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संकटकाल से घिरीं 69% महिला कलाकारों की रोजी-रोटी छिनी; 59% आर्टिस्ट मानसिक तनाव की शिकार

कई तरह की मुसीबतें झेल रहीं महिला कलाकार. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : युद्ध, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकट केवल आम आदमी की जिंदगी में ही उठा-पटक नहीं लाते हैं, बल्कि इनका बड़ा असर महिला-पुरुष कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों पर भी पड़ता है. ऐसे कलाकारों को रोजगार छिन जाने, पैसे की तंगी, मानसिक तनाव और बेघर होने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. संकटकाल में ऐसी 69% महिला कलाकारों की रोजी-रोटी छिन गई. जबकि 59% ऑर्टिस्ट मानसिक तनाव की शिकार हो गईं.

यूनेस्को (UNESCO) की 'Voices of Courage: A Global Survey on Women, Culture and Emergencies' रिपोर्ट में कलाकारों की जिंदगी की स्याह तस्वीर पेश की गई है. 120 से अधिक देशों से मिली 1,470 प्रतिक्रियाओं और केस स्टडी के आधार पर महिला कलाकारों और सांस्कृतिक-विरासत क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं पर क्रेंदित यह इस तरह की पहली वैश्विक रिपोर्ट है. इसमें देखा गया है कि इमरजेंसी यानी हथियारों की लड़ाई, नागरिक अशांति, आपदा और स्वास्थ्य संकट कल्चर सेक्टर से जुड़ी महिलाओं पर किस तरह से असर डालते हैं.