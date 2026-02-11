ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय आयुष मिशन परियोजनाओं को लागू करने में केंद्रीय फंड का कम प्रयोग एक बड़ी चुनौती

पिछले पांच सालों में दिए कुल फंड में से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने 316259.49 लाख खर्च किेए हैं, जबकि 24433.89 लाख बाकी हैं.

Union AYUSH Minister Prataprao Jadhav inaugurating the program
कार्यक्रम का शुभारंभ करते केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव (@mpprataprao)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 11, 2026 at 5:02 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब केंद्र सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है, नए सरकारी डेटा से पता चला है कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए केंद्रीय निधि का कम इस्तेमाल राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) की कई परियोजनाओं को लागू करने में एक बड़ी रुकावट बन गया है.

बुधवार को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) द्वारा आयोजित एक दिन के चिंतन शिविर में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई.

इस मामले को जानते हुए, आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार होवेदा अब्बास ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय प्रबंधन और वहनीयता के नए मॉडल अपनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया है.

अब्बास ने कहा, “कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मंत्रालय को अपना उपयोग प्रमाणपत्र (UTs) जमा नहीं किया है. असल में, कई बार उपयोग प्रमाण पत्र जमा न करने की वजह से केंद्रीय निधि देर से जारी हुई.”

ईटीवी भारत के पास मौजूद नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 340693.38 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है. कुल दिए गए फंड में से, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने 316259.49 लाख रुपये खर्च होने की जानकारी दी है, जबकि 24433.89 लाख रुपये अभी भी खर्च नहीं हुए हैं.

वहीं दिन भर चले चिंतन शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञ, उद्योग जगत के नेता और राज्य के प्रतिनिधियों ने नीति, रिसर्च और लागू करने की रणनीति पर चर्चा की, जिसका मकसद टिकाऊ तरीकों और इनोवेशन के जरिए औषधीय पौधों के क्षेत्र को मजबूत करना था.

इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि औषधीय पौधे न सिर्फ भारत के पारंपरिक ज्ञान सिस्टम की नींव हैं, बल्कि इसकी बायोलॉजिकल और आर्थिक विरासत का भी एक जरूरी हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और दूसरे आयुष सिस्टम की दुनिया भर में बढ़ती पहचान, अच्छी क्वालिटी वाले औषधीय पौधों और पौधों से बने स्वास्थ्य उत्पाद का दुनिया भर में सप्लायर बनने की भारत की क्षमता को दिखाती है.

जाधव ने कहा कि चिंतन शिविर की थीम, स्थायी आजीविका के जरिए ग्रामीण समुदायों को मजबूत बनाकर विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के सरकार के विजन से पूरी तरह मेल खाती है.

उन्होंने कहा, "औषधीय पौधों के क्षेत्र किसानों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर काम करने के खास मौके देता है."

जाधव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने औषधीय पौधों की खेती और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं.

जाधव ने कहा, “ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) जैसे संस्थानों ने किसानों को ज़्यादा कीमत वाली औषधीय फसलें उगाने में मदद करने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर बारिश पर निर्भर और कम ज़मीन पर. इन कोशिशों से न सिर्फ आय होती है, बल्कि पारिस्थितिक संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा पब्लिक में भी मदद मिलती है.”

पश्चगामी और अग्रगामी संबंध को मजबूत करने, बाजार पहुंच बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और प्रामाणिकता पक्का करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) की कोशिशों की तारीफ करते हुए, जाधव ने सभी हितधारकों से कहा कि वे दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी, पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ और आर्थिक रूप से जीवंत औषधीय पौधों का क्षेत्र जो देश के किसानों और समाज की स्वास्थ्य आवश्यकताओं, दोनों की सेवा करता है.

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि मंत्रालय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए क्षेत्रीय सुविधा केंद्रों, अनुसंधान साझेदारियां और डिजिटल लिंकेज को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है.

कोटेचा ने कहा, “इस चिंतन शिविर के नतीजे इस सेक्टर को ज़्यादा उत्पादक, समावेशी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पांच साल के रोडमैप को गाइड करेंगे.” उन्होंने एकेडेमिया, इंडस्ट्री और किसानों के बीच सहयोग पर ज़ोर दिया.

यह बताना ज़रूरी है कि केंद्र सरकार ने आयुष सेक्टर को आगे बढ़ाने और इसे सबूतों पर आधारित हेल्थकेयर सिस्टम के तौर पर बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. इसमें आयुष मंत्रालय के तहत 12 नेशनल इंस्टीट्यूट और 5 रिसर्च काउंसिल के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को मज़बूत करना, साथ ही आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा के लिए नेशनल भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCISM) और होम्योपैथी के लिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) जैसी कानूनी संस्थाएं बनाना शामिल है, ताकि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, विनियमन और पेशेवर मानक पक्के किए जा सकें.

नेशनल आयुष मिशन के तहत देश भर में 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) बनाए गए हैं, जो आयुष मेडिसिन सिस्टम के ज़रिए समुदाय-आधारित कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पूरी आयुष सर्विस देते हैं. इसके अलावा, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के तहत एक आयुष वर्टिकल बनाया है.

