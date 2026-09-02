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सम्मान या वोट बैंक का खेल! समझिए 2027 उत्तराखंड चुनाव में 'दलित फैक्टर' क्यों बना सबसे अहम?

2017 में BJP का दबदबा, 2022 में बदला समीकरण: उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट के बदलते रुझान को समझने के लिए पिछले दो विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. 2017 में भाजपा ने 13 SC आरक्षित सीटों में से 11 सीटें जीतकर बड़ा दबदबा बनाया था. लेकिन 2022 में तस्वीर कुछ बदली और भाजपा को इन आरक्षित सीटों में 09 पर जीत मिली , जबकि कांग्रेस ने 04 सीटें जीतीं. खास बात यह रही कि हरिद्वार की तीनों SC आरक्षित सीटें ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा कांग्रेस के खाते में गईं, जबकि उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट भी कांग्रेस ने जीती.

हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में मतदान प्रतिशत भी राज्य के औसत से अधिक रहा है. 2022 में उत्तराखंड का कुल मतदान प्रतिशत करीब 65.4 फीसदी रहा, जबकि हरिद्वार में यह 74.77 फीसदी और उधम सिंह नग र में 72.27 फीसदी था. ऐसे में जिन इलाकों में दलित मतदाताओं के साथ अन्य सामाजिक समूह भी बड़ी संख्या में हैं, वहां किसी भी सामाजिक मुद्दे का चुनावी असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रह सकता.

15 सीटों का प्रभाव: चुनावी विश्लेषणों में हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों की कई सामान्य सीटों पर भी SC मतदाताओं को निर्णायक माना जाता रहा है. राज्य का भौगोलिक और सामाजिक स्वरूप इस समीकरण को और महत्वपूर्ण बनाता है. पहाड़ी क्षेत्रों में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं का प्रभाव बड़ा है, जबकि मैदानी जिलों में जातीय और सामाजिक समीकरण कहीं ज्यादा विविध हैं.

13 आरक्षित सीटें: वहीं राज्य विधानसभा की 70 सीटों में 13 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, जबकि दो सीटें ST के लिए आरक्षित हैं. यानी विधानसभा की 15 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति का सीधा संवैधानिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन दलित मतदाताओं का प्रभाव इन 13 सीटों तक ही सीमित नहीं है.

करीब 19 फीसदी दलित आबादी: उत्तराखंड के चुनावी गणित में दलित मतदाताओं की अहमियत समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है. 2011 की जनगणना के मुताबिक, राज्य की कुल 1,00,86,292 आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी 18,92,516 यानी 18.76 फीसदी है.

मामला तब और ज्यादा राजनीतिक हो गया, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे उठाया और इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई. कांग्रेस जहां इस घटनाक्रम को दलित समाज के सम्मान से जोड़कर भाजपा को घेर रही है, वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है और वह दलित वोट बैंक को साधने के लिए इस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है. यानी विवाद का केंद्र भले हल्द्वानी हो, लेकिन इसकी राजनीतिक नजर अब सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे आगे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुकी है.

हल्द्वानी से शुरू हुआ विवाद, अब 2027 की सियासत के केंद्र में: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को अभी समय है, लेकिन हल्द्वानी का शुद्धिकरण विवाद 2027 की चुनावी राजनीति के लिए एक अहम संकेत जरूर देने लगा है. कांग्रेस की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण को कांग्रेस ने दलित सम्मान और सामाजिक भेदभाव के सवाल से जोड़ दिया है.

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मुद्दा इन दिनों देश में छाया हुआ है. मामले को लेकर कांग्रेस भी फ्रंटफुट पर खेल रही है. इस बीच राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR दर्ज होने पर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. इस स्थानीय विवाद को दलित अस्मिता और सामाजिक सम्मान के बड़े राजनीतिक सवाल में बदल दिया है. इसका असर उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में दलित आबादी करीब 19 फीसदी है. क्या कांग्रेस इस मुद्दे से अपने पुराने दलित वोट बैंक को मजबूत कर पाएगी या भाजपा अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन और सामाजिक विस्तार की रणनीति से इस नैरेटिव को बेअसर कर देगी? उसी को समझने की कोशिश करते हैं.

दूसरी तरफ पहाड़ और अन्य क्षेत्रों की कई आरक्षित सीटों पर भाजपा का प्रभाव कायम रहा. यानी आंकड़े यह नहीं बताते कि उत्तराखंड का दलित वोट किसी एक पार्टी का स्थायी वोट बैंक है. बल्कि तस्वीर यह है कि दलित मतदाता चुनाव, क्षेत्र और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर अपना राजनीतिक रुख बदल सकते हैं.

यही वजह है कि कांग्रेस के लिए हल्द्वानी का मुद्दा अवसर जरूर है, लेकिन इसे सीधे दलित वोट के कांग्रेस के पक्ष में एकमुश्त ध्रुवीकरण के रूप में देखना जल्दबाजी होगी. वहीं भाजपा के लिए भी यह मान लेना आसान नहीं होगा कि उसका पुराना सामाजिक आधार हमेशा उसी तरह कायम रहेगा.

2022 के पूरे चुनाव परिणाम में भाजपा को 44.33 फीसदी वोट और 47 सीटें, कांग्रेस को 37.91 फीसदी वोट और 19 सीटें, जबकि BSP को 4.82 फीसदी वोट और दो सीटें मिली थीं. BSP का वोट प्रतिशत भले कम हुआ हो, लेकिन उसका अस्तित्व यह बताता है कि दलित राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरी राजनीतिक धड़े का भी असर रहा है.

राष्ट्रीय स्तर पर भी बदला दलित वोट का ट्रेंड: हल्द्वानी विवाद को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की कांग्रेस की कोशिश का एक कारण 2024 का लोकसभा चुनाव भी है. देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक SC आबादी 16.63 फीसदी, यानी करीब 20.14 करोड़ थी. लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, ये सिर्फ आरक्षित सीटें ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

2024 के लोकसभा चुनाव में SC आरक्षित सीटों का परिणाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा. भाजपा ने 84 SC आरक्षित सीटों में 30 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 20 सीटें जीतीं. 2019 में भाजपा ने 46 और कांग्रेस ने सिर्फ छह SC आरक्षित सीटें जीती थीं. यानी पांच साल में भाजपा की आरक्षित सीटों की संख्या 16 कम हुई, जबकि कांग्रेस की 14 बढ़ी. वोटिंग पैटर्न के लिहाज से भी 2024 ने एक बदलाव का संकेत दिया.

लोकनीति CSDS के आंकड़ों के मुताबिक, हिंदू दलितों में भाजपा का समर्थन 2019 के 34 फीसदी से घटकर 2024 में 31 फीसदी रहा, जबकि कांग्रेस का समर्थन करीब 20 फीसदी के आसपास रहा और कांग्रेस समेत उसके सहयोगियों का आंकड़ा 32 फीसदी तक पहुंचा.

दूसरी ओर SC मतदाताओं के व्यापक आकलन में INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन को करीब 46 फीसदी समर्थन मिलने की रिपोर्ट सामने आई. इसका अर्थ यह नहीं कि देशभर में दलित वोट पूरी तरह भाजपा से कांग्रेस की ओर चला गया. बल्कि इससे इतना जरूर साफ होता है कि दलित वोट अब पहले की तरह किसी एक राजनीतिक दल के साथ स्थायी रूप से बंधा हुआ नहीं है. BSP के कमजोर होने के साथ कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों के बीच इस वोट के लिए मुकाबला और ज्यादा खुला है.

भाजपा कह रही वोट बैंक, कांग्रेस बता रही दलित सम्मान का सवाल: राष्ट्रीय और राज्य स्तर का बदलता समीकरण अब हल्द्वानी विवाद को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि,

भाजपा की विचारधारा में किसी तरह का दलित भेदभाव नहीं है, जबकि कांग्रेस हर मुद्दे को वोट बैंक की नजर से देखती है. 2027 से पहले कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए हल्द्वानी के मामले को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

- नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद, बीजेपी -

भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर भी इसे कांग्रेस की राजनीतिक परेशानी से जोड़ते हैं.

भाजपा का इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार दलित वोट बैंक के नाम पर इसे तूल दे रही है और इसी घटनाक्रम में राहुल गांधी के खिलाफ FIR हुई.

- नवीन ठाकुर, प्रवक्ता, उत्तराखंड बीजेपी -

कांग्रेस का जवाब: इसके उलट कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता इसे दलित समाज से जुड़ा ज्वलंत मुद्दा बताते हैं. उनका दावा है कि

प्रदेश का दलित समाज पूरे मामले को देख रहा है और भाजपा को इसका राजनीतिक खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा. सरकार की योजनाओं और कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर मलिन बस्तियों और गरीब तबके पर पड़ता है.

- राजकुमार, पूर्व कांग्रेस -

असली परीक्षा चुनाव में होगी: राजनीतिक और सामाजिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली का मानना है कि हल्द्वानी से शुरू हुआ यह विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है. उनका मानना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े मामले और राहुल गांधी के सीधे हस्तक्षेप के बाद इसकी गूंज उत्तराखंड से बाहर भी पहुंची है. राहुल गांधी के खिलाफ FIR ने इस विवाद को और राजनीतिक महत्व दे दिया है.

उत्तराखंड में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण हमेशा चुनावी फैसलों को प्रभावित करते रहे हैं और दलित मतदाताओं को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान और FIR के बाद कांग्रेस को इस मुद्दे को दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मौका मिला है और इससे भाजपा पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है.

- नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार -

असली सवाल: क्या मुद्दा वोट में बदल पाएगा? हल्द्वानी विवाद की पूरी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सामाजिक सम्मान और दलित अस्मिता का नैरेटिव वास्तव में चुनावी वोट में बदल पाएगा. कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह इस घटना को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से निकालकर दलित समाज के रोजगार, सम्मान, आरक्षण, बस्तियों, शिक्षा और प्रतिनिधित्व जैसे व्यापक मुद्दों से जोड़ पाए.

वहीं भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह कांग्रेस के बनाए ''दलित अस्मिता बनाम सत्ता'' वाले नैरेटिव को कितना प्रभावी ढंग से काट पाती है. फिलहाल आंकड़े यही कहते हैं कि उत्तराखंड का करीब 19 फीसदी दलित समाज चुनावी राजनीति में छोटा समूह नहीं, बल्कि बड़ा निर्णायक वर्ग है, लेकिन यह वोट एकमुश्त किसी एक दल के साथ नहीं है.

2017 में 13 में से 11 SC सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में नौ पर आ गई, जबकि कांग्रेस चार सीटों तक पहुंची. राष्ट्रीय स्तर पर भी 2024 में SC आरक्षित सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन 2019 की तुलना में कमजोर हुआ और कांग्रेस ने बड़ा सुधार किया. ऐसे में हल्द्वानी विवाद कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक अवसर जरूर है, लेकिन इसे 2027 में वोटों की गारंटी मानना अभी जल्दबाजी होगी.

आखिरकार आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि हल्द्वानी का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाता है या फिर उत्तराखंड में दलित सम्मान, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बड़े चुनावी नैरेटिव में बदल जाता है. अगर कांग्रेस इसे व्यापक सामाजिक मुद्दे में बदलने में सफल रहती है तो मैदानी जिलों की कई सीटों पर इसका असर दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर भाजपा इसे केवल कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति के रूप में स्थापित करने में सफल रही, तो यही मुद्दा कांग्रेस के लिए राजनीतिक लाभ के बजाय सीमित विवाद बनकर रह सकता है. 2027 की लड़ाई में इसलिए हल्द्वानी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि दलित वोट के बदलते राजनीतिक मिजाज की पहली बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रहा है.

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