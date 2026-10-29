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18 साल से पहले हो गई 65 करोड़ महिलाओं की शादी; हर 4 में से एक लड़की अपने ही पार्टनर के हाथों टॉर्चर

दुनियाभर में अभी भी करोड़ों लड़कियों की कम उम्र में हो रही शादी. ( Etv Bharat )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Early Marriages in World : करोड़ों बेटियों को आज भी खुद के लिए फैसले लेने की आजादी नहीं है. पढ़ने-लिखने की उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जा रहीं हैं. विश्व की 65 करोड़ लड़कियों का विवाह उनके 18 साल पूरे होने से पहले ही कर दिया गया. हर साल 1 करोड़ 20 लाख लड़कियां बाल विवाह की शिकार बन रहीं हैं. यानी हर 3 सेकेंड में एक लड़की का बचपन छिन जा रहा है. इस गंभीर समस्या पर हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है.

ज्यादा गरीबी, लड़का-लड़की में भेदभाव, पुरानी सामाजिक रीतियां और सुरक्षा का डर, ये वो प्रमुख वजहें हैं, जिनके कारण बेटियों को कम उम्र में ही गृहस्थी संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जा रही है. यूनिसेफ की ओर से जारी रिपोर्ट के साल 2026 तक के लेटेस्ट अनुमानों के मुताबिक 15 से 19 साल की हर 4 में एक लड़की जिनकी शादी हो गई, या जो लिव इन जैसे किसी रिश्ते में बंधी हैं, वे अपने जीवन में कभी न कभी अपने ही पार्टनर के हाथों टॉर्चर हो चुकी हैं.