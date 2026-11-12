संकटकाल से घिरीं 69% महिला कलाकारों की रोजी-रोटी छिनी; 59% आर्टिस्ट मानसिक तनाव की शिकार
UNESCO Voices of Courage : 120 देशों के कलाकारों पर आधारित यूनेस्को की पहली वैश्विक रिपोर्ट, 9% महिला आर्टिस्ट ने खुद ही छोड़ दिया काम.
Published : November 12, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : युद्ध, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकट केवल आम आदमी की जिंदगी में ही उठा-पटक नहीं लाते हैं, बल्कि इनका बड़ा असर महिला-पुरुष कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों पर भी पड़ता है. ऐसे कलाकारों को रोजगार छिन जाने, पैसे की तंगी, मानसिक तनाव और बेघर होने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. संकटकाल में ऐसी 69% महिला कलाकारों की रोजी-रोटी छिन गई. जबकि 59% ऑर्टिस्ट मानसिक तनाव की शिकार हो गईं.
यूनेस्को (UNESCO) की 'Voices of Courage: A Global Survey on Women, Culture and Emergencies' रिपोर्ट में कलाकारों की जिंदगी की स्याह तस्वीर पेश की गई है. 120 से अधिक देशों से मिली 1,470 प्रतिक्रियाओं और केस स्टडी के आधार पर महिला कलाकारों और सांस्कृतिक-विरासत क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं पर क्रेंदित यह इस तरह की पहली वैश्विक रिपोर्ट है. इसमें देखा गया है कि इमरजेंसी यानी हथियारों की लड़ाई, नागरिक अशांति, आपदा और स्वास्थ्य संकट कल्चर सेक्टर से जुड़ी महिलाओं पर किस तरह से असर डालते हैं.
रिपोर्ट बताती है कि तमाम तरह की परेशानियां झेलने के बावजूद महिला कलाकार बदलाव बदलाव लाने की पूरी कोशिश करती हैं. वे सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करती हैं, खराब जगहों को फिर से बनाती हैं, परंपराओं और ज्ञान को आगे बढ़ाती हैं. अपने जीवन के खराब दौर में भी वे मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय और शांति के लिए अपने कला के जरिए आवाज उठाती रहती हैं. काबिलियत को ज्यादा महत्व न मिलने के बावजूद वे लैंगिक भेदभाव को चुनौती देती हैं.
संकटकाल ने छीन लिया रोजगार : यूनेस्को की Voices of Courage रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन, यमन, इराक, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, किरिबाती, जॉर्डन और लेबनान आदि 120 से भी अधिक देशों की 69% महिला कलाकारों की रोजी-रोटी युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, विरोध प्रदर्शन, कोविड-19 जैसी महामारी आदि के कारण छिन गई. सर्वे में 841 महिलाओं से इससे जुड़े सवाल पूछे गए थे. ये महिलाएं संगीत, नृत्य, थिएटर, पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्म निर्माण, लेखन आदि क्षेत्रों से जुड़ी हैं.
हेल्थ क्राइसिस ने कलाकारों को ज्यादा किया परेशान : रिपोर्ट के अनुसार 1,144 महिला और पुरुष कलाकारों व सांस्कृतिक पेशेवरों से पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा गया. इसमें 46% कलाकारों ने बताया कि उनके लिए कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य संकट बड़ी चुनौती बना रहा. जबकि 17% कलाकारों ने माना कि वे देशों के युद्ध से ज्यादा परेशान रहे. इसके अलावा 14% कलाकारों ने माना कि प्राकतिक आपदाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया.
59% महिला कलाकार मानसिक तनाव की शिकार : संकटकाल में कई तरह की परेशानियां झेलने का बाद 59% महिला कलाकार और सांस्कृतिक-विरासत क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं मानसिक तनाव और थकान की शिकार हो गईं. यह पुरुष कलाकारों के मुकाबले ज्यादा रहा. स्टडी में यह भी पता चला कि केवल 37% महिला कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवर महिलाओं की मुश्किल हालातों से उबरने के लिए मदद मिल पाई. जबकि 63% महिला कलाकारों को अपनी कला या काम बचाने के लिए कोई सहायता नहीं मिली.
अल्पसंख्यक महिला कलाकारों को ज्यादा दिक्कत : रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिला कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों के लिए संकटकाल में चुनौतियां और बड़ी हो जाती हैं. आम महिला कलाकारों के मुकाबले इन्हें अपने काम को जारी रखने में ज्यादा मुश्किलें आती हैं. इस वर्ग की महिलाओं को सरकार या संस्थाओं से बेहद कम मदद मिल पाती है. ऐसी कलाकारों को असुरक्षित कार्यस्थल, महिला-पुरुष भेदभाव वाली हिंसा और मानसिक सदमे का ज्यादा सामना करना पड़ता है.
केवल 37% महिला कलाकार ही जारी रख पा रहीं काम : सर्वेक्षण में पता चला कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा और हेल्थ क्राइसिस जूझ चुकीं 37% महिला कलाकार और सांस्कृतिक पेशेवर ही अपना काम जारी रख पा रहीं हैं. ये महिलाएं या तो संकटकाल से पहले की तरह अपना काम कर रहीं हैं या थोड़ा-बहुत कर पा रहीं हैं. यानी संकट में फंसी आधी से ज्यादा (63%) महिलाओं का काम या तो पूरी तरह बंद हो गया या बुरी तरह प्रभावित हो गया.
