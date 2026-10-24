दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे अधिक कंपनियां, डेवलपमेंट और एफडीआई फिर भी बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा
कुल विदेशी निवेश का 85 फीसदी सिर्फ 5 राज्यों में आता है, देशभर में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कारखाने काम कर रहे
Published : October 24, 2026 at 6:28 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime team) देश में बेरोजगारी के हालिया आंकड़ों को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है. खासकर दक्षिण के राज्यों को लेकर. बात चाहे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की हो या फिर इकोनाॅमिकल डेवलपमेंट की, साउथ के राज्यों ने खासी प्रगति की है. यहां कि प्रति व्यक्ति के मामले में भी ये राज्य उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत से काफी आगे रहे हैं. अब चौंकाने वाला और करीब-करीब विरोधाभासी फैक्ट ये है कि दक्षिण के कई राज्यों में बेरोजगारी दर अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी ज्यादा है.
सरकारी डाटा बताता है कि 2026 में अप्रैल-जून तिमाही में नेशनल लेवल पर बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही थी और जुलाई से सितंबर के तीन महीनों में 5.2 फीसदी. बेरोजगारी दर को ऐसे समझ सकते हैं कि 15 साल से बड़े और 60 साल तक के लोगों का प्रतिशत जो कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं और जाॅब की तलाश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के पास वर्तमान में कोई रोजगार या नौकरी नहीं है.
तेलंगाना-आंध्र में अनएम्प्लाॅयमेंट रेट सबसे ज्यादा: दक्षिण के राज्यों में बेरोजगारी की दर देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंकड़े ज्यादा गंभीर नजर आते हैं. नीचे की टेबल में साउथ के पांच राज्यों का डाटा दिया गया है. नौकरी-रोजगार के मामले में केरलम की स्थिति काफी बेहतर है.
|राज्य
|बेरोजगारी दर
(अप्रैल-जून)
|बेरोजगारी दर
(जुलाई-सितंबर)
|आंध्र प्रदेश
|8.3%
|8.2%
|तेलंगाना
|3.6%
|8.9%
|कर्नाटक
|8.1%
|8.0%
|तमिलनाडु
|6.9%
|5.7%
|केरलम
|4.2%
|3.7%
अब एक नजर इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर डालते हैं: प्रति व्यक्ति आय के मामले में साउथ इंडिया के राज्यों की स्थिति काफी सुखद है. खासकर तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु की. नीचे की टेबल में पांच राज्यों के साल 2024-25 के आंकड़े देखे जा सकते हैं.
|राज्य
|प्रति व्यक्ति आय(रुपए में)
|कर्नाटक
|4,25,099
|तेलंगाना
|4,19,650
|तमिलनाडु
|4,03,847
|केरल
|3,46,437
|आंध्र प्रदेश
|2,97,715
देश में तमिलनाडु में सबसे अधिक फैक्ट्रियां, विदेश निवेश भी यहीं: भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कारखाने हैं, यानी की 41000 से ज्यादा फैक्ट्रियां. फिलहाल देशभर में कुल 2 लाख 67 हजार फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं. इसी तरह से एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक देश के जिन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया, उनमें कर्नाटक और तमिलनाडु भी शामिल हैं.
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की रिपोर्ट कहती है कि 26 साल(2000-2026) में विदेशी निवेश रिकाॅर्ड स्तर 54.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. साथ ही एफडीआई का 85 फीसदी देश के पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली में आया.
साउथ के अलावा इन राज्यों में भी बेरोजगारी की मार: दक्षिण के अलावा भी देश के कई राज्यों में अनएम्प्लाॅयमेंट की समस्या बनी हुई है. यहां दी गई टेबल के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं.
|प्रदेश
|बेरोजगारी दर
(अप्रैल-जून)
|बेरोजगारी दर
(जुलाई-सितंबर)
|हिमाचल प्रदेश
|6.5%
|7.9%
|छत्तीसगढ़
|7.9%
|5.6%
|पंजाब
|8.8%
|7.4%
|ओडिशा
|6.5%
|6.5%
|पश्चिम बंगाल
|5.8
|6.1%
बेरोजगारी के पीछे स्किल का न होना भी बड़ी वजह: नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि देश के 80% छात्रों को जाॅब इसलिए नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें किताबी नाॅलेज के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला. इंटर्नशिप के जरिए इंडस्ट्री का फर्स्ट हैंड कोई अनुभव नहीं दिलाया गया. ऐसे में कंपनियां उन्हें हायर करने में रुचि नहीं लेती हैं.
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