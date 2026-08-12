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उत्तराखंड की वित्तीय सेहतः कर्ज पर नियंत्रण लेकिन चुनौतियां बरकरार, 53% केंद्रीय निर्भरता से कैसे बने आत्मनिर्भर?

खर्च में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी: 2026-27 में राज्य का राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) ₹64,989 करोड़ प्रस्तावित है. जबकि पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) यानी परिसंपत्तियों के निर्माण पर होने वाला पूंजी परिव्यय (नई दीर्घकालिक संपत्तियां खरीदने, बनाने या पुरानी संपत्तियों को बेहतर करने में होने वाला खर्च) (capital outlay) ₹18,153 करोड़ रखा गया है. पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है.

इसी तरह जलविद्युत क्षेत्र का आर्थिक महत्व और सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी, लाभांश और अन्य गैर-कर प्राप्तियां अलग-अलग मदों में आती हैं. इसलिए दोनों को मिलाकर राज्य की प्रत्यक्ष आय बताना वित्तीय आंकड़ों की सही व्याख्या नहीं होगी.

उधर, राज्य का अपना गैर-कर राजस्व 2026-27 में ₹5,707 करोड़ अनुमानित है. 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह ₹5,198 करोड़ था. इससे साफ है कि सरकार गैर-कर स्रोतों से भी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, पर्यटन और जलविद्युत को सीधे राज्य की सबसे बड़ी राजस्व आय बताना सही नहीं है. पर्यटन का आर्थिक प्रभाव व्यापक है, जबकि सरकारी खजाने में उससे सीधे आने वाली रकम अलग-अलग कर एवं शुल्क मदों में दर्ज होती है.

SGST से करीब ₹12,200 करोड़ मिलने का अनुमान है. आबकारी से ₹5,384 करोड़, स्टांप एवं पंजीकरण से ₹3,092 करोड़, VAT/बिक्री कर से ₹2,652 करोड़ और मोटर वाहन कर से ₹1,703 करोड़ मिलने का अनुमान है. यानी राज्य के अपने कर राजस्व में जीएसटी की भूमिका सबसे बड़ी है.

GST सबसे बड़ा कर स्रोत: राज्य के अपने कर राजस्व की बात करें तो, 2026-27 में इसके ₹25,913 करोड़ रहने का अनुमान है. इसमें वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST सबसे बड़ा स्रोत है.

राजस्व का करीब आधा हिस्सा अपने स्रोतों से: 2026-27 के बजट के मुताबिक, उत्तराखंड को कुल ₹67,526 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है. इसमें राज्य अपने कर और गैर-कर स्रोतों से करीब ₹31,620 करोड़ जुटाने का अनुमान लगा रहा है. जबकि केंद्र से करों में हिस्सेदारी और अनुदान के रूप में करीब ₹35,906 करोड़ मिलने का अनुमान है. यानी राज्य की राजस्व प्राप्तियों में लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा अपने संसाधनों और 53 प्रतिशत केंद्र से मिलने वाले संसाधनों का है. केंद्र से मिलने वाली राशि में ₹17,415 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और ₹18,491 करोड़ अनुदान के रूप में अनुमानित है. यह आंकड़ा उत्तराखंड की वित्तीय संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने लाता है. राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने में अपने कर राजस्व की भूमिका महत्वपूर्ण है. लेकिन केंद्र से मिलने वाले हस्तांतरण भी उतने ही अहम हैं. ऐसे में राज्य के लिए अपनी कर संग्रह क्षमता (टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी) बढ़ाना वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है.

दूसरी ओर, राजकोषीय घाटा (सरकार का कुल खर्च, उसकी कुल आय से अधिक) 3.7 प्रतिशत और आने वाले वर्षों में देनदारियों के दबाव को देखते हुए वित्तीय अनुशासन के सामने चुनौती भी बनी हुई है. ऐसे में उत्तराखंड की आर्थिक नींव का सवाल केवल यह नहीं है कि राज्य कितना कर्ज ले रहा है? बल्कि यह भी है कि उसकी अपनी कमाई कितनी है? केंद्र से कितनी राशि मिलती है? और उपलब्ध संसाधनों में से विकास कार्यों के लिए कितना पैसा बचता है?

उत्तराखंड के ऊपर करीब 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. लेकिन उत्तराखंड की वित्तीय तस्वीर को सिर्फ कम कर्ज वाले राज्यों की श्रेणी से जोड़कर देखना पूरी कहानी नहीं बताता. राज्य के वास्तविक वित्तीय खातों में कर्ज का अनुपात पिछले वर्षों में नियंत्रित हुआ है. 2024-25 में कुल ऋण एवं देनदारियां (Debts and Liabilities) सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के 23.96 प्रतिशत पर रही. वहीं 2026-27 के बजट में सरकार ने राजस्व खाते में ₹2,536 करोड़ के अधिशेष (Surplus) का अनुमान लगाया है.

देहरादून (उत्तराखंड): किसी राज्य की आमदनी या आर्थिक स्थिति को मुख्य रूप से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के जरिए मापा जाता है. जबकि किसी भी राज्य का कर्ज कुल बकाया ऋण (Total Outstanding Depreciation) और कर्ज-जीएसडीपी अनुपात (Depreciation to GSDP) से मापा जाता है. भारत में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर (9.6 लाख करोड़) है. इस सूची में उत्तराखंड काफी नीचे है.

कृषि, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में पूंजी परिव्यय बढ़ाया गया है. सड़कों और पुलों के लिए पूंजी परिव्यय के तौर पर करीब ₹2,106 करोड़ का प्रावधान है. क्षेत्रवार आवंटन में शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए करीब ₹13,201 करोड़, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹6,078 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए ₹5,533 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ₹4,916 करोड़ और सामाजिक कल्याण एवं पोषण के लिए ₹4,556 करोड़ का प्रावधान है. इन प्रमुख क्षेत्रों पर होने वाला खर्च राज्य के विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है.

इसका अर्थ यह है कि सरकार एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं पर खर्च बनाए रख रही है, तो दूसरी तरफ सड़क, परिवहन, कृषि और शहरी आधारभूत ढांचे में पूंजीगत निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है. वित्तीय अनुशासन की वास्तविक परीक्षा इसी संतुलन में है कि कल्याणकारी योजनाओं का खर्च जारी रखते हुए भविष्य की परिसंपत्तियां बनाने के लिए पर्याप्त पूंजीगत निवेश भी किया जा सके.

वेतन, पेंशन और ब्याज का बड़ा बोझ: राज्य के बजट पर पहले से तय खर्च का दबाव भी कम नहीं है. वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज जैसे प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure- वो खर्च जिसे सरकार कम समय में आसानी से कम या बंद नहीं कर सकती) राज्य की राजस्व आय का बड़ा हिस्सा लेते हैं. 2026-27 के बजट अनुमानों में वेतन पर करीब ₹22,105 करोड़, पेंशन पर ₹11,137 करोड़ और ब्याज भुगतान पर ₹7,929 करोड़ का प्रावधान है. इन तीन मदों को जोड़ने पर करीब ₹41,172 करोड़ की राशि बनती है. यह अनुमानित राजस्व प्राप्तियों ₹67,526 करोड़ का लगभग 61 प्रतिशत है. यही वह बिंदु है जहां राज्य के वित्तीय अनुशासन की चुनौती दिखाई देती है. राजस्व खाते में अधिशेष होने के बावजूद राजस्व का बड़ा हिस्सा पहले से तय खर्च में चला जाता है. इसलिए सरकार के सामने नई योजनाओं और विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती बनी रहती है.

वास्तविक खातों में कर्ज अनुपात में सुधार: कर्ज के मोर्चे पर उत्तराखंड की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार दिखाई दिया है. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के 2024-25 के वास्तविक खातों के मुताबिक,

मार्च 2025 के अंत में राज्य का सार्वजनिक ऋण ₹73,026 करोड़ था, जबकि सार्वजनिक खाता देनदारियां (Public Account Liabilities) ₹17,631 करोड़ थी. दोनों को मिलाकर कुल देनदारियां ₹90,657 करोड़ रहीं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 23.96 प्रतिशत थी. 2023-24 में यह अनुपात 24.10 प्रतिशत था.

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, कुल देनदारियां/जीएसडीपी अनुपात 2020-21 में 31.66 प्रतिशत थी. इसके बाद यह 2021-22 में 28 प्रतिशत, 2022-23 में 24.89 प्रतिशत, 2023-24 में 24.10 प्रतिशत और 2024-25 में 23.96 प्रतिशत रहीं. यानी महामारी के दौर के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में देनदारी का अनुपात नीचे आया है. हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर भी है. कैग के फाइनेंस अकाउंट में 31 मार्च 2025 को व्यापक अर्थ में बकाया देनदारियां (Outstanding Liabilities-वो वित्तीय कर्ज जिनकी भुगतान तिथि निकल चुकी है, लेकिन भुगतान अभी बाकी है) का आंकड़ा ₹94,666.04 करोड़ दर्ज है, जबकि ऋण-जीएसडीपी अनुपात के लिए कैग के अकाउंट्स एट ए ग्लांस (Accounts at a Glance) में ₹90,657 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है. दोनों को समान मानना सही नहीं होगा.

राजस्व अधिशेष वित्तीय अनुशासन का सकारात्मक संकेत: 2026-27 में सरकार ने ₹2,536 करोड़ यानी GSDP के करीब 0.6 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus- यानी सरकार की कुल राजस्व आय उसके कुल राजस्व व्यय से अधिक) अनुमानित किया है. इसका अर्थ है कि सरकार का नियमित राजस्व खर्च उसकी नियमित राजस्व आय से अधिक नहीं है. यह स्थिति वित्तीय अनुशासन के लिहाज से सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि रोजमर्रा के सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए राजस्व खाते में लगातार उधारी पर निर्भरता नहीं है. लेकिन इसके साथ ही राजकोषीय घाटा भी 2026-27 में ₹15,989 करोड़ यानी जीएसडीपी के 3.7 प्रतिशत पर अनुमानित है. 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह 3.4 प्रतिशत था. इसका मतलब है कि पूंजीगत खर्च और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर बना हुआ है और उस अंतर को उधारी से पूरा किया जा रहा है.

पर्यटन और जलविद्युत, आय से ज्यादा व्यापक आर्थिक भूमिका: उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और जलविद्युत दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं. लेकिन इनके योगदान को सरकारी राजस्व के साथ सीधे जोड़ना सावधानी मांगता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि और जीएसडीपी से जुड़े विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराता है. इसलिए पर्यटन को राज्य के लिए केवल कर राजस्व (Tax Revenue) के स्रोत के रूप में देखने के बजाय रोजगार, होटल-रेस्तरां, परिवहन, स्थानीय व्यापार और सेवा गतिविधियों पर उसके अतिरिक्त प्रभाव के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा.

कम कर्ज की तस्वीर के साथ भविष्य की चुनौती: उत्तराखंड के वित्तीय आंकड़ों से फिलहाल यह तस्वीर सामने आती है कि राज्य ने पिछले वर्षों में अपने Debt-GSDP Ratio को नियंत्रित रखा है. 16वें वित्त आयोग के लिए तैयार उत्तराखंड के वित्तीय मूल्यांकन में भी कहा गया है कि, 2021-22 के बाद राज्य की सार्वजनिक ऋण वृद्धि, जीएसडीपी वृद्धि से कम रही है. हालांकि उसी अध्ययन में यह भी कहा गया है कि राज्य का ब्याज का बोझ करीब 1.7 प्रतिशत जीएसडीपी के आसपास रहा है और 20 प्रतिशत डेब्ट-जीएसडीपी के लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है. इसलिए उत्तराखंड की वित्तीय कहानी को 'कम कर्ज वाला राज्य' कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता.

असली तस्वीर यह है कि राज्य ने वास्तविक खातों में कर्ज का अनुपात नियंत्रित किया है. रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखा है और पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने की कोशिश की है. लेकिन राज्य की आधी से ज्यादा राजस्व प्राप्तियां केंद्र से आती हैं, जबकि वेतन-पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध व्यय राजस्व संसाधनों का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं. दूसरी ओर राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है.

यानी उत्तराखंड के सामने चुनौती केवल कर्ज कम रखने की नहीं, बल्कि अपने स्वयं के राजस्व आधार को मजबूत करने, केंद्र पर निर्भरता को संतुलित करने, प्रतिबद्ध व्यय (Committed Expenditure) को नियंत्रित रखने और पूंजीगत निवेश को लगातार बढ़ाने की है. यदि राज्य इन चार मोर्चों के बीच संतुलन बनाए रखता है तो उसकी वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत बनी रह सकती है. यही संतुलन आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की वित्तीय सेहत की सबसे बड़ी कसौटी होगा.

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