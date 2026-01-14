ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी: सरकार की CBI जांच क्या दे पाएगी अनसुलझे सवालों का जवाब ? जानें, पूरे मामले का कानूनी पहलू

सरकार को दबाव में करनी पड़ी सीबीआई जांच: इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सही बताते हुए उर्मिला सनावर ने एक वीडियो भी बनाया था. उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी. कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया तो वहीं प्रदेश की जनता भी सड़कों पर उतर गई. आखिर में जनता के दबाव के चलते सरकार को इस मामले में फिर से सीबीआई जांच की संस्तुति देनी पड़ी.

उर्मिला के वीडियो से मुश्किल में आई सरकार: इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र है. दोनों के बीच हुई बातचीत में एक व्यक्ति का नाम लिया गया और बताया गया कि यही वो व्यक्ति है, जिसके साथ गलत काम करने के लिए अंकिता भंडारी पर दवाब बनाया गया था.

ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद फिर चर्चाओं में अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलिस अपनी जांच में ऐसे किसी भी वीआईपी के होने से इंकार कर चुकी है, लेकिन तीन साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का सवाल फिर से खड़ा हो गया. आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब भी देते हैं. हुआ ये है कि खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर ने अपनी और सुरेश राठौर के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की.

चीला नहर से मिली थी अंकिता की लाश: अंकिता भंडारी की मौत के बाद तीनों ने पुलिस और उसके परिजनों को काफी गुमराह भी किया. बताया गया कि वो कहीं चली गई है. हालांकि बाद में सच सामने आया और 23 सितंबर को अंकिता भंडारी की लाश चीला नहर से मिली. इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है. तब इस केस में एक सवाल सबसे ज्यादा उठा था, वो ये कि पुलकित ने अंकिता भंडारी को किसी वीआईपी के साथ गलत काम करने के लिए कहा था, वो वीआईपी कौन था, जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई, ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है.

पहले जानिए क्यों सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी: पौड़ी जिले के डोभ (श्रीकोट) गांव की रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी. 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने के लिए दवाब बनाया, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने साफ इंकार कर दिया. इसी वजह से अंकिता भंडारी और पुलकित आर्या का झगड़ा भी हुआ था. झगड़े के बाद पुलकित आर्या अपने दो कर्मचारियों अंकित और सौरभ के साथ अंकिता भंडारी को कहीं बाहर ले गया था. वहीं पर उन्होंने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया.

देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कंट्रोवर्सी के बाद प्रदेश में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, उसके धामी सरकार को भी इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति देनी पड़ी. अब क्या वाकई उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिनके कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड हमेशा से चर्चाओं में रहा है. सीबीआई कैसे अनसुलझे सवाल की गुत्थी सुलझाएगी? उसी को लेकर ईटीवी भारत ने कानून के जानकारों से बात की.

वसंत विहार थाने में में दर्ज हुआ नया मुकदमा: अब ईटीवी भारत ने कानून के जानकारों से ये जानने का प्रयास किया कि सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी और सीबीआई कैसे वीआईपी की गुत्थी सुलझाएगी, जिस पर पूरे प्रदेश में हंगामा हो रखा है.

पर्यावरण विद् अनिल जोशी ने दर्ज कराई एफआईआर: कानून के जानकारों ने बताया कि, सबसे पहले तो सीबीआई जांच के लिए नया मुकदमा देहरादून के वसंत विहार थाने में लिखा जाता है. इस मुकदमे को लिखवाने वाले पर्यावरण विद् अनिल जोशी हैं, जो इस पूरे मामले में अब तक कहीं भी नहीं थे.

सोशल मीडिया की चर्चाओं पर दर्ज हुई एफआईआर: अनिल जोशी ने 9 जनवरी 2026 को वसंत विहार थाने में तहरीर दी थी, जिसके आधार FIR संख्या 0006 दर्ज हुई. अनिल जोशी की तहरीर में लिखा गया है कि अंकित भंडारी हत्याकांड में कुछ अज्ञात लोगों का वीआईपी के रूप में जिक्र हुआ है. सोशल मीडिया पर चली आ रही इस चर्चा में जिस अज्ञात व्यक्ति को वीआईपी कहा जा रहा है, उसकी जांच की जाए. इससे साफ होता है कि शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं, उस मामले पर जांच की मांग की गई है न कि अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में जो सवाल अनसुलझे रह गए हैं उन पर.

CBI के लिