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अजमती, नुसरत, आंचल और छोटी: वो बच्चियां जिन्होंने एक स्कूल को हाथों से सुनना सिखाया

नुसरत का स्कूल में उड़ाते थे मजाक: नुसरत खातून के पिता सत्तार आलम ने अपनी बेटी को स्थानीय स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजना शुरू किया. नुसरत स्कूल के समय में विद्यालय पहुंचती थी. बच्चों के बीच बैठी थी. मगर शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को वह सुन नहीं पाती थी. सिर्फ क्लास में बच्चों को देखते रहती थी. स्कूल के कुछ बच्चे नुसरत का मजाक उड़ाते थे. आज नुसरत पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी आगे है. दिव्यांग बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता में वह प्रमथ स्थान लाई है.

बड़े होकर टीचर बनना चाहती है आंचल: समाज के लोग आंचल को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने नहीं देते थे. बेटी की सोच की वजह से प्रदीप शाह की मौत हो गई. पूरा परिवार टूट चुका था. आज आंचल को अपने पिता के मौत का गम तो है, मगर वह पढ़ लिखकर अपने जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहती है.

आंचल के पिता की हो चुकी है मौत: पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली दिव्यांग आंचल कुमारी की कहानी भी कुछ अलग नहीं है. आंचल के पिता प्रदीप शाह का निधन हो चुका है. लेकिन जब प्रदीप शाह जीवीत थे तो, अपनी प्यारी बिटिया आंचल को देखकर बराबर निराश रहते थे. अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ आंचल की ही बात किया करते थे.

"मैं जब विद्यालय पहुचा और जब वहां छोटी जैसी और लड़कियों को इशारों से बात करते देखा तो हैरान रह गया. उनको देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान लौट आई. आज मेरे घर मे एक अलग खुशी देखने को मिलती है. "- सरोज कुमार, छोटी के पिता

पिता को नहीं हुआ था यकीन: छोटी की हालत देखकर उनके माता-पिता भी काफी निराश दिखते थे. छोटी के पिता सरोज बताते हैं कि उनलोगों को पड़ोस के लोगों ने कस्तूरबा विद्यालय की जानकारी दी, लेकिन पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सामान्य स्कूल में उनकी बच्ची को सामान्य बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा.

स्कूल ने छोटी का नहीं किया नामांकन: वहीं छोटी के माता-पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी. बचपन से ही छोटी न तो बोल सकती है और न सुन सकती है. छोटी के पिता सरोज जो घरों बिल्डिंग में रंग पेंट का काम करते हैं, छोटी की स्थिति को देखकर काफी चिंता करते थे. उन्हें लगता था वह लड़की है आगे की जिंदगी कैसे काटेगी. जब स्थानीय स्कूल में नाम लिखाने पहुंचे तो शिक्षक ने कहा जब आपकी बेटी सुन और बोल नहीं सकती तो कैसे उसे पढ़ाया जाएगा. छोटी 7 बहन एक भाई है. भाई बहन भी छोटी को देखकर दुःखी रहते थे.

अजमती की बदली किस्मत: पिता नसीम आलम ने स्कूल में जाकर पहले सारी बात की जानकारी ली और फिर अजमती को स्कूल बैग दिलाया. अजमती को आवासीय विद्यालय भेजने को लेकर कशमकश थी, लेकिन उसके भविष्य के लिए माता-पिता ने ये ठोस कदम उठाया, जिसके कारण आज दिव्यांग अजमती दूसरी बच्चियों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है. अजमती सातवीं कक्षा की छात्रा है और आज मुस्कराकर सांकेतिक भाषा में कहती है, "यहां मुझे समझ आया कि मुझे गणित पसंद है."

हंसी ठहाकों से दूर अलग दुनिया: अजमती खातून अपने परिवार में दो बहनों और तीन भाइयों के साथ रहती है. घर में हमेशा बातचीत और हंसी-ठहाके गूंजते रहते थे, लेकिन अजमती उन आवाजों को महसूस नहीं कर पाती थी. सबके साथ होते हुए भी वह ख़ुद को कटा हुआ महसूस करती थी.बेटी को दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग देख पिता नसीम आलम का कलेजा कचोट रहा था. उसी दौरान उन्हें एक ऐसे आवासीय स्कूल के बारे में पता चला, जहां उनकी बेटी जैसी काफी लड़कियां रहती हैं.

