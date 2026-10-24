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दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे अधिक कंपनियां, डेवलपमेंट और एफडीआई फिर भी बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा

आर्थिक रूप से उत्तर के मुकाबले ज्यादा समृद्धि दक्षिण के राज्यों में बेरोजगारी भी अधिक है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime team) देश में बेरोजगारी के हालिया आंकड़ों को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है. खासकर दक्षिण के राज्यों को लेकर. बात चाहे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की हो या फिर इकोनाॅमिकल डेवलपमेंट की, साउथ के राज्यों ने खासी प्रगति की है. यहां कि प्रति व्यक्ति के मामले में भी ये राज्य उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत से काफी आगे रहे हैं. अब चौंकाने वाला और करीब-करीब विरोधाभासी फैक्ट ये है कि दक्षिण के कई राज्यों में बेरोजगारी दर अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी ज्यादा है.

सरकारी डाटा बताता है कि 2026 में अप्रैल-जून तिमाही में नेशनल लेवल पर बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही थी और जुलाई से सितंबर के तीन महीनों में 5.2 फीसदी. बेरोजगारी दर को ऐसे समझ सकते हैं कि 15 साल से बड़े और 60 साल तक के लोगों का प्रतिशत जो कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं और जाॅब की तलाश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के पास वर्तमान में कोई रोजगार या नौकरी नहीं है.