध, गरीबी, सूखा जैसी समस्याएं ज्यादा हैं. इन देशों में आबादी भी तेजी से बढ़ रही है. इससे आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में इन देशों में बाल विवाह की दर बढ़ेगी. इससे ग्लोबल लेवल पर कुल बाल वधुओं में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा हो जाएगी.
हर 4 में से एक लड़की के साथ हुई ज्यादती : यूनिसेफ के अनुसार 15 से 19 वर्ष की वे लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है या वे जो अपने पार्टनर के साथ रहीं हैं, ऐसी हर 4 में से एक लड़की का उसके पार्टनर या जीवनसाथी ने ही उत्पीड़न किया. यानी करीब 23% लड़कियां अपने जीवन में कम से कम एक बार शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार बनी हैं. इस तरह की लड़कियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा.
15 से 19 साल की लड़कियों को लेकर 2 बड़ी चिंताएं : यूनिसेफ ने 15 से 19 साल की लड़कियों को लेकर 2 बड़ी चिंताएं जाहिर की हैं. पहला यह कि लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूल न जाने, नौकरी न मिलने या किसी भी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा न होने की आशंका दोगुनी रहती है. दूसरा यह कि युद्ध, लड़ाई-झगड़े या गंभीर संकट से जूझ रहे इलाकों में रहने वाली लड़कियों के शांत इलाकों में रह रहीं लड़कियों के मुकाबले सेकेंडरी स्कूल छोड़ने की संभावना 90% ज्यादा होती है.
कुछ देशों में लड़कों की भी कम उम्र में हो रहीं शादियां : पिछले साल की विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई अलग-अलग हिस्सों में कुछ लड़कों की भी शादियां कम उम्र में हो जा रहीं हैं. 20-24 वर्ष के युवाओं के सर्वेक्षण के अनुसार यह पता चला कि सब सहारा अफ्रीका के देशों में करीब 4% लड़कों की शादी 18 साल से पहले कर दी गई. दक्षिण एशिया में ऐसे लड़कों की संख्या 3% है. हालांकि यह संख्या लड़कियों के बाल विवाह दर की तुलना में बेहद कम है.
कम उम्र में शादी से बढ़ रहा मानसिक तनाव : यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बाल विवाह के कारण लड़कियां समाज से अलग हो जाती हैं. उनके दोस्त भी पीछे छूट जाते हैं. वे खुद को अकेला महसूस करती हैं. उनका मानसिक तनाव भी बढ़ता है. कई बार ये समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, कि वे खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगती हैं.
6.8 करोड़ लड़कियों की शादी रुकवाई गई : यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 साल में पूरी दुनिया में करीब 6.8 करोड़ लड़कियों की शादियां रुकवा दी गईं. 18 साल से पहले ही इन लड़कियों की शादी कराई जा रही थी. लड़कियों को सपोर्ट करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने पर उनकी तरक्की मुमकिन हो जाती है. लगातार इस दिशा में प्रयास से सुधार संभव है. लड़कियों की नियमित पढ़ाई के साथ उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराना बेहतर कदम है.
समस्या के खात्मे के लिए 3 स्तरों पर काम जरूरी : यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह जैसी गंभीर समस्या के खात्मे के लिए 3 स्तरों पर काम जरूरी है. हमें सख्त कानून लाने होंगे. लड़कियों की आवाज को दबाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने और अवसर देने होंगे. उन्हें शिक्षित और सुरक्षित बनाए रखना होगा. लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर अपनी किस्मत बदलने के साथ सेहतमंद परिवार और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकती हैं.
47.4% से 20.1% पर पहुंचा बाल विवाह का आंकड़ा : भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार साल 2005-06 में अपने देश में करीब 47.4% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी गई थी. साल 2015-16 में यह आंकड़ा तेजी से घटकर 26.8% पर आ गया. इसके बाद साल 2019-21 में इसमें और सुधार हुआ. इससे बाल विवाह की दर घटकर 23.3% ही रह गई. साल 2023-24 में बाल विवाह का यह आंकड़ा घटकर 20.1% पर सिमट गया.
पुरुषों के बाल विवाह दर में भी आई गिरावट : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के डेटा के मुताबिक साल 2005-06 में भारत के करीब 32.3% लड़कों की शादी उनके बालिग होने से पहले हो गई थी. साल 2015-16 में सुधार के साथ यह आंकड़ा 20.3% पहुंच गया. इसके बाद के वर्षों में इसमें और भी सुधार हुआ. इससे साल 2023-24 में देशभर में कम उम्र में शादी करने वालों की संख्या केवल 15.9% ही रह गई. हालांकि ग्रामीण लड़कियों में बाल विवाह की दर अभी भी शहर से ज्यादा 23.3% है.
पश्चिम बंगाल में कम उम्र वाली शादियां ज्यादा : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2023-24 के डेटा के अनुसार देशभर में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की लड़कियां कम उम्र में ही बाल विवाह की शिकार बन जाती हैं. इस राज्य में करीब 36.4% लड़कियों की शादी उनके 18 साल होने से पहले कर दी गई. इसके बाद बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहां की 34.6% लड़कियां कम उम्र में ही शादी के बंधन में बंध गईं. इसी तरह त्रिपुरा की 34.0%, झारखंड की 28.1%, असम की 25.3%, आंध्र प्रदेश की 25.1% लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी गई.
देश में 2,153 बाल विवाह रोके गए : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के डेटा के अनुसार 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के तहत नवबंर 2024 से जनवरी 2026 तक देशभर में बाल विवाह के कुल 2,379 मामले सामने आए. इनमें से 2,153 बाल विवाहों को रोका गया. कम उम्र में लड़कियों की शादियों को रोकने के लिए देशभर में 60,262 बाल विवाह निषेध अधिकारियों की तैनाती की गई. देश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान ज्योति योजना, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति, STEM विषयों में महिलाओं का नामांकन आदि योजनाएं चलाईं जा रहीं हैं.
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