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तमिलनाडु की पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने गए थे कॉलेज के छात्र, रॉकेट जैसी चीज के धमाके में एक की मौत, चार घायल

चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): तमिलनाडु के सिंगापेरुमल कोइल के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां एक रॉकेट जैसी चीज के अचानक फटने से एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए.

यह घटना अनुमंतपुरम गांव की तलहटी में हुई. यह क्षेत्र पुलिस, सेना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) सहित कई सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फायरिंग प्रैक्टिस जोन के पास है. यह इलाका फायरिंग प्रैक्टिस और रॉकेट लॉन्चिंग जैसी हथियार ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाना जाता है.

खबर के मुताबिक, 13 अप्रैल की शाम को कट्टनकुलथुर में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले पांच छात्र पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने गए थे. ऊपर कुछ समय बिताने के बाद वे नीचे वापस उतरने लगे.

नीचे आते समय उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक रॉकेट जैसी चीज पड़ी देखी. उत्सुकता में आकर छात्रों ने उसे छूकर देखने लगे. अचानक वह चीज एक जोरदार धमाके के साथ फट गई.

धमाके में, बेंगलुरु के इंजीनियरिंग के चौथे साल के छात्र इमांशु यादव (21) की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी चार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े. वहीं, जोरदार धमाके की आवाज सुनकर, आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे और घायल छात्रों को देखकर चौंक गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.