अजमती को कोई नहीं समझ पाता था: जन्म के साथ ही अजमती खातून (16) अपने साथ कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा लेकर आई थी. जी हां अजमती जन्म से ही न तो सुन सकती थी और न हीं कुछ बोल सकती थी. इस कारण कभी स्कूल भी नहीं जा सकी. अजमती क्या बोलना चाहती थी कोई नहीं समझ पाता था. अपनों के बीच में उदासी की जिंदगी जी रही थी.

पूर्णिया: अजमती, नुसरत, आंचल और छोटी... वो बच्चियां हैं, जो जन्म से ही अपने साथ खामोशी लेकर दुनिया में आईं, लेकिन आज इन बच्चियों ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता. जी हां इन मूक-बधिर बच्चियों ने बिहार के पूर्णिया जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सामान्य शिक्षकों और छात्राओं को हाथों से सुनना सिखा दिया है, लेकिन पहले इन बच्चियों की जिंदगी में निराशा थी. पूरा परिवार दुख में डूबा था. कैसे इन दिव्यांग बच्चियों की किस्मत बदली विस्तार से जानें.

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कस्तूरबा विद्यालय में मिल रही ट्रेनिंग: इन बच्चियों की किस्मत बदलने का श्रेय पूर्णिया के कस्तूरबा विद्यालय को जाता है. यहां 25 दिव्यांग बच्चियों के चेहरे पर आज एक नई मुस्कान देखने को मिल रही है. दिव्यांग होने की वजह से इन बच्चियों के साथ ही उनके माता-पिता भी निराश थे. उन्हें लगता था कि क्या कभी उनकी बेटियां नॉर्मल बातचीत का हिस्सा बन पाएंगी और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगी? लेकिन आज वही अभिभावक अपनी बेटियों में हुए इंप्रूवमेंट को देखकर काफी खुश हैं.

कैसे बदली बच्चियों की किस्मत?: पूर्णिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने दिव्यांग लड़कियों जो न सुन सकती हैं, न बोल सकती हैं, उन्हें जिंदगी की उड़ान भरने की नई दिशा दिखाई है. जो दिव्यांग बच्चियां अपने आप को सामान्य बच्चियों से अलग समझकर निराश रहती थीं, आज उनके बीच बैठकर पढ़ रही हैं. ये सब संभव हुआ है शिक्षा विभाग की पहल से. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए और सांकेतिक भाषा में बच्चियों को पढ़ाया जाता है. उसके बाद उन्हें सामान्य क्लास में बैठाया जाता है.

क्या आई कठिनाई: शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी कौशल कुमार बताते हैं कि पहले दिव्यांग बच्चियों को सामान्य क्लास में बैठाया गया. सभी दिव्यांग लड़कियां बाकी छात्राओं के साथ कक्षाओं में बैठी, लेकिन पढ़ाई उनके लिए धुंधली रही. समग्र शिक्षा कार्यक्रम के ज़िला पदाधिकारी कौशल कुमार ने जब यह स्थिति देखी, तो समस्या स्पष्ट थी. वे कहते हैं कि छात्राएं कक्षा में बैठती थीं, शिक्षक पढ़ाते भी थे, लेकिन न तो वे सुन सकती थीं और न बोल सकती थीं.

"अक्सर ऐसे बच्चों को अलग कर दिया जाता है, लेकिन इस बार फैसला अलग था. अगर हम इन्हें छोड़ देंगे, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी. इसलिए हमने इन दिव्यांग बच्चियों को सामान्य बच्चियों के बराबर बैठाकर पढ़ाने की ठानी. इसके बाद एक नई योजना बनी. स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए और सांकेतिक भाषा में पढ़ाने का फैसला हुआ." कौशल कुमार, शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी

UNICEF इंडिया और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की पहल: कौशल कुमार बताते हैं कि बच्चियों को सांकेतिक भाषा सिखाने में सबसे बड़ी परेशानी टीचर की आई. क्योंकि कोई शिक्षक यह भाषा नहीं जानता था. इस काम में स्कूल को UNICEF इंडिया और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की मदद मिल रही है. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सहयोग से जुलाई 2025 में आठ दिनों का प्रशिक्षण कराया गया और शिक्षकों ने हाथों से बोलना और सुनना सीखा.

