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भारत का बजा दुनिया में डंका! महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी को UNESCO ने दी मान्यता

यूनेस्को. (सांकेतिक तस्वीर) ( AP )

भारत की साहित्यिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है, क्योंकि कल्हण की राजतरंगिणी, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यूनेस्को (UNESCO) के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक' (MoWCAP) के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है. यह फैसला जकार्ता में समिति की 11वीं बैठक में लिया गया. इसके साथ ही इस रजिस्टर में भारत की कुल विरासतों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.

ये तीनों कृतियां भारत की ज्ञान परंपराओं के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं. राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का दस्तावेजीकरण करती है, महाभारत धर्म, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों की पड़ताल करता है, जबकि अर्थशास्त्र शासन कला, कूटनीति और राज्य संचालन से जुड़ा है. इसकी घोषणा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने की, जिसने इन नामांकनों के दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.