कुख्यात 'अंडरवियर' सबूत कांड में केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू दोषी करार, तीन साल की कड़ी कैद की सजा

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2024 में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने के लगभग एक साल बाद आया है,

Underwear Case: Ex-Minister Antony Raju Sentenced to 3 Years RI for Evidence Tampering; Disqualified as MLA
एंटनी राजू , पूर्व मंत्री (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 8:30 PM IST

4 Min Read
तिरुवनंतपुरम: केरल में तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने पूर्व परिवहन मंत्री और मौजूदा विधायक एंटनी राजू को 1990 में दर्ज मादक पदार्थ जब्ती के एक सनसनीखेज मामले में शनिवार को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया. कोर्ट ने एंटनी राजू और सह आरोपी कोर्ट क्लर्क केएस जोस को तीन साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई.

कोर्ट के इस फैसले के साथ ही तीन दशक पुरानी कानूनी कहानी का अंत हो गया. इस फैसले का जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के नेता पर तुरंत राजनीतिक असर पड़ेगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत, दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर कोई भी विधायक अपने आप अयोग्य हो जाता है. इसलिए, राजू केरल विधानसभा में अपनी सीट खोने वाले हैं और रिहा होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी.

तुरंत मिली जमानत
हालांकि, सजा के बावजूद, एंटनी राजू को तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा. वह इसलिए क्योंकि सजा तीन साल से ज्यादा नहीं है. इसलिए ट्रायल कोर्ट ने दोनों दोषियों को कानूनी जमानत दे दी, जिससे वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें. जज ने आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 201 (सबूत गायब करना), 120B (आपराधिक साजिश), 465 (जालसाजी), और 409 (सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात) के तहत दोषी पाया. हालांकि कोर्ट ने हर मामले के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई है. छह महीने से 3 साल तक की सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

1990 का बदनाम केस
यह केस 34 साल से कानूनी गलियारों में अटका हुआ था. यह मामला 4 अप्रैल, 1990 को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाडोर सेरवेली की गिरफ्तारी पर केंद्रित है. सेरवेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उसके अंडरवियर में छिपाकर रखे गए 61 ग्राम हशीश ऑयल के साथ पकड़ा गया था.

जबकि एक सेशन कोर्ट ने शुरू में विदेशी नागरिक को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी. बाद में केरल हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. यह पाते हुए कि सबूत के तौर पर पेश किया गया अंडरवियर उसे फिट होने के लिए बहुत छोटा था, जिससे प्रॉसिक्यूशन के केस पर गंभीर शक पैदा हो गया.

बाद में पता चला कि एंटनी राजू, जो उस समय आरोपी का केस लड़ रहे एक जूनियर वकील थे, ने कोर्ट क्लर्क, जोस के साथ मिलकर कोर्ट की कस्टडी से अंडरवियर वापस लेने की साजिश रची थी. पर्सनल सामान वापस करने की अर्जी की आड़ में, दोनों ने कपड़े को लिया, उसे काटा, और ध्यान से उसका साइज छोटा करने के लिए उसे फिर से सिलाई की. उसके बाद फिर उसे कोर्ट के सबूत लॉकर में वापस रख दिया.

जांच से खुलासा
छेड़छाड़ का पता कई साल बाद तब चला जब सर्वेली ने ऑस्ट्रेलिया में एक और मर्डर केस में जेल में बंद अपने एक सेलमेट के सामने कबूल किया. उसने माना कि उसने सबूत बदलने के लिए लीगल क्लर्क को रिश्वत दी थी. यह जानकारी इंटरपोल के जरिए सीबीआई और बाद में केरल पुलिस को दी गई.

अभियोजन पक्ष का मामला फोरेंसिक रिपोर्ट से और मजबूत हुआ, जिसमें अंडरवियर को दोबारा सिलने के लिए इस्तेमाल किए गए धागे के रंग और क्वालिटी में अंतर पाया गया. इसके अलावा, कोर्ट के ‘थोंडी’ (मटेरियल एविडेंस) रजिस्टर में राजू के साइन इस बात का पक्का सबूत थे कि उसके पास सबूत थे.

एंटनी राजू ने कहा, 'यह राजनीति से प्रेरित है'
अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए एंटनी राजू ने खुद को बेगुनाह बताया. उन्होंने कहा कि 2002 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें गलत कामों से बरी कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि 2006 में शुरू की गई दोबारा जांच उनके पॉलिटिकल करियर को खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थी.

राजू ने कहा कि, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है. राजू ने यह भी कहा कि, हालांकि वे कोर्ट का फैसला मानने को तैयार हैं, लेकिन यह सच है कि कभी-कभी बेगुनाहों को सजा मिलती है... यह ऐसा ही एक मामला है.

संपादक की पसंद

