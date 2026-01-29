ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : SIR की सुनवाई के लिए हथकड़ी लगाकर विचाराधीन पॉक्सो के आरोपी को लाया गया

करीब चार महीने से बशीरहाट उप-सुधार गृह में बंद शमीम हसन ने अपने पड़ोसियों से दावा किया कि उसे फंसाया गया है.

POCSO accused Shamim Hasan being brough to the Deganga BDO office for the hearing
पॉक्सो के आरोपी शमीम हसन को सुनवाई के लिए देगंगा बीडीओ ऑफिस लाया गया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 5:20 PM IST

देगंगा (पश्चिम बंगाल): विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सुनवाई के लिए नए शादीशुदा जोड़ों और दूल्हों का लाइन में लगना पश्चिम बंगाल में एक जाना-पहचाना नज़ारा है. लेकिन उत्तर 24 परगना के देगंगा ब्लॉक में एक सुनवाई सेंटर में हथकड़ी में एक विचाराधीन कैदी को पहली बार देखा गया. बशीरहाट उप सुधार गृह में बंद पॉक्सो के आरोपी शमीम हसन (26) को सुनवाई के कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को देगंगा बीडीओ कार्यालय लाया गया.

पता चला है कि वह कई महीने पहले चौरासी पंचायत के माटिकुमरा गांव से अचानक गायब हो गया था. संपर्क न हो पाने पर परिवार को शुरू में लगा कि वह काम पर चला गया है. लेकिन, सुनवाई के लिए देगंगा बीडीओ ऑफिस में उसे हथकड़ी में देखकर वे हैरान रह गए. उन्हें ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पता चला कि शमीम एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में लगभग चार महीने से जेल में था.

यहां तक ​​कि उसके पड़ोसी भी उसे इस तरह देखने की उम्मीद नहीं कर सकते थे. एक पड़ोसी ने कहा, "हमें पता था कि शमीम काम के लिए कहीं बाहर रहता था." शमीम की मां दावती बीबी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के जेल जाने की पहले से कोई जानकारी नहीं थी. "कुछ दिन पहले, चुनाव आयोग से एक सुनवाई के लिए नोटिस हमारे घर पहुंचा.

उन्होंने कहा, "इसके बारे में पूछताछ करते समय, हमें अचानक पता चला कि शमीम चार महीने से बशीरहाट उप-सुधारात्मक सुविधा में कैद है. वह बहुत अच्छा लड़का है. गांव में हर कोई जानता है कि मेरा बेटा कैसा इंसान है. हमें लगता है कि उसे फंसाया गया है."

पड़ोसियों में से कई लोगों ने भी ऐसी ही बातें कहीं. अब्दुल्ला मंडल ने दावा किया कि शमीम ने सुनवाई सेंटर में उनसे कहा कि उसे फंसाया गया है. हालांकि, बशीरहाट जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "युवक को बशीरहाट में पॉक्सो केस में गिरफ्तार किया गया था. वह अभी जेल में है. उसे बुधवार को सुनवाई के लिए देगंगा बीडीओ ऑफिस ले जाया गया."

इस बीच, परिवार के सूत्रों ने बताया कि शमीम के नाम में स्पेलिंग की गलती के लिए सुनवाई का नोटिस भेजा गया था, और उसकी मां जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंटर में उसकी तरफ से पेश हुई. प्रक्रिया खत्म होने के बाद, विचाराधीन कैदी को वापस उप-सुधारात्मक सुविधा में ले जाया गया.

