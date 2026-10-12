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विश्व में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बन रहीं ग्रेजुएट; भारत के गांवों में 100 लड़कों के मुकाबले 59 लड़कियां ही 12वीं पास

हायर एजुकेशन में लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : (EB Prime Team) : Gender and Education : ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दुनियाभर के विश्वविद्यालयों से लड़कों के मुकाबले अब लड़कियां ज्यादा ग्रेजुएट हो रहीं हैं. साल 2000 में विश्व के करीब 15% देशों में लड़कों की तुलना में लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती थीं. अब ऐसे देशों की संख्या केवल 2% ही रह गई है. यानी मौजूदा समय दुनिया के 98% देशों में शिक्षा के मामले में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है.

हाल ही में यूनेस्को की ओर से 'जेंडर इक्वैलिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन' रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट में दुनिया के अन्य देशों के अलावा भारत के ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शिक्षा की अलग तस्वीर पेश की गई है. इसके अनुसार अपने देश के गांव बेटियों को पढ़ाने में अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं. ऐसे ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 100 लड़कों पर केवल 59 लड़कियां ही 12वीं पास हैं. हालांकि देश के शहरी इलाकों में ऐसी स्थिति नहीं है. वहां लड़कियों को लड़कों के बराबर ही शिक्षा मिल रही है.