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ट्रेनिंग से मिला आत्मविश्वास: विशेष शिक्षक संतोष मौर्य बताते हैं कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो समस्या वहीं से शुरू होती है. जबतक हम सुनेंगे नहीं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम जानेंगे नहीं. अपनी भावनाओं को भी अच्छे से व्यक्त करने में परेशानी होती है. ऐसे में इन बच्चों की एक भाषा होती है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं. इशारों से ही ऐसे बच्चों की सारी बातें होती हैं. इशारों से समझने और समझाने के बाद अब आगे की पढ़ाई करायी जा रही है.

बच्चियां पहचान रहीं अपनी क्षमता: संतोष मौर्य कहते हैं इस प्रशिक्षण से हमें आत्मविश्वास मिला. धीरे-धीरे कक्षाओं का माहौल बदल गया. डिजिटल पटल, चित्र, चलती तस्वीरें और सांकेतिक भाषा के पोस्टर पढ़ाई का हिस्सा बने. अब न अलग कक्षाएं हैं, न अलग स्कूल. सभी बच्चे एक साथ, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं.

कैसे पढ़ाते हैं शिक्षक: शुरुआत में फल,सब्जी के नाम, दादा, दादी, सप्ताह के नाम, काउंटिंग, पहाड़ा आदि शुरुआत से सिखाया जाता है. बच्चियों को इंडियन साइन लैंग्वेज के कुछ वीडियो स्मार्ट बोर्ड में दिखाया जाता है, जिससे इनका बहुत सारा कंफ्यूजन वीडियो से क्लियर हो जाता है. फिर भी कुछ चीजें अगर ये नहीं समझ पाती हैं तो मैं समझाता हूं.

सामान्य कक्षा में पढ़ती मूक-बधिर छात्रा (ETV Bharat)

"कुछ ही हफ़्तों में जिन लड़कियों को पढ़ने योग्य नहीं माना जाता था, वे परीक्षाओं में 80 से 90 प्रतिशत अंक लाने लगीं. यही नहीं पूर्णिया में प्रमंडलीय स्तर पर दिव्यांग बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता हुआ जिसमें कस्तूरबा विद्यालय की तीन बच्चियां, दौड़ गोला फेंक जैसे खेलों में प्रथम आईं. वहीं जब राज्य स्तरीय खेल का आयोजन पटना में किया गया, वहां भी इन बच्चों ने प्रथम द्वितीय स्थान राज्य स्तर पर लाया पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी ऊंची उड़ान भरी है."- संतोष मौर्य, विशेष शिक्षक

हर बच्चे में होती है क्षमता: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक कौशल कुमार त्रिपाठी कहते हैं, “यह साबित करता है कि सही माध्यम मिले, तो ये बच्चे बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं. हर बच्चे में कोई न कोई क्षमता होती है. सवाल यह है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं.

"सभी को हम सांकेतिक भाषा में समझाते हैं. हमारे प्रयासों से सारी बच्चियां आज एक लेवल पर आ गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी. स्मार्ट टीवी से हमें बच्चों को समझाने में आसानी होती है. टीवी में जानवरों को दिखाते हैं. फिर सांकेतिक भाषा में उसके बारे में समझाते हैं." - राकेश कुमार, शिक्षक

स्मार्ट बोर्ड और टीवी से शिक्षा की नई पहल (ETV Bharat)

अब हर आंख में है कुछ बनने का सपना: पूर्णिया के कस्तूरबा विद्यालय में UNICEF इंडिया और बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की पहल से सभी बच्चियों के माता-पिता के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिल रही है. वाकई इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है. सभी छात्राएं इशारों से अपने शिक्षकों का शुक्रिया अदा करती हैं. वहीं माता-पिता के आंखों से निकले खुशी के आंसू देखकर समझा जा सकता है कि इस पहल ने कितनी छात्राओं को जीने की राह दिखायी है.

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