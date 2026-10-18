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विश्व में 5 करोड़ शिक्षकों की कमी; हर 2 टीचर पर 1 नए शिक्षक की जरूरत, अपने देश में सिंगल टीचर वाले स्कूल एक लाख

दुनियाभर में टीचरों की कमी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Global Report on Teachers : बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने में शिक्षकों की कमी बड़ी रुकावट बन रही है. यूनेस्को की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में मौजूदा समय 10.7 करोड़ शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं. साल 2030 तक हर बच्चे को प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की अच्छी शिक्षा देने के लिए ग्लोबल लेवल पर 5 करोड़ और शिक्षकों की जरूरत होगी. यानी मौजूदा हर 2 टीचर पर एक नए शिक्षक की जरूरत होगी.

संयुक्त राष्ट्र (UN) के सभी सदस्य देशों ने साल 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को अपनाया था. इसके तहत साल 2030 तक दुनिया के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की सुविधा देना, सस्ती उच्च शिक्षा देना, उन्हें रोजगार के लायक तैयार करना आदि काम किए जाने हैं. इसके लिए शिक्षकों की भूमिका और भी अहम हो जाती है, लेकिन शिक्षकों की कमी इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधक बन रही है.