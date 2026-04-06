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क्या 2030 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? UNESCO का बड़ा खुलासा

यूनेस्को की हालिया 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026' ने दुनिया भर में शिक्षा की प्रगति और चुनौतियों का विश्लेषण किया है

UNESCO Global Education Report 2026
ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2026. (/www.unesco.org/gem-report)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 3:00 PM IST

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पूरी दुनिया के लिए 'सभी को शिक्षा' का सपना फिलहाल अधूरा नजर आ रहा है. यूनेस्को (UNESCO) की हालिया 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026' ने एक गंभीर चिंता जताई है कि मौजूदा रफ्तार से चलते हुए साल 2030 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर पाना मुमकिन नहीं होगा. हालांकि, रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक और बड़े कदम जरूर उठाए गए हैं, जिन्होंने करोड़ों बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है. आइए, जानते हैं इस रिपोर्ट और क्या है.

यूनेस्को की 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026' के अनुसार, 2030 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाएगा. लेकिन, इस दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं. साल 2000 से अब तक दुनिया भर में प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के नामांकन में 30%, शुरुआती बचपन की शिक्षा में 45% और उच्च शिक्षा में 161% की बढ़ोतरी हुई है.

इसी दौरान, शिक्षा पूरी करने की दर भी बढ़ी है. प्राइमरी शिक्षा में यह 77% से बढ़कर 88%, लोअर सेकेंडरी में 60% से 78% और अपर सेकेंडरी में 37% से बढ़कर 61% हो गई है. हालांकि, अगर 2015 से अब तक की प्रगति को देखें, तो यह काफी सीमित रही है. इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या पिछले सात सालों से लगातार बढ़ रही है.

2024 में, लगभग 273 मिलियन यानी हर 6 में से 1 बच्चा और युवा शिक्षा से वंचित है. संघर्ष और युद्ध प्रभावित देशों से डेटा इकट्ठा करने में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए, यह संख्या असल में इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

दुनिया के देश 2030 तक 'सभी के लिए शिक्षा' का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैश्विक शिक्षा एजेंडा फेल हो गया है. शिक्षा के तीन बड़े वैश्विक लक्ष्यों 1990 में घोषित 'प्राइमरी तक सबकी पहुंच', 2000 में 'प्राइमरी शिक्षा का यूनिवर्सल पूरा होना' और 2015 में 'सेकेंडरी शिक्षा का यूनिवर्सल पूरा होना'- ने शिक्षा प्रणाली के विस्तार की तुलना में उम्मीदें बहुत तेजी से बढ़ाईं, जिससे इन लक्ष्यों की विश्वसनीयता पर असर पड़ा.

स्कूल न जाने वालों के आंकड़ों के पीछे, नामांकन में भारी बढ़ोतरी की एक उत्साहजनक कहानी भी है. 2024 में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 1.4 अरब पहुंच गई है. साल 2000 से अब तक प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा में नामांकन 327 मिलियन बढ़ा है. इसी तरह प्री-प्राइमरी में 45% और पोस्ट-सेकेंडरी (उच्च शिक्षा) में 161% की वृद्धि हुई है.

UNESCO Global Education Report 2026
11 मार्च, 2026 को बंगाल के बांकुरा स्थित केंदुआडीही लोअर प्राइमरी स्कूल में ट्रेन थीम वाली क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स फोटो के लिए पोज देते हुए. (IANS)

2015 के बाद से दुनिया के सभी क्षेत्रों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की दर में कमी आने की रफ्तार धीमी हो गई है

2000 और 2015 के बीच इस संख्या में 33% की गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार सातवें साल स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है. 2015 से अब तक इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है और 2024 में यह संख्या 273 मिलियन तक पहुंच गई है. इसका मतलब है कि दुनिया भर में हर छह में से एक बच्चा या युवा शिक्षा से वंचित है.

अगर संघर्ष (युद्ध) से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों के डेटा की कमी को मानवीय स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर सुधारा जाए, तो यह संख्या कम से कम 13 मिलियन और ज्यादा हो सकती है.

हालांकि, प्रगति संभव है. कुछ देशों ने 2000 के बाद से स्कूल न जाने वाले बच्चों की दर में कम से कम 80% की कमी की है, जैसे बच्चों में मेडागास्कर और टोगो, किशोरों में मोरक्को और वियतनाम, और युवाओं में जॉर्जिया और तुर्किये.

भले ही स्कूल न जाने वालों की दर स्थिर हो गई हो, लेकिन शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है. 2000 से अब तक, शिक्षा पूरी करने की दर प्राइमरी में 77% से बढ़कर 88%, लोअर सेकेंडरी में 60% से 78% और अपर सेकेंडरी में 37% से बढ़कर 61% हो गई है.

उदाहरण के लिए, 2000 के बाद से अपर सेकेंडरी शिक्षा में यह वृद्धि हर साल एक प्रतिशत रही है. विस्तार की मौजूदा रफ्तार को देखें तो दुनिया 2105 तक अपर सेकेंडरी शिक्षा को 95% पूरा करने का लक्ष्य हासिल कर पाएगी.

2000 के बाद से एक ही कक्षा में फेल होकर उसे दोहराने वाले बच्चों की दर प्राइमरी में 62% और लोअर सेकेंडरी में 38% कम हुई है. यही कारण है कि स्कूल न जाने वालों की दर स्थिर रहने के बावजूद, शिक्षा पूरी करने वालों की दर में सुधार हो रहा है.

UNESCO Global Education Report 2026
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, चेन्नई के मायलापुर में सेंट जोसेफ प्राइमरी स्कूल में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार के शुभारंभ के दौरान. यह तस्वीर 26 अगस्त, 2025 की है. (IANS/CMO)

शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रमुख नीतिगत प्रयास

साल 2000 के बाद से, 'समावेशी शिक्षा' कानून वाले देशों की संख्या 1% से बढ़कर 24% हो गई है. वहीं, विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के कानून वाले देशों की संख्या 17% से बढ़कर 29% हो गई है.

समावेशी शिक्षा की परिभाषा अपनाने वाले देशों का अनुपात 2020 में 68% था, जो 2025 में बढ़कर 84% हो गया है. इनमें से, उन देशों की हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 69% हो गई है जिनकी परिभाषा केवल विकलांगता तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य वंचित समूहों को भी कवर करती है.

1998 और 2023 के बीच, 158 देशों में से 12 साल की 'अनिवार्य शिक्षा' देने वाले देशों की हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 26% हो गई है. साथ ही, 130 देशों में मुफ्त शिक्षा की औसत अवधि 10 साल से बढ़कर 10.8 साल हो गई है.

UNESCO Global Education Report 2026
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नॉर्थ गोवा के मार्सेल में सरकारी प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करते हुए. यह तस्वीर 24 जून, 2025 की है. (IANS/X/@DrPramodPSawant)

शिक्षा के विभिन्न स्तरों से जुड़े प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं

प्री-प्राइमरी शिक्षा : प्राइमरी स्कूल में प्रवेश से एक साल पहले शुरुआती बचपन की शिक्षा में भागीदारी की दर 2024 में 75% थी. रिपोर्ट में भागीदारी बढ़ाने के लिए फीस खत्म करने के महत्व को सही ढंग से रेखांकित किया गया है. 2023 में, उपलब्ध आंकड़ों वाले 119 देशों में से 69 देशों ने कम से कम एक साल की मुफ्त प्री-प्राइमरी शिक्षा की गारंटी दी. हालांकि, कई सरकारें इसके लिए निजी या गैर-सरकारी संस्थानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं. डेटा उपलब्ध होने वाले देशों में से केवल 10 देश ही प्री-प्राइमरी शिक्षा पर अपने बजट का 1% से अधिक खर्च करते हैं.

प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा: साल 2000 के बाद से, उप-सहारा अफ्रीका में सेकेंडरी नामांकन चार गुना से अधिक और प्राइमरी नामांकन दोगुने से अधिक हो गया है. वैश्विक स्तर पर, 1998 और 2023 के बीच मुफ्त शिक्षा की औसत अवधि में 0.8 वर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि अनिवार्य शिक्षा की औसत अवधि 1.2 वर्ष बढ़ी है.

पोस्ट-सेकेंडरी शिक्षा: पिछले 25 वर्षों में शिक्षा तक पहुंच (नामांकन) और डिग्री पूरा करने (ग्रेजुएशन) के बीच का अंतर बढ़ा है. उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात (GER) साल 2000 में 19% था, जो 2024 में दोगुने से अधिक होकर 44% हो गया है, जो हर साल एक प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इसके विपरीत, ग्रेजुएशन की दर 17% से बढ़कर केवल 27% हुई है, जिसकी रफ्तार नामांकन की तुलना में आधी से भी कम रही.

पढ़ाई का खर्च अधिक होना उच्च शिक्षा की मांग को सीमित करता है. दुनिया के केवल एक-तिहाई देश ही मुफ्त सरकारी संस्थान प्रदान करते हैं और छात्रों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि और प्रकार में भी भारी अंतर है.

योग्य शिक्षकों की बढ़ती कमी: शोध से पता चलता है कि हर बच्चे को एक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है. केवल 78% प्राइमरी शिक्षक ही शैक्षणिक रूप से प्रशिक्षित हैं (जो 2013 में 89% थे), और कम आय वाले केवल 11% देशों में प्राइमरी शिक्षकों के लिए स्नातक होना अनिवार्य है.

शिक्षा बजट में गिरावट: शिक्षा के वित्तपोषण की बात करें तो 2023 में पर्याप्त डेटा वाले केवल 22% देशों ने ही वैश्विक मानकों को पूरा किया, जिसके तहत जीडीपी का कम से कम 4% और सार्वजनिक खर्च का 15% शिक्षा पर आवंटित करना होता है. 2015 में एसडीजी 4 (SDG 4) एजेंडा शुरू होने के बाद से, आधे से अधिक देशों ने वास्तव में इस क्षेत्र के लिए आवंटित धन के हिस्से में कटौती की है.

UNESCO Global Education Report 2026
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल शनिवार, 07 फरवरी, 2026 को बनासकांठा जिले के दांतीवाड़ा तालुका में पी.एम. श्री उत्तमपुरा (डांगिया) प्राइमरी स्कूल के छात्रों से बातचीत करते हुए. (IANS/X/@CMOGuj)

नामांकन के मामले में भारत ने कैसे दी दुनिया को मात?

दुनिया भर में प्राइमरी शिक्षा में जल्दी प्रवेश एक आम बात है. डेटा उपलब्ध होने वाले 153 में से 75 देशों में, कम से कम 97% बच्चे प्री-प्राइमरी शिक्षा ले रहे थे. औसतन, प्राइमरी स्कूल शुरू करने की उम्र से एक साल छोटे 27% बच्चे पहले से ही प्राइमरी में पढ़ रहे हैं. यह वैश्विक आंकड़ा मुख्य रूप से भारत की वजह से इतना अधिक है, जहां 5 साल की उम्र के 51% बच्चे प्री-प्राइमरी के बजाय सीधे प्राइमरी शिक्षा में नामांकित हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान यह हिस्सा और बढ़ गया था, क्योंकि तब शुरुआती बचपन की शिक्षा (ECE) सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं.

भारत के राष्ट्रीय शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र 'यूडाइस+' (UDISE+) के आंकड़े- जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों और निजी किंडरगार्टन को शामिल नहीं किया गया है, बताते हैं कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का प्राइमरी में नामांकन 2019-20 के 35% से बढ़कर 2021 में 41% और 2022 में 60% हो गया.

साथ ही, यूडाइस+ की रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले उन बच्चों की संख्या में भारी उछाल आया है जिनके पास स्कूल आने से पहले प्री-स्कूल का अनुभव था. यह 2019 के 41% से बढ़कर 2025 में 80% हो गया. इससे पता चलता है कि बच्चे जल्दी प्राइमरी स्कूल शुरू करने से पहले कुछ हद तक प्री-स्कूल शिक्षा भी ले रहे हैं.

शासन: दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की शिक्षा प्रणालियां बिखरी हुई हैं. भारत में, शुरुआती बचपन की शिक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों और राज्य शिक्षा विभागों के तहत उभरती हुई प्री-प्राइमरी कक्षाओं के तालमेल से चलती है. इस बिखराव के कारण गुणवत्ता सुनिश्चित करने की क्षमता कम हो जाती है, पाठ्यक्रम को एक समान बनाने में बाधा आती है और नामांकन की रफ्तार धीमी हो जाती है, खासकर वंचित वर्गों के बीच.

नकद हस्तांतरण : सरकारी फंडिंग, जो संसाधनों को वंचित वर्गों तक पहुंचाती है, उसने गरीब लोगों के लिए इन सेवाओं को सस्ता बनाने में मदद की है. भारत के ग्रामीण कर्नाटक में, प्री-स्कूल की फीस भरने के लिए दी गई स्कॉलरशिप से बच्चों की भागीदारी में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. साथ ही, इससे बच्चों की सीखने की क्षमता में भी सुधार देखा गया जो पहली कक्षा तक बना रहा.

गुणवत्ता और समावेशः भारत में, प्री-स्कूलों में पार्ट-टाइम स्टाफ बढ़ाने से पढ़ाने के समय में वृद्धि हुई और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया.

प्रणाली-स्तर की नीतियां : भारत में, 2009 के 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' (RTE) के कारण शिक्षा प्राप्ति में 0.6 वर्ष की वृद्धि होने का अनुमान है. भारत में, 'सेकेंड चांस एजुकेशन एंड वोकेशनल लर्निंग' कार्यक्रम वंचित महिलाओं को बुनियादी और व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देता है, जिसे सेकेंडरी डिग्री और रोजगार से जोड़ा गया है.

स्वास्थ्य : भारत में, राष्ट्रव्यापी स्कूल-आधारित 'कृमि मुक्ति कार्यक्रम' (deworming programme) को 2015 से संस्थागत रूप दिया गया है, जिसका लक्ष्य संक्रमण के खतरे वाले 240 मिलियन बच्चों तक पहुंचना है. 'व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण' के अनुसार, 2016 से 2018 के बीच स्कूलों में कृमि मुक्ति उपचार का कवरेज 12 साल के बच्चों में लगभग 50% तक पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि कुल प्राप्त उपचारों में से 85% से अधिक स्कूलों के माध्यम से दिए गए.

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