पश्चिम बंगाल : SIR की सुनवाई के लिए हथकड़ी लगाकर विचाराधीन पॉक्सो के आरोपी को लाया गया

देगंगा (पश्चिम बंगाल): विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सुनवाई के लिए नए शादीशुदा जोड़ों और दूल्हों का लाइन में लगना पश्चिम बंगाल में एक जाना-पहचाना नज़ारा है. लेकिन उत्तर 24 परगना के देगंगा ब्लॉक में एक सुनवाई सेंटर में हथकड़ी में एक विचाराधीन कैदी को पहली बार देखा गया. बशीरहाट उप सुधार गृह में बंद पॉक्सो के आरोपी शमीम हसन (26) को सुनवाई के कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को देगंगा बीडीओ कार्यालय लाया गया.

पता चला है कि वह कई महीने पहले चौरासी पंचायत के माटिकुमरा गांव से अचानक गायब हो गया था. संपर्क न हो पाने पर परिवार को शुरू में लगा कि वह काम पर चला गया है. लेकिन, सुनवाई के लिए देगंगा बीडीओ ऑफिस में उसे हथकड़ी में देखकर वे हैरान रह गए. उन्हें ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पता चला कि शमीम एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में लगभग चार महीने से जेल में था.

यहां तक ​​कि उसके पड़ोसी भी उसे इस तरह देखने की उम्मीद नहीं कर सकते थे. एक पड़ोसी ने कहा, "हमें पता था कि शमीम काम के लिए कहीं बाहर रहता था." शमीम की मां दावती बीबी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के जेल जाने की पहले से कोई जानकारी नहीं थी. "कुछ दिन पहले, चुनाव आयोग से एक सुनवाई के लिए नोटिस हमारे घर पहुंचा.

उन्होंने कहा, "इसके बारे में पूछताछ करते समय, हमें अचानक पता चला कि शमीम चार महीने से बशीरहाट उप-सुधारात्मक सुविधा में कैद है. वह बहुत अच्छा लड़का है. गांव में हर कोई जानता है कि मेरा बेटा कैसा इंसान है. हमें लगता है कि उसे फंसाया गया है."