महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़े 9 स्थान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जानिए कैसे बनती है सूची, क्या हैं शर्तें?
मध्य प्रदेश के 4 स्थल बने यूनेस्को की संभावित सूची का हिस्सा, लिस्ट में दुनियाभर के करीब 1868 स्थान.
Published : October 3, 2026 at 4:51 PM IST
हैदराबाद : (EB Prime Team) : UNESCO Tentative List : भारत के ऐतिहासिक-धार्मिक स्थल पूरी दुनिया में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की तस्वीरे पेश करते हैं. करीब दो महीने पहले यूनेस्को ने अपनी स्थायी सूची में यूपी के सारनाथ को शामिल किया था. इसी क्रम में अब 5 अन्य स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.
हाल ही में जारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में मध्य प्रदेश के 4 स्थानों को जगह मिली है. इसके अलावा भारत और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े ‘साइट्स ऑफ सत्याग्रह’ को भी शामिल किया गया है. इसके तहत महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े कुल 9 स्थान आते हैं. इनमें से 2 जगहें दक्षिण अफ्रीका में, जबकि 7 भारत में हैं.
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव (संभावित/अस्थाई) लिस्ट में दुनियाभर की कुल 1868 साइटें दर्ज हैं. इस सूची में अब तक अपने देश की कुल 78 साइटों को स्थान मिल चुका है. एमपी के जो 4 स्थल इस लिस्ट का हिस्सा बने हैं, उनमें विदिशा जिले की उदयगिरि गुफाएं, धार जिले का बाघ गुफा चित्रकारी, मुरैना का चंबल घाटी मंदिर समूह, रायसेन का गिन्नौरगढ़ किला है. अब एक-एक कर इनकी खासियत जानेंगे.
उदयगिरि की गुफाएं : मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उदयगिरि की गुफाएं काफी प्राचीन हैं. ये विदिशा जिले में स्थित हैं. जिला मुख्यालय से ये गुफाएं करीब 7 किमी की दूरी पर हैं. यहां चट्टान पर बनी मूर्तियां हैं. यहां करीब 20 गुफाएं हैं. यहां गुप्त काल की पुरानी चट्टानों पर बनीं मूर्तियां हैं. यहां भगवान विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति है.
शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित हैं ये मंदिर : सरकारी वेबसाइट के अनुसार चंबल घाटी मंदिर समूह शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित हैं. यानी यहां मौजूद सभी मंदिरों में मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और मां दुर्गा की ही मूर्तियां हैं. ये मंदिर हिंदू धर्म के मुख्य रिवाजों को दिखाते हैं. यहां मौजूद बटेश्वर मंदिर 8वीं और 10वीं सदी के बीच बनाया गया था. यहां के कई मंदिरों को साल 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक प्रोजेक्ट के तहत फिर से सजाया-संवारा गया था.
रायसेन का गिन्नौरगढ़ किला : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित गिन्नौरगढ़ किला काफी ऐतिहासिक है. यह किला रातापानी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में है. गोंड शासक ने इसका निर्माण कराया था. 16वीं शताब्दी में गोंड राजा सूरज सिंह शाह की ओर से 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी. इस जगह पर परमार शासनकाल के भी निशान मिले हैं. यह किला करीब 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है.
बाघ गुफा चित्रकारी : धार जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर बाघ गुफाएं स्थित हैं. ये बाघिनी नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर मौजूद हैं. यहां 9 बौद्ध गुफाएं हैं. हालांकि इनमें से अब 5 ही बची हैं. इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है. यहां पर दुर्लभ चित्रकारी की तस्वीर भी देखने को मिलती है. इन चित्रों को भी पत्थरों को काटकर बनाया गया है.
साइट्स ऑफ सत्याग्रह : यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक टेंटेटिव लिस्ट में शामिल साइट्स ऑफ सत्याग्रह भी काफी अहम है. इसके तहत आने वाले 9 स्थानों पर महात्मा गांधी ने 1893 से लेकर 1914 तक 21 साल बिताए थे. इस प्रोजेक्ट से जुड़े 7 स्थान भारत में ही हैं. यहां बापू ने काफी वक्त बिताया था. इनमें साबरमती आश्रम, मणि भवन, हरिजन सेवक संघ जैसे स्थल शामिल हैं.
महात्मा गांधी से जुड़े दक्षिण अफ्रीका के 2 स्थानों के बारे में जानिए : दक्षिण अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को 1893 में ट्रेन के प्रथम श्रेणी से नीचे फेंक दिया गया था. इस घटना से युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी की जीवन की दिशा बदल गई. यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की रणनीति बनाई. इसी देश में गांधी ने फीनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट की स्थापना भी की थी. यह गांधीवादी सिद्धांतों का मुख्य केंद्र है.
साबरमती आश्रम और मणि भवन में रहे थे बापू : गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का मुख्य निवास स्थान रहा है. यह स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक केंद्र रहा है. मुंबई में मौजूद मणि भवन में भी बापू रहे थे. यहीं से उनका चरखे से जुड़ाव हुआ था. नई दिल्ली में गांधी स्मृति स्मारक और संग्रहालय है. जीवन के अंतिम दिनों में बापू यहीं रह रहे थे. इसी परिसर में गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी.
छुआछूत मिटाने के लिए बनाया हरिजन सेवक संघ : हरिजन सेवक संघ का केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में है. देश के कई अन्य राज्यों में इसकी शाखाएं हैं. इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी. यह संगठन मुख्य रूप से भारतीय समाज से छुआछूत को समाप्त करने और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता रहा. संगठन ने दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए कई स्कूलों के इंतजाम किए.
सेवाग्राम आश्रम में बनी थी कई आंदोलनों की रणनीति : साइट्स ऑफ सत्याग्रह के तहत आने वाला सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित है. यहां भी बापू कुछ समय तक रहे थे. पहले इसका नाम 'सेगांव' था. साल 1940 में इसे बदलकर 'सेवाग्राम' कर दिया गया. इस आश्रम से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े तमाम आंदोलन की रणनीत बनी थी. यहीं से कई फैसले लिए गए थे.
क्या हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के मायने : यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट किसी भी स्थान को विश्व धरोहर घोषित करने का पहला पड़ाव है. इस लिस्ट में शामिल स्थलों को कम से कम एक साल तक इस सूची में रखा जाता है. जबकि अधिकतम समय तय नहीं है. टेंटेटिव यानी संभावित सूची में आने के बाद विभिन्न देशों की ओर से इन स्थलों को विश्व धरोहर बनाने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है. इसके बाद यूनेस्को की समिति इस पर अंतिम निर्णय लेती है. इस सूची में शामिल होने का मतलब अंतिम दर्जा नहीं है.
कैसे तैयार होती है टेंटेटिव लिस्ट? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट का हिस्सा बनने के लिए सदस्य देशों (194 देश) को पेरिस स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में फाइल भेजनी होती है. यूनेस्को के अधिकारी फॉर्म आदि की जांच करते हैं. नियम के मुताबिक आवेदन सही पाए जाने पर स्थल को उस देश की 'टेंटेटिव लिस्ट' में रजिस्टर कर दिया जाता है.
किन मापदंडों पर मिलता है विश्व धरोहर का दर्जा? : सरकार की ओर किसी स्थल को विश्व धरोहर बनाने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जाता है. यूनेस्को की सलाहकार संस्थाएं जैसे ICOMOS और IUCN इसका विधिवत जांच करती हैं. स्थल की ऐतिहासिक प्रमाणिकता, देखभाल और संरक्षण आदि की जानकारी ली जाती है. हर साल सीमित मात्रा में भी दुनियाभर के स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है.
इन 10 शर्तों को पूरा करना जरूरी : यूनेस्को के अनुसार करीब 10 शर्तों पर खरे उतरने वाले स्थलों को ही विश्व धरोहर घोषित किया जाता है. जैसे कोई बेजोड़ मानव रचना, सांस्कृतिक या मानवीय मूल्य, किसी सभ्यता का अनूठा प्रमाण, ऐतिहासिक इमारत या वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण, पारंपरिक मानव बस्ती, जीवित परंपराओं-विचारों या कला से सीधा जुड़ाव, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, पृथ्वी के इतिहास-भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का रिकॉर्ड, जैविक विकास का उदाहरण, लुप्त होने की कगार पर खड़े जीवों का संरक्षण.
दो महीने पहले देश का सारनाथ बना था विश्व धरोहर : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार करीब 2 महीने पहले अपने देश के यूपी में मौजूद सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था. सारनाथ को 1998 में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया था. यह भगवान बुद्ध से जुड़ा स्थल है. यहीं पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने पांच शिष्यों को उपदेश दिया था.
भारत में कुल कितने विश्व धरोहर? : यूनेस्को की ओर से अपने देश के अब तक 45 स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है. इनमें ताजमहल, अजंता-एलोरा की गुफाएं, सारनाथ, धोलावीरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, सिक्किम का खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान, सारनाथ, अजंता और एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, हम्पी के स्मारकों का समूह, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर आदि शामिल हैं.
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