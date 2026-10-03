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महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़े 9 स्थान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जानिए कैसे बनती है सूची, क्या हैं शर्तें?

पांच अन्य स्थलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में मिला स्थान. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : (EB Prime Team) : UNESCO Tentative List : भारत के ऐतिहासिक-धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की तस्वीरे पेश करते हैं. करीब दो महीने पहले यूनेस्को ने अपनी स्थायी सूची में यूपी के सारनाथ को शामिल किया था. इसी क्रम में अब 5 अन्य स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.