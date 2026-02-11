ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय आयुष मिशन परियोजनाओं को लागू करने में केंद्रीय फंड का कम प्रयोग एक बड़ी चुनौती

कार्यक्रम का शुभारंभ करते केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ( @mpprataprao )

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब केंद्र सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है, नए सरकारी डेटा से पता चला है कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए केंद्रीय निधि का कम इस्तेमाल राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की कई परियोजनाओं को लागू करने में एक बड़ी रुकावट बन गया है. बुधवार को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) द्वारा आयोजित एक दिन के चिंतन शिविर में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई. इस मामले को जानते हुए, आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होवेदा अब्बास ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय प्रबंधन और वहनीयता के नए मॉडल अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया है. अब्बास ने कहा, “कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मंत्रालय को अपना उपयोग प्रमाणपत्र (UTs) जमा नहीं किया है. असल में, कई बार उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करने की वजह से केंद्रीय निधि देर से जारी हुई.” ईटीवी भारत के पास मौजूद नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 340693.38 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है. कुल दिए गए फंड में से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने 316259.49 लाख रुपये खर्च होने की जानकारी दी है, जबकि 24433.89 लाख रुपये अभी भी खर्च नहीं हुए हैं. वहीं दिन भर चले चिंतन शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और राज्य के प्रतिनिधियों ने नीति, रिसर्च और लागू करने की रणनीति पर चर्चा की, जिसका मकसद टिकाऊ तरीकों और इनोवेशन के जरिए औषधीय पौधों के क्षेत्र को मजबूत करना था. इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि औषधीय पौधे न सिर्फ भारत के पारंपरिक ज्ञान सिस्टम की नींव हैं, बल्कि इसकी बायोलॉजिकल और आर्थिक विरासत का भी एक जरूरी हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और दूसरे आयुष सिस्टम की दुनिया भर में बढ़ती पहचान, अच्छी क्वालिटी वाले औषधीय पौधों और पौधों से बने स्वास्थ्य उत्पाद का दुनिया भर में सप्लायर बनने की भारत की क्षमता को दिखाती है. जाधव ने कहा कि चिंतन शिविर की थीम, स्थायी आजीविका के जरिए ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाकर विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के सरकार के विजन से पूरी तरह मेल खाती है.