विश्व में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बन रहीं ग्रेजुएट; भारत के गांवों में 100 लड़कों के मुकाबले 59 लड़कियां ही 12वीं पास
यूनेस्को की रिपोर्ट, साल 2024 में विश्व के प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में लड़कों के बराबर ही लड़कियों के भी नामांकन.
Published : October 12, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद : (EB Prime Team) : Gender and Education : ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दुनियाभर के विश्वविद्यालयों से लड़कों के मुकाबले अब लड़कियां ज्यादा ग्रेजुएट हो रहीं हैं. साल 2000 में विश्व के करीब 15% देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती थीं. अब ऐसे देशों की संख्या केवल 2% ही रह गई है. यानी मौजूदा समय दुनिया के 98% देशों में शिक्षा के मामले में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है.
हाल ही में यूनेस्को की ओर से 'जेंडर इक्वैलिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन' रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट में दुनिया के अन्य देशों के अलावा भारत के ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शिक्षा की अलग तस्वीर पेश की गई है. इसके अनुसार अपने देश के गांव बेटियों को पढ़ाने में अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं. ऐसे ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 100 लड़कों पर केवल 59 लड़कियां ही 12वीं पास हैं. हालांकि देश के शहरी इलाकों में ऐसी स्थिति नहीं है. वहां लड़कियों को लड़कों के बराबर ही शिक्षा मिल रही है.
रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में विश्व के प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में लड़कों के बराबर ही लड़कियों के भी नामांकन हुए. दूसरा पहलू यह है कि सभी देशों में ऐसे हालात नहीं हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जहां की शिक्षा व्यवस्था में अभी समानता आनी बाकी है. स्कूलों में दाखिले के मामले में पूरी दुनिया में जेंडर गैप काफी कम हुआ है. हालांकि पढ़ाई पूरी करने, हायर एजुकेशन और ग्रामीण परिवारों के स्टूडेंट्स के बीच अभी भी असमानता बरकरार है.
24 साल में कई देशों में आया बड़ा सुधार : रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में दुनिया के 15% देशों के हालात शिक्षा के मामले में काफी खराब थे. वहां पहली से लेकर पांचवीं तक की कक्षाओं में हर 10 लड़कों की तुलना में 9 से भी कम लड़कियों के नामांकन होते थे. साल 2024 में यह भेदभाव काफी कम हो गया. इससे ऐसे देशों की संख्या घटकर केवल 2% ही रह गई. इसी तरह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में दुनिया के 18% देशों में पहले जेंडर गैप होता था. अब ऐसे देशों की संख्या भी घटकर केवल 5% ही रह गई है. यानी लड़कों के बराबर लड़कियां भी स्कूलों में दाखिले ले रहीं हैं.
शुरुआती पढ़ाई में लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं : यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनियाभर के सभी देशों में शुरुआती शिक्षा में लड़का-लड़की में कोई असमानता नहीं है. यानी प्री-प्राइमरी लेवल की कक्षाओं में जितनी संख्या में लड़के पढ़ते हैं, उतनी ही तादाद में लड़कियां भी पढ़ती हैं. हालांकि पहली कक्षा से लेकर पांचवीं तक की शिक्षा में विकासशील देशों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है.
छठवीं क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक ये हाल : रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में लड़के और लड़कियों को एक समान शिक्षा देने में काफी सुधार आया है. छठवीं से आठवीं तक की पढ़ाई में अब ज्यादातर देश जेंडर गैप खत्म करने के बेहद करीब हैं.सीधे तौर पर इसका मतलब ये है कि वहां इन कक्षाओं में जितनी संख्या में लड़के पढ़ते हैं, करीब-करीब उतनी ही संख्या लड़कियों की भी है. जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के मामले में अमीर और विकासशील देशों की लड़कियां लड़कों की तुलना में काफी आगे हैं. यानी लड़कों के मुकाबले वे ज्यादा संख्या में ग्रेजुएट हो रहीं हैं.
साल 1990 में दुनिया में कितना था जेंडर गैप? : यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि साल 1990 में भी प्री-प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई में लड़का और लड़की में कोई असमानता नहीं थी. वहीं दूसरी ओर गरीब देशों में प्राइमरी स्तर की शिक्षा में भारी असमानता थी. कक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बेहद कम थी. ऐसे देशों में छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं में भी काफी जेंडर गैप था. इसके अलावा नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं में भी असमानता थी. कॉलेज-यूनिवर्सिटी स्तर पर गरीब देशों में लड़का-लड़की में काफी असमानता थी. जबकि अमीर देशों में जितनी संख्या में लड़के उच्च शिक्षा ले रहे थे, उतनी ही संख्या में लड़कियां भी पढ़ाई कर रहीं थीं.
सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में बदली तस्वीर : रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेने में साल 1990 में सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में लड़कियां काफी पीछे थीं.साल 2024 में इन क्षेत्रों समेत दुनिया के सभी देशों में बड़ा सुधार देखने को मिला. नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं में लैटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया में लड़कियां लड़कों से काफी आगे रहीं. लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में लड़कों की तुलना में ज्यादा संख्या में लड़कियां कॉलेज जा रहीं हैं.
अफ्रीका के अलग-अलग इलाकों में लड़का-लड़की में अंतर : रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के अलग-अलग इलाकों में शिक्षा में जेंडर गैप के आंकड़े अलग-अलग हैं. साल 2024 में अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में नौवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा थीं. वहीं अफ्रीका के मध्य हिस्से यानी सेंट्रल अफ्रीका में इन कक्षाओं में हर 100 लड़कों पर 79 लड़कियां पढ़ाई कर रहीं थीं. जबकि पूर्वी हिस्से यानी ईस्टर्न अफ्रीका में हर 100 लड़कों पर केवल 71 लड़कियां ही इन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहीं थीं.
स्कूल न जाने वालों में लड़कों की संख्या ज्यादा : साल 2024 के डेटा के अनुसार दुनिया में कुल 27.3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे. यानी अलग-अलग कक्षाओं में उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे स्कूल नहीं जा रहे थे. चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें लड़कों की संख्या 14 करोड़ थी, जबकि लड़कियों की तादाद 13.3 करोड़ थी. यानी इस वर्ष के दौरान लड़कियों के मुकाबले लड़के ज्यादा संख्या में पढ़ाई से दूर थे. वहीं अफ्रीका में इस मामले में साल 2000 में बड़ा बदलाव आया. इस दौरान अफ्रीका की 47% लड़कियां स्कूल से बाहर थीं. साल 2024 में यह संख्या घटकर केवल 28% रह गई.
लड़के-लड़कियों में पढ़ाई पूरी करने में कौन आगे? : रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लड़कियों के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बिना देरी के पूरी करने की संभावना ज्यादा रहती है. वहीं लड़कों के स्कूल में देर से आने और ग्रेड दोहराने की संभावना ज़्यादा होती है. यानी वे सही समय से पढ़ाई पूरी करने में पिछड़ जाते हैं. साल 2024 में दुनियाभर में 11% लड़के और 8% लड़कियां लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में अपने ग्रेड के लिए उम्मीद से कम उम्र के या 2 साल बड़े थे. अफ्रीका में यह अंतर बहुत ज्यादा था. वहां 37% लड़के और 23% लड़कियां लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में कम से कम 2 साल ज्यादा उम्र के थे.
साल 2000 में पिछड़े देशों की स्थिति काफी खराब थी : रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 में शिक्षा में जेंडर गैप के मामले में दुनिया के 50 पिछड़े देशों की हालत ज्यादा खराब थी. 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रत्येक 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 75 से भी कम थी. साल 2024 में इन 50 देशों में 11 देशो ने तेजी से इसमें सुधार किया. वहां पूरी समानता आ गई. अब यहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर रहीं हैं. हालांकि इनमें से 28 देश अभी पिछड़े ही हैं.
भारत के ग्रामीण इलाकों में असमानता : रिपोर्ट के अनुसार अमीर-गरीब परिवार और शहर-गांव का फर्क भी लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करता है. साल 2024 में अंगोला के सबसे गरीब परिवारों में हर 100 लड़कों के मुकाबले केवल 30 लड़कियां ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर पाईं थीं. वहीं अमीर घरों की लड़कियां इस मामले में लड़कों से भी आगे हैं. भारत के शहरों में जितनी संख्या में लड़के 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करते हैं उतनी ही संख्या में लड़कियां भी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं. हालांकि गांवों में आज भी अंतर है. यहां प्रत्येक 100 लड़कों पर केवल 59 लड़कियां ही 12वीं तक पहुंच पाती हैं.
जेंडर गैप कम करने के लिए कई चीजों पर काम करना होगा : रिपोर्ट के अनुसार शत प्रतिशत लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को कई बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है. लड़कियों की शिक्षा में समाज की पुरानी सोच, गरीबी आदि रुकावट बनते हैं. सरकारों को कई नीतियों पर काम करने की जरूरत है. कौन से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जा रहे हैं, यह जानकारी जुटाने के बाद नियम बनाने होंगे. इसके बाद उनके पैसे की तंगी, पुराने रीति-रिवाज और स्कूलों की कमा या उनकी सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों को दूर करना होगा. इसके बाद ही बेटियों को शिक्षा में समानता मिल पाएगी.
14 अफ्रीकी देशों ने अपने यहां ऐसे किए सुधार : रिपोर्ट के अनुसार 14 अफ्रीकी देशों ने अपने यहां छठवीं से आठवीं तक की पढ़ाई को मुफ्त करने के साथ ही इसे अनिवार्य भी बना दिया. इससे लड़कियों की स्कूली पढ़ाई में 1.6 साल की बढ़त आ गई. यानी इन देशों में अगर लड़कियां पहले औसतन केवल 6वीं कक्षा तक ही पढ़ पाती थीं तो इस नीति के बाद वे आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करने लगीं. इसी तरह लड़कों की स्कूली शिक्षा के साल भी 1.4 साल बढ़ गया. वहीं दूसरी ओर चीन के गांवों में रहने और किताबों का खर्च देने से स्कूलों में लड़कियों का दाखिला 7% बढ़ गया.
सीधे प्राइमरी में दाखिला ले रहे भारतीय बच्चे : रिपोर्ट के अनुसार नियम के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आंगनबाड़ी या नर्सरी/केजी में जाना चाहिए. यानी इस उम्र वाले बच्चों के प्री- प्राइमरी कैटेगरी वाले संस्थानों में दाखिला लेना चाहिए, लेकिन वे सीधे प्राइमरी में पहुंच जा रहे हैं. भारत में 5 साल से कम उम्र वाले ऐसे बच्चों की संख्या 51% है. जबकि इसके लिए 6 साल की उम्र का होना जरूरी है. रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई गई है. बताया गया है कि तय उम्र से पहले औपचारिक (फॉर्मल) पढ़ाई शुरू करने से बच्चों के मानसिक और शुरुआती विकास पर असर पड़ता है.
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