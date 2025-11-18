'भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक': UNEP और CCAC की रिपोर्ट में जतायी चिंता
रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव जीवन की रक्षा करने के लिए मीथेन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है.
Published : November 18, 2025 at 3:41 PM IST
हैदराबाद: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (सीसीएसी) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है. इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि 2030 तक इसे करने के संकल्प को पूरा करने के लिए और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है. बता दें कि मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है और तापमान वृद्धि के लगभग एक तिहाई के लिए ज़िम्मेदार है.
यूएनईपी और सीसीएसी द्वारा तैयार की गई वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट, जिसे 17 नवंबर को बेलेम में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी30) के दौरान जारी किया गया, मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों में प्रगति के साथ-साथ कमियों का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है.
रिपोर्ट दर्शाती है कि यद्यपि मीथेन उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, राष्ट्रीय नीतियों, क्षेत्रीय नियमों और बाज़ार में बदलावों के मिश्रण के कारण, वर्तमान कानून के तहत 2030 के लिए अनुमानित उत्सर्जन पहले के पूर्वानुमानों से पहले ही कम है. हालांकि, इसमें चेतावनी दी गई है कि केवल सिद्ध और उपलब्ध नियंत्रण उपायों के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन से ही 2030 तक 2020 के स्तर से 30 प्रतिशत कटौती के वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के लक्ष्य के अंतर को कम किया जा सकेगा.
रिपोर्ट में कहा गया है, "मौजूदा कानून के तहत, मानवजनित मीथेन उत्सर्जन 2020 के स्तर से 2030 तक 5 प्रतिशत और 2050 तक 21 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. गैर-जी20+ क्षेत्रों में, उत्सर्जन 2030 तक 2020 के स्तर से 16 प्रतिशत और 2050 तक 53 प्रतिशत तक पहुंच सकता है."
संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव और यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन के अनुसार, मीथेन उत्सर्जन को कम करना मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए जलवायु संकट को धीमा करने के लिए उठाए जा सकने वाले सबसे तात्कालिक और प्रभावी कदमों में से एक है.
एंडरसन ने कहा, "मीथेन को कम करने से फसल की हानि भी कम होती है, जो कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है. यूएनईपी देशों को महत्वाकांक्षा को कार्रवाई में बदलने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस रिपोर्ट में दिए गए समाधान लोगों और ग्रह के लिए वास्तविक लाभ प्रदान करें."
यूरोपीय ऊर्जा एवं आवास आयुक्त डैन जॉर्गेनसन ने कहा, "वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ने महत्वाकांक्षा को मूर्त प्रगति में बदल दिया है. विभिन्न क्षेत्रों और महाद्वीपों में, कंपनियां यह साबित कर रही हैं कि मीथेन में कमी लाना संभव है और इससे स्वच्छ वायु, मज़बूत अर्थव्यवस्थाएँ और सुरक्षित जलवायु प्राप्त होती है. अब हमारा काम इन समाधानों को तेज़ी से लागू करना है, और 1.5°C को अपनी पहुंच में बनाए रखने और अपने लोगों और अपने ग्रह के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना है."
कनाडा की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा ग्लोबल मीथेन प्लेज की सह-संयोजक जूली डाब्रुसिन ने कहा कि यह रिपोर्ट हमारी प्रगति का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है तथा ग्लोबल मीथेन प्लेज लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य का एक प्रमुख संकेतक है.
डब्रुसिन ने कहा- "केवल चार वर्षों में, हमने सुधार किए हैं, लेकिन हमें मीथेन उत्सर्जन में तेज़ी से और गहरी कटौती जारी रखनी होगी. हर टन की कमी हमें स्वच्छ हवा, अधिक लचीले समुदायों और एक समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के करीब लाती है. वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर सहमत सभी देशों के लिए यह ज़रूरी है कि वे मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मिलकर काम करते रहें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को ग्रह के लिए ठोस लाभों में बदलें."
यूएनईपी पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक आवाज है और यह देशों और लोगों को भावी पीढ़ियों के जीवन स्तर से समझौता किए बिना अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रेरित, सूचित और सक्षम बनाकर पर्यावरण की देखभाल में नेतृत्व प्रदान करता है और साझेदारी को प्रोत्साहित करता है. यह वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों के अनुरूप मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने में अग्रणी है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, "भारत पूर्ण रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, लेकिन अपने राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) में अपने सबसे बड़े स्रोत, कृषि, से उत्सर्जन कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है."
वैश्विक मीथेन रिपोर्ट में भारत की स्थिति:
- G20+ समूह (भारत सहित) वैश्विक मानवजनित मीथेन का 65% उत्सर्जित करता है.
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, जिसके प्रमुख स्रोत पशुधन हैं. पशुओं की पाचन क्रिया (आंतों के किण्वन की प्रक्रिया) के दौरान मीथेन गैस बनती है, जो बाद में उनके गोबर और डकार के माध्यम से बाहर निकलती है.
- भारत ने 2020 में लगभग 31 मीट्रिक टन मीथेन उत्सर्जित किया, जो वैश्विक उत्सर्जन का 9% है.
- भारत का कृषि मीथेन उत्सर्जन वैश्विक कृषि मीथेन में 12% का योगदान देता है, जो इसे दुनिया भर में सबसे अधिक हिस्सेदारी में से एक बनाता है.
- भारत में चावल मीथेन उत्सर्जन 2020-2030 के बीच 8% बढ़ने का अनुमान है.
- भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में अपने सबसे बड़े मीथेन स्रोत (कृषि) से उत्सर्जन को कम करने के उपायों की पहचान नहीं करता है.
- भारत को फसल अवशेष जलाने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया है, जो वैश्विक गिरावट के बावजूद बढ़ रहा है.
- भारत अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों से जुड़ा है जो शुरुआत में मीथेन उत्सर्जन को बढ़ा सकते हैं.
अगले पांच वर्षों में लिए गए निर्णय यह निर्धारित करेंगे कि क्या दुनिया इस अवसर का लाभ उठाती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, मज़बूत अर्थव्यवस्थाएं और सुरक्षित जलवायु सुनिश्चित हो सके.