60% महिला कलाकारों को पैसे की तंगी ने किया परेशान : रिपोर्ट के अनुसार 842 महिला कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों से बातचीत में यह नतीजा निकला कि इनमें से 60% पैसे की तंगी से सबसे ज्यादा परेशान रहीं. 37% महिला कलाकारों ने माना कि वे जहां काम कर रहीं थी, वहां माहौल उनके अनुकूल नहीं था. वहीं 36% को अपना काम जारी रखने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था. जबकि 20% महिला कलाकारों को अपनी बात रखने से भी रोका जा रहा था.
स्वतंत्र महिला कलाकारों के सामने भी दिक्कत : यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि केवल विभिन्न संस्थानों या कंपनियों से जुड़ी महिला कलाकारों ने ही संकटकाल में समस्याओं का सामना नहीं किया, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करने वाली महिला कलाकार और सांस्कृतिक पेशेवरों को भी कई दिक्कतें आईं. ऐसे कलाकार घर से ही ऑनलाइन काम करते हैं. इस दौरान उन्हें खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, जरूरी डिजिटल उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है. ऑनलाइन हिंसा और उत्पीड़न भी रुकावट बनती है. ऑनलाइन मंचों पर पहचान भी कम मिलती है.
महिला कलाकारों के साथ भेदभाव, ऐसा केवल 25% संस्थान मानते हैं : रिपोर्ट के अनुसार संकटकाल से घिरीं महिला कलाकारों को संस्थानों की अनदेखी भी परेशान करती है. सर्वेक्षण में शामिल सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों में से केवल 25% ही यह मानते हैं कि आपातकाल में कला के क्षेत्र में महिला-पुरुष के बीच भेदभाव का दायरा बढ़ता है. यानी 75% संस्थानों को महिला कलाकारों की यह दिक्कत महसूस ही नहीं हो पाती है. ऐसे में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा का नजरअंदाज कर दिया जाता है.
आपातकाल में पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ाती हैं दिक्कतें : रिपोर्ट के मुताबिक संकटकाल में पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से भी महिला कलाकारों पर लोड बढ़ जाता है. परिवार के सदस्यों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों के बीच महिला कलाकारों को कला और अन्य पेशेवर काम को जारी रखने में दिक्कतें आती हैं. रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को बोलने की आजादी और कलात्मक स्वतंत्रता से जुड़ी पाबंदियों के अलावा लैंगिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता है.
अलग-अलग वजहों से महिला कलाकारों को छोड़ना पड़ा घर : 855 महिला कलाकारों और अन्य पेशेवरों से उनकी घर छोड़ने की मजबूरियों के बारे में पूछा गया. इसमें 53% महिलाओं ने बताया कि युद्ध या हथियारबंद संघर्ष के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा. 32% महिलाओं ने घर छोड़ने के पीछे के प्रमुख वजहों में नागरिक अशांति और दंगों जैसे हालात को जिम्मेदार ठहराया. जबकि 21% महिलाओं ने बताया कि उन्हें आर्थिक तंगहाली और राजनीतिक संकट जैसी स्थितियों के कारण घर छोड़ना पड़ा.
कुछ महिला कलाकारों ने खुद से ही छोड़ दिया काम : यूनेस्को की रिपोर्ट में 841 महिला कलाकारों के अनुभव भी शामिल किए गए हैं. इनमें से 20% महिला कलाकारों ने बताया कि उनका नाम सांस्कृतिक इतिहास से मिटा दिया गया. 16% महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता हुई. भेदभाव का भी सामना करना पड़ा. वहीं 11% महिलाओं ने बताया कि उनके काम करने पर रोक लगा दी गई. जबकि 9% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने डर की वजह से खुद ही काम छोड़ दिया.
अफगानी महिला की कलाकृतियां तोड़ दी गईं : अफगानिस्तान की एक महिला कलाकार के मुताबिक आपातकाल में उनकी मूर्तियां और कलाकृतियां नष्ट कर दी गईं. उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम जारी रखने का मौका नहीं मिला. महिला होने के कारण संकटकाल में उनकी परेशानी बढ़ गई. हैती की एक महिला सांस्कृतिक पेशेवर के अनुसार भूकंप के बाद महिला कलाकारों ने कार्यशालाएं कीं. संस्थानों के नष्ट होने के बावजूद मौखिक परंपराओं को बचाने का प्रयास कियाा. इसके बावजूद उनके योगदान को सराहा नहीं गया.
संकट से उबरने के लिए क्या उपाय करने होंगे? : महिला कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर 853 महिलाओं और 323 सार्वजनिक व नागरिक संस्थानों की सलाह ली गई. इसमें सबसे पहले आर्थिक मदद मुहैया कराने की बात कही गई. 70% महिलाओं और 75% संस्थानों ने इसे बेहद जरूरी बताया. 40% महिलाओं 37% संस्थानों ने सुरक्षित जगह व उपकरणों की उपलब्धता पर जोर दिया.
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