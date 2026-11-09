भारत का बजा दुनिया में डंका! महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी को UNESCO ने दी मान्यता
यह फैसला जकार्ता में समिति की 11वीं बैठक में लिया गया. इस रजिस्टर में भारत की कुल विरासतों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.
Published : November 9, 2026 at 2:08 PM IST
भारत की साहित्यिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है, क्योंकि कल्हण की राजतरंगिणी, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को यूनेस्को (UNESCO) के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक' (MoWCAP) के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है. यह फैसला जकार्ता में समिति की 11वीं बैठक में लिया गया. इसके साथ ही इस रजिस्टर में भारत की कुल विरासतों की संख्या बढ़कर छह हो गई है.
ये तीनों कृतियां भारत की ज्ञान परंपराओं के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाती हैं. राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का दस्तावेजीकरण करती है, महाभारत धर्म, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों की पड़ताल करता है, जबकि अर्थशास्त्र शासन कला, कूटनीति और राज्य संचालन से जुड़ा है. इसकी घोषणा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने की, जिसने इन नामांकनों के दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
इन किताबों के बारे में जानें
- अर्थशास्त्र: कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा रचित संस्कृत का एक प्राचीन ग्रंथ, जो शासन व्यवस्था, अर्थशास्त्र, कूटनीति, प्रशासन और राज्य संचालन (स्टेटक्राफ्ट) से जुड़ा है.
- महाभारत: दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक, जो धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, दर्शन और मानवीय मूल्यों की पड़ताल करता है.
- राजतरंगिणी: 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कश्मीर के शासकों, राजनीतिक घटनाओं और सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को का यह खास 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' असल में क्या है और यह कैसे काम करता है? इन तीन नई प्रविष्टियों से पहले भी भारत की कई अनमोल साहित्यिक कड़ियां इस वैश्विक मंच का हिस्सा बन चुकी हैं. आइए, इस खबर के विस्तार में आगे समझते हैं कि यूनेस्को के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और भारत की वे कौन सी ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, जो इस वैश्विक धरोहर सूची में पहले से ही देश का गौरव बढ़ा रही हैं...
A proud moment for India's cultural and literary heritage! ✨ The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa (a 12th-century chronicle of Kashmir), the Mahābhārata (a perennial epic of South Asia) and the Arthaśāstra of Kauṭilya (a text on governance and statecraft) have been inscribed on the prestigious @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. This recognition celebrates India's rich legacy of historical documentation, literary excellence, philosophical knowledge traditions that continue to inspire generations across the world. #CultureUnitesAll— Ministry of Culture (@MinOfCultureGoI) November 5, 2026
यूनेस्को के एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर में दर्ज भारत की अन्य किताबें
भारत ने 2023 में एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय रजिस्टर के लिए अपने पहले नामांकन भेजे थे, जिसके बाद 2024 में तीन विरासतों को इसमें शामिल किया गया था. ये हैं:
- पंचतंत्र की पांडुलिपि: संस्कृत में लिखी पशु-पक्षियों की कहानियों और नैतिक शिक्षाओं का 15वीं शताब्दी का एक संग्रह.
- सहृदालोक-लोचन: भारतीय काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण रचना, जो साहित्य में छिपे हुए अर्थ को समझाने वाले 'ध्वनि सिद्धांत' की व्याख्या करती है.
- रामचरितमानस: तुलसीदास के इस महाकाव्य की चित्रों वाली पांडुलिपियां, जो भारत की साहित्यिक, भक्ति और कलात्मक परंपराओं को सुरक्षित रखती हैं.
यूनेस्को (UNESCO) मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है
यूनेस्को ने प्राचीन पांडुलिपियों, किताबों, तस्वीरों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे मूल्यवान लिखित दस्तावेज़ों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए 1992 में 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम' शुरू किया था. इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर 1995 में बनाया गया था. यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम' का उद्देश्य मानवता के मूल्यवान लिखित दस्तावेज़ों की विरासत को सुरक्षित रखना और इसे पूरी दुनिया के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है. इन नई प्रविष्टियों के साथ, इस रजिस्टर में अब कुल 570 विरासतों को मान्यता मिल चुकी है.
मुख्य बातें:
- संस्था: यूनेस्को (UNESCO)
- स्थापना: 1992
- मुख्यालय (हेडक्वार्टर): पेरिस, फ्रांस
- पहला रजिस्टर: 1995
- भारतीय नोडल केंद्र: आईजीएनसीए (IGNCA - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, 2014 से)
- उद्देश्य: लिखित दस्तावेजों की विरासत (डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज) को सुरक्षित रखना.
- भारत के लिए महत्व: यह भारत की प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक रिकॉर्डों की सुरक्षा और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने को बढ़ावा देता है.
India's timeless wisdom earns global recognition. The Rājataraṅgiṇī of Kalhaṇa, the Mahābhārata and the Arthaśāstra of Kauṭilya have been inscribed on @UNESCO’s Memory of the World Committee for Asia and the Pacific (MOWCAP) Regional Register. A proud moment for 🇮🇳's timeless knowledge traditions which continue to resonate across generations and borders. #CultureUnitesAll— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 6, 2026
यूनेस्को के वैश्विक रजिस्टर में भारत का योगदान
- तमिल चिकित्सा पांडुलिपि संग्रह (1997): सिद्ध और आयुर्वेद परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने वाली ताड़ के पत्तों की 564 पांडुलिपियां.
- पुडुचेरी की शैव पांडुलिपियां (2005): धर्म, चिकित्सा और साहित्य से जुड़ी लगभग 11,000 पांडुलिपियां.
- ऋग्वेद (2007): वैदिक भजनों, अनुष्ठानों और ज्ञान का प्राचीन संग्रह.
- तारीख-ए-खानदान-ए-तैमूरियां (2011): मुगल काल की चित्रों वाली एक पांडुलिपि, जिसमें 133 लघु चित्र शामिल हैं.
- विमलप्रभा पांडुलिपि (2011): कालचक्र तंत्र पर एक महत्वपूर्ण बौद्ध टीका (कमेंट्री).
- शांतिनाथ चरित्र (2013): 16वें जैन तीर्थंकर के जीवन को दर्शाने वाली एक जैन पांडुलिपि.
- डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखागार (2013): व्यापार और औपनिवेशिक प्रशासन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड.
- गिलगित पांडुलिपियां (2017): दर्शन, चिकित्सा और लोककथाओं से जुड़े प्राचीन बौद्ध ग्रंथ.
- मैत्रेयव्याकरण (2017): भविष्य में मैत्रेय बुद्ध के आगमन से जुड़ी एक बौद्ध पांडुलिपि.
- अभिनवगुप्त पांडुलिपि संग्रह (2023): कश्मीर की दार्शनिक और साहित्यिक परंपराओं को सुरक्षित रखने वाली 248 पांडुलिपियां.
- प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शिखर सम्मेलन अभिलेखागार (2023): 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के दस्तावेज और तस्वीरें.
- भगवद्गीता पांडुलिपि संग्रह (2025): कृष्ण और अर्जुन के दार्शनिक संवाद को सुरक्षित रखने वाली पांडुलिपियां.
- भरतमुनि का नाट्यशास्त्र (2025): भारतीय रंगमंच (थिएटर), नृत्य, संगीत और सौंदर्यशास्त्र पर एक प्राचीन ग्रंथ.
वैश्विक रजिस्टर में शामिल देशों और दस्तावेजों की संख्या
यूनेस्को (UNESCO) ने 17 अप्रैल 2025 को अपने 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 74 नए लिखित दस्तावेजों के संग्रह को शामिल किया. इन नए दस्तावेज़ों में चार्ल्स डार्विन और फ्रेडरिक नीत्शे के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिनेवा कन्वेंशन और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा शामिल हैं. ये संग्रह वैज्ञानिक खोजों, इतिहास में महिलाओं के योगदान, गुलामी के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाते हैं.
वैज्ञानिक विरासत को मिली मान्यता
विज्ञान की विरासत से जुड़े 14 संग्रहों को शामिल किया गया है, जिनमें चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक नीत्शे, विल्हेम कॉनराड रॉटजन और ब्राज़ील के वैज्ञानिक कार्लोस चागास के ऐतिहासिक रिकॉर्ड शामिल हैं. खगोल विज्ञान में शुरुआती अरब योगदान को दर्शाने वाले मिस्र के 'इत्हाफ अल-महबूब' को भी इसमें जगह मिली है.
महिलाओं का योगदान और गुलामी का इतिहास
अंगोला, अरूबा, काबो वर्डे, कुराकाओ और मोज़ाम्बिक के संग्रह गुलामी के इतिहास का दस्तावेजीकरण करते हैं. इंडोनेशिया में शिक्षा की शुरुआत करने वाली राडेन अजेंग कार्तनी, लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड और स्विट्जरलैंड की ट्रैवल राइटर एनेमरी श्वार्जनबाक और एला मैलार्ट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इस रजिस्टर का हिस्सा बने हैं.
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ शामिल
इन नई प्रविष्टियों में जिनेवा कन्वेंशन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और प्रेस स्वतंत्रता पर एक ऐतिहासिक दस्तावेज- नामीबिया का 1991 का विंडहोक घोषणापत्र (विंडहोक डिक्लेरेशन) शामिल हैं.
भारत सरकार ने देश की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने के लिए 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' की शुरुआत की
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश की समृद्ध पांडुलिपि विरासत की पहचान करने, उसका दस्तावेज़ तैयार करने, उसे सुरक्षित रखने और डिजिटल बनाने के लिए 16 मार्च 2026 को 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण' की शुरुआत की है. यह शुरुआत 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत की गई है. इस पहल का उद्देश्य देश भर के घरों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संस्थानों में रखी पांडुलिपियों की एक विस्तृत और जियो-टैग्ड (स्थान की जानकारी के साथ) राष्ट्रीय सूची तैयार करना है.
संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के माध्यम से 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की जानकारी मिली है. देश भर में 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल कर दिया गया है, जिनमें से 4.40 लाख से अधिक पांडुलिपियां वर्तमान में 'ज्ञान भारतम पोर्टल' पर केवल देखने के लिए उपलब्ध हैं. यह प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है, जिसमें पहचान करना, भौतिक सत्यापन, सूची बनाना और डिजिटलाइज़ेशन शामिल है.
नागरिकों, विद्वानों, संस्थानों और पांडुलिपियों की देखरेख करने वालों को 'ज्ञान भारतम' मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से अपनी मर्जी से इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की इस अमूल्य ज्ञान विरासत को सुरक्षित रखने के प्रयासों को और मजबूत किया जा सके.
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