विश्व में 5 करोड़ शिक्षकों की कमी; हर 2 टीचर पर 1 नए शिक्षक की जरूरत, अपने देश में सिंगल टीचर वाले स्कूल एक लाख
यूनेस्को की रिपोर्ट, 40% देशों में शिक्षकों का वेतन समान योग्यता वाले अन्य प्रोफेशनल्स से कम, काम के दबाव में नौकरी छोड़ रहे.
Published : October 18, 2026 at 5:02 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Global Report on Teachers : बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने में शिक्षकों की कमी बड़ी रुकावट बन रही है. यूनेस्को की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में मौजूदा समय 10.7 करोड़ शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं. साल 2030 तक हर बच्चे को प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की अच्छी शिक्षा देने के लिए ग्लोबल लेवल पर 5 करोड़ और शिक्षकों की जरूरत होगी. यानी मौजूदा हर 2 टीचर पर एक नए शिक्षक की जरूरत होगी.
संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देशों ने साल 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को अपनाया था. इसके तहत साल 2030 तक दुनिया के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की सुविधा देना, सस्ती उच्च शिक्षा देना, उन्हें रोजगार के लायक तैयार करना आदि काम किए जाने हैं. इसके लिए शिक्षकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, लेकिन शिक्षकों की कमी इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधक बन रही है.
हाल ही में यूनेस्को की ओर से जारी Global Report on Teachers के अनुसार सब-सहारा अफ्रीका जैसे गरीब इलाकों में बच्चों को पढ़ाने के लिए 1.5 करोड़ और शिक्षकों की जरूरत है. वहीं अमीर देशों में काम के भारी बोझ, कम वेतन आदि कारणों से शिक्षक नौकरी ही छोड़ दे रहे हैं. इससे वहां भी शिक्षकों की कमी आ गई है. यह रिपोर्ट शिक्षकों को सम्मान, बेहतर वेतन और अच्छा माहौल मुहैया कराने की वकालत करती है.
हर साल 10.14 लाख करोड़ रुपये की जरूरत : यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम पर शिक्षकों की कमी का बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है. खाली पदों को भरने और नई व्यवस्थाएं बनाने में सरकारों का बजट बढ़ जाता है. इसके अलावा शिक्षकों पर काम का दबाव भी बढ़ता है. इससे शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाती है. साल 2030 तक हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनियाभर में नए शिक्षक रखने, वेतन आदि देने के लिए हर साल करीब 10.14 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी.
सब-सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा शिक्षकों की जरूरत : यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में दुनियाभर में सब-सहारा अफ्रीका के देश जैसे नाइजीरिया, घाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य, कैमरून, केन्या, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया आदि देशों में साल 2030 तक सबसे ज्यादा 43.91 लाख शिक्षकों की जरूरत होगी. दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में 30.50 लाख और शिक्षकों की जरूरत होगी.
सेकेंडरी एजुकेशन में 3 करोड़ से अधिक शिक्षकों की जरूरत : रिपोर्ट के अनुसार सेकेंडरी शिक्षा यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए साल 2030 तक दुनियाभर में कुल 3 करोड़ 11 लाख 5 हजार नए शिक्षकों की जरूरत होगी. इस स्तर की शिक्षा में भी सब-सहारा अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 6 लाख 58 हजार नए शिक्षकों की जरूरत होगी. दक्षिणी एशिया जिसमें भारत भी शामिल है, वहां कुल 67 लाख 16 हजार शिक्षकों की जरूरत होगी. वहीं सेंट्रल एशिया में कुल 6 लाख 51 हजार नए शिक्षकों की जरूरत होगी.
नए 58% शिक्षक नौकरी छोड़ने वाले टीचरों की जगह लेंगे : रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक पूरी दुनिया में जितने भी नए शिक्षकों की भर्ती होगी, उनमें से 58% शिक्षक उन टीचरों की जगह लेंगे जो किन्हीं कारणों से इस पेशे को छोड़ रहे हैं. शिक्षकों के नौकरी छोड़ने के कारण प्री-प्राइमरी शिक्षा को बड़ा नुकसान हो रहा है. वहां नौकरी छोड़ने की दर सबसे ज्यादा 7.2% है. यानी प्रति एक हजार टीचरों पर हर साल करीब 72 शिक्षक नौकरी छोड़ दे रहे हैं. इसी तरह सेकेंडरी शिक्षा में यह दर 5.4% जबकि प्राइमरी एजुकेशन में यह दर 4.7% है.
समाज के नजरिए से तय होता है शिक्षकों का भविष्य : शिक्षक अपनी नौकरी में बने रहेंगे या छोड़ देंगे, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि समाज उनके प्रति कैसा नजरिया रखता है. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development) यानी ओईसीडी के साल 2024 के सर्वे के अनुसार विश्व के 75% देशों में काम करने वाले 40% से भी कम शिक्षक यह मानते हैं कि उनके पेशे को समाज में इज्जत मिलती है. जो शिक्षक समाज में सम्मान पाते हैं, अगले 5 वर्षों में उनके नौकरी छोड़ने की संभावना 10% से भी ज्यादा कम हो जाती है.
कतर के शिक्षकों की सैलरी ज्यादा : यूनेस्को की रिपोर्ट में साल 2015 के डॉलर मूल्य के अनुसार विभिन्न देशों में तैनात शिक्षकों के मासिक वेतन की तुलना की गई है. इसके अनुसार साल 2023 के डेटा के मुताबिक कतर के शिक्षक अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा वेतन पाते हैं. इस देश के शिक्षक हर महीने करीब 97,164 रुपये पाते हैं. पड़ोसी देश नेपाल का डेटा साल 2023 का है. इस लिहाज से वहां के शिक्षक करीब 26,321 महीना कमा रहे थे. जबकि भारत के साल 2019 के डेटा के अनुसार औसत एक शिक्षक महीने में करीब 25,232 रुपये पा रहा है. हालांकि मौजूदा डेटा और डॉलर मूल्य से तुलना करने पर शिक्षकों के मासिक वेतन के आंकड़े काफी अलग हो सकते हैं.
अन्य प्रोफेशनल्स के मुकाबले शिक्षकों के वेतन की स्थिति : रिपोर्ट के अनुसाल साल 2021 या अन्य लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सब-सहारा अफ्रीका के देश टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो में शिक्षकों को अन्य प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर आदि की तुलना में बेहतर वेतन मिलता है. जबकि इसी क्षेत्र के देश मॉरीशस और सिएरा लियोन में शिक्षकों का वेतन अन्य प्रोफेशनल्स की तुलना में कम है. फिलिस्तीन में भी शिक्षकों का वेतन बेहतर है. तुर्की, इजराइल, अमेरिका, फिनलैंड में भी शिक्षक कम वेतन पाते हैं.
सैलरी के मामले में 40% देशों की स्थिति खराब : रिपोर्ट के मुताबिक अन्य प्रोफेशनल्स के मुकाबले शिक्षकों के मासिक वेतन के आकलन के लिए 68 देशों की स्टडी की गई. इसमें पता चला कि इनमें से लगभग 40% देशों (5 में से 2 देशों) में स्थिति बहुत खराब है. वहां के प्री-प्राइमरी से लेकर बड़ी कक्षाओं तक के शिक्षक अपनी योग्यता के हिसाब से दूसरे पेशों के कर्मियों की तुलना में कम वेतन पाते हैं. यानी कई देशों में आज भी कमाई के मामले में शिक्षक पीछे हैं.
पढ़ाने के अलावा दूसरे काम भी कर रहे शिक्षक : रिपोर्ट के मुताबिक एक शिक्षक एक सप्ताह में कक्षाओं में औसतन केवल 19 घंटे ही पढ़ाता है, इसके बावजूद उसका काम 60 घंटे का हो जाता है. यानी बच्चों को पढ़ाने के अलावा शिक्षक बिना कोई अतिरिक्त भुगतान के कॉपियां जांचने, स्कूल के कागजी व प्रशासनिक कामों आदि में लगे रहते हैं. दुनियाभर में औसतन 28 बच्चों पर सिर्फ 1 प्रशिक्षित शिक्षक हैं.
अपने देश में शिक्षकों के लाखों पद खाली : यूनेस्को की पूर्व की रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्कूलों (प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक) में 11 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी बनी हुई है. गांवों में शिक्षकों की ज्यादा कमी है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में शिक्षकों की ज्यादा कमी है. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2025-26 की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के बाद देश में टीचरों की संख्या बढ़ी है. साल 2025-26 में यह संख्या एक करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है.
एक लाख से ज्यादा स्कूलों में केवल एक ही टीचर : यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के डेटा के अनुसार देश के करीब एक लाख स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक तैनात हैं. आंध्र प्रदेश में सिंगल टीचर वाले स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा 16,357 है. इसी तरह झारखंड में 9,827, महाराष्ट्र में 9,269, कर्नाटक में 8,042, यूपी में 7,874, राजस्थान में 7,200, पश्चिम बंगाल में 6,769 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर के भरोसे बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है.
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