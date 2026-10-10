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100 देशों के 34 करोड़ बच्चों पर अल-नीनो का बड़ा संकट; सामान्य से 4.51 लाख ज्यादा मौतों का अलर्ट

दुनिया के करोड़ों बच्चों पर अल-नीनो की मार. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : EB Prime Team : UNICEF El Nino Impact : मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार दुनिया के कई देश साल 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली अल-नीनो का सामना कर रहे हैं. इससे मौसम चक्र पूरी तरह बिगड़ चुका है. इसके कई इंपैक्ट भी नजर आने लगे हैं. वहीं अब यूनिसेफ ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में साल 2026-2027 के मौसम के विनाशकारी होने की बात कही है. इससे विश्व के 34.7 करोड़ बच्चों पर सूखा, बाढ़ और भुखमरी का गंभीर संकट रहेगा.

यूनिसेफ के अनुसार दुनिया के 100 देशों के बच्चे साल 2026-2027 में कई मौसमी मुसीबतों का सामना करेंगे. इस दौरान का एल-नीनो इतिहास के सबसे विनाशकारी पैटर्न में से एक बन सकता है. इस संकट का सबसे घातक इंपैक्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा. भारत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है. इस क्षेत्र के करीब 19 करोड़ बच्चों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा.