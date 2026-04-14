तमिलनाडु की पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने गए थे कॉलेज के छात्र, रॉकेट जैसी चीज के धमाके में एक की मौत, चार घायल
कॉलेज के पांच छात्र पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने गए थे. इसी दौरान एक रॉकेट जैसी चीज को देखते समय उसमें जोरदार धमाका हो गया.
Published : April 14, 2026 at 1:37 PM IST
चेंगलपट्टू (तमिलनाडु): तमिलनाडु के सिंगापेरुमल कोइल के पास एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां एक रॉकेट जैसी चीज के अचानक फटने से एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए.
यह घटना अनुमंतपुरम गांव की तलहटी में हुई. यह क्षेत्र पुलिस, सेना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) सहित कई सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फायरिंग प्रैक्टिस जोन के पास है. यह इलाका फायरिंग प्रैक्टिस और रॉकेट लॉन्चिंग जैसी हथियार ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए जाना जाता है.
खबर के मुताबिक, 13 अप्रैल की शाम को कट्टनकुलथुर में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले पांच छात्र पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने गए थे. ऊपर कुछ समय बिताने के बाद वे नीचे वापस उतरने लगे.
नीचे आते समय उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक रॉकेट जैसी चीज पड़ी देखी. उत्सुकता में आकर छात्रों ने उसे छूकर देखने लगे. अचानक वह चीज एक जोरदार धमाके के साथ फट गई.
धमाके में, बेंगलुरु के इंजीनियरिंग के चौथे साल के छात्र इमांशु यादव (21) की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी चार छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े. वहीं, जोरदार धमाके की आवाज सुनकर, आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे और घायल छात्रों को देखकर चौंक गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी.
मराईमलाई नगर और सिंगापेरुमल कोइल से पुलिस टीमें मौके पर पहुँचीं और घायल छात्रों को आपातकालीन इलाज के लिए अस्पताल ले गई. वहीं मृतक छात्र का शव पोस्टमॉर्टम के लिए चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल भेजा गया है.
घायल छात्रों की पहचान इस प्रकार है...
- हैदराबाद से विशाल वेणुगोपाल (21)
- उत्तर प्रदेश से आर्यन शर्मा (21)
- जम्मू से कृष्णा सिराज महाजन (21)
- दिल्ली से निष्कस विराज (21)
ये सभी एक ही यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अभी उनका अस्पताल में गहन इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस केस की जांच गुडुवनचेरी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की देखरेख में चल रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह चीज पास की फायरिंग रेंज में हुई ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बाद छोड़ा गया एक बिना फटा रॉकेट हो सकता है.
इस दुखद घटना ने डिफेंस ट्रेनिंग जोन के पास के इलाकों में सुरक्षा उपायों और ऐसी एक्सरसाइज के बाद छोड़े गए बिना फटे हथियारों से होने वाले खतरों को लेकर लोगों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है.
ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल