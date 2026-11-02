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दुनिया के 27.3 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर; 61% स्टूडेंट ही पूरी कर सके 11वीं-12वीं की पढ़ाई

हैदराबाद (EB Prime Team) : World School Education Status : संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय किया गया है कि साल 2030 तक दुनिया के हर बच्चे को मुफ्त और बेहतर शिक्षा मिल सके. मौजूदा हालात इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी चुनौती बन रहे हैं. यूनेस्को की हाल ही में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट 2026 के मुताबिक साल 2024 में विश्व के करीब 27.3 करोड़ बच्चे पढ़ाई की उम्र होने के बावजूद स्कूल से बाहर थे. यानी लगभग हर छह में से एक बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया.

दुनियाभर में स्कूलों का दायरा बढ़ने के बावजूद लाखों बच्चे अभी भी पढ़ाई से दूर हैं. पिछले 2 दशकों में स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है. इसके बावजूद बच्चों के पढ़ाई पूरी करने की रफ्तार धीमी बनी हुई है. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार अगर ऐसे ही हालात जारी रहे तो विश्व के 95% बच्चों को अपर सेकेंडरी एजुकेशन (11वीं और 12वीं)की पढ़ाई पूरी करने में साल 2105 तक का समय लग सकता है.

बढ़ रही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या : रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2015 के बीच स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में दुनियाभर में 33% की भारी कमी देखने को मिली थी. अब फिर से स्थिति बिगड़ने लगी है. पिछले सात साल में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है. साल 2024 में ऐसे बच्चों की संख्या 27.3 करोड़ पहुंच गई है. यह साल 2000 से 2015 के मुकाबले 3% ज्यादा है. यानी दुनिया का हर छठवां बच्चा पढ़ाई से दूर है.

पढ़ाई से जोड़ने के लिए अपनाईं जा रहीं कई नीतियां : भले ही विभिन्न देश हर बच्चे को मुफ्त और बेहतर शिक्षा देने में पीछे चल रहे हैं, लेकिन इन देशों ने इस दिशा में कई सुधार भी किए हैं. अपनी शिक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए गरीब, पिछड़े इलाकों और कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजने पर ध्यान दे रहे हैं. नए स्कूल भी खोले जा रहे हैं. बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए स्कूलों में बिजली, मुफ्त बस या साइकिल (ट्रांसपोर्ट), इंटरनेट आदि की सुविधाएं दी जा रहीं हैं.

वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में हो सकती है देरी : रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र और उसके सभी सदस्य देशों ने मिलकर तक किया था कि विश्व के 95% बच्चों को साल 2030 तक 12वीं की पढ़ाई पूरी करा दी जाएगी, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि अब यह लक्ष्य करीब साल 2105 तक हासिल हो सकता है. यानी इसमें करीब तय समय से 75 साल की लंबी देरी हो सकती है. देरी से दाखिला, स्कूल छोड़ने की दर आदि समस्याएं इसमें चुनौती बन रहे हैं.

विश्व में स्कूलों में दाखिला लेने की दर में सुधार : यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में बच्चों के दाखिला लेने की दर में काफी सुधार हुआ है. साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में पहली से बारहवीं कक्षा (प्राइमरी और सेकेंडरी) तक रिकॉर्ड 1.4 अरब छात्र स्कूल जा रहे हैं. यह साल 2000 के मुकाबले लगभग 32.7 करोड़ (30%) ज्यादा है. छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई (प्री-प्राइमरी) में 45% और कॉलेज व यूनिवर्सिटी (पोस्ट-सेकेंडरी) की उच्च शिक्षा में भी 161% की भारी बढ़ोतरी हुई है.

स्कूलों की संख्या और बजट जरूरत के मुताबिक नहीं बढ़े : यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने जमीनी हकीकत को सुधारे बिना ही कई बड़े लक्ष्य तय कर दिए. 1990, 2000 और 2015 में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए, लेकिन असलियत में स्कूलों की संख्या, बजट और अन्य इंतजामों में उतनी तेजी से इजाफा नहीं किया गया, जितनी कि जरूरत थी. इससे वादे और हकीकत के बीच की खाई में बढ़ोतरी होती रही.

साल 2030 तक सभी बच्चों को मुफ्त और बेहतर शिक्षा देने के लिए हर दो सेकेंड में एक और बच्चे को स्कूलों में दाखिला लेने की जरूरत है. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनियाभर के करीब 1.4 अरब विद्यार्थी स्कूलों में एनरोल थे. वर्ष 2000 के मुकाबले प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 32.7 करोड़ बढ़ी है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं. साल 2024 में केवल 61% बच्चे ही 11वीं-12वीं की पढ़ाई पूर सके.

कई देशों के लाखों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से बाहर : अमेरिकी वेबसाइट statspanda.com के डेटा के अनुसार दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां के लाखों बच्चे 10वीं, 12वीं तो दूर प्राइमरी शिक्षा से भी बाहर हैं. दुनियाभर में नाइजीरिया इस मामले में पहले स्थान पर है. यहां के करीब 90.7 लाख बच्चे प्राइमरी शिक्षा से बाहर हैं. पाकिस्तान इस मामले में दूसरे स्थान पर है. वहां के 54.3 लाख बच्चों को प्राइमरी शिक्षा भी नसीब नहीं हो पा रही है. इथियोपिया, सूडान, अंगोला और तंजानिया जैसे देशों का भी यही हाल है.

कई देशों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 80% घटी : यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक सही प्रयास से ही सुधार संभव है. कई देशों में पिछले कुछ सालों में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 80% तक की गिरावट आई है. मेडागास्कर और टोगो में छोटे बच्चों, मोरक्को और वियतनाम में किशोरों, जॉर्जिया और तुर्किये में बच्चों को स्कूल से जोड़ने में सफलता मिली है. अब पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं.

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा : रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चे 77% से बढ़कर 88% हो गए हैं. 11वीं-12वीं (अपर सेकेंडरी) की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की संख्या भी 37% से बढ़कर 61% पर पहुंच गई है. यानी सीनियर सेकेंडरी में हर साल औसतन 1% का लगातार सुधार हो रहा है. 2000 के बाद से प्राइमरी में बच्चों के दोबारा क्लास लेने की दर में 62% और लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में 38% की कमी आई है.

गरीब और विकासशील देशों में बच्चे देरी से शुरू करते हैं पढ़ाई : गरीब और मध्यम आय वाले देशों में बच्चे अक्सर ज्यादा उम्र हो जाने पर स्कूल जाते हैं. क्लास में फेल होने पर उनकी पढ़ाई बहुत देर से पूरी हो पाती है. दुनियाभर में अगर 100 बच्चे 14 साल की सही उम्र में 6वीं से 8वीं की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं तो इनमें से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों से 16 या 17 साल की उम्र ये पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं. गरीब देशों में यह अंतर दोगुने से भी ज्यादा (9%) है. यानी वहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अपनी सही उम्र में स्कूल पूरा नहीं कर पाते हैं. साल 2000 के बाद से प्राइमरी में फेल होने (ग्रेड दोहराने) की दर 62% और लोअर सेकेंडरी में 38% तक घटी है. वहीं साल 2015 के बाद से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में 3% की बढ़ोतरी देखी गई है.

शिक्षा में समान अवसर के लिए बजट का सही इस्तेमाल जरूरी : रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के बच्चों को शिक्षा में बराबरी का मौका देने के लिए दुनियाभर की सरकारों को बजट का सही इस्तेमाल करना जरूरी है. पिछले 25 साल में गरीब और पिछड़े बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए 4 तरह से पैसे खर्च किए जा रहे हैं. इनमें स्थानीय सरकारों को बजट देना, सीधे स्कूलों को फंड देना, छात्रवृत्ति (Scholarship) या नकद मदद आदि शामिल हैं. इस तरह की मदद पहुंचाने वाले देशों की संख्या अब 4 से 6 गुना तक बढ़ गई है. स्कूल में फ्री खाना अब पहले से दोगुने देशों में लागू हो चुकी है.

शिक्षा के लिए कई तरह से मदद दे रहीं सरकारें : रिपोर्ट के मुताबिक प्री-प्राइमरी स्तर पर दुनिया के 54% देश सीधे उन संस्थानों को पैसा भेजते हैं जो जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करते हैं. वहीं परिवारों को मदद देने के लिए 26% देश शिक्षा मंत्रालय जबकि 55% देश किसी अन्य मंत्रालय का इस्तेमाल करते हैं. कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर पर हर तीन में से एक देश सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं. दो में से एक देश छात्रों के रहने के खर्च में छूट देते हैं. 40% देश आने-जाने के साधन का खर्च संभालते हैं. करीब 30% देश किताबों की कीमत कम करने के लिए सब्सिडी की सुविधा देते हैं.

भारत में 14 लाख से भी अधिक स्कूल : भारत सरकार की नई रिपोर्ट (UDISE+ 2025-26) के अनुसार देशभर में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के करीब 14.67 लाख स्कूल हैं. इनमें 1.03 करोड़ शिक्षक तैनात हैं. इन स्कूलों मे 24.72 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं. इन स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़े हैं. पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है. स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं. महिला टीचरों की संख्या भी बढ़ी है. 95% स्कूलों में बिजली, 99.5% स्कूलों में पीने का साफ पानी, 98.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय आदि के इंतजाम हैं. UDISE (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) 2024-25 के अनुसार विभिन्न उम्र के 4.6 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हैं.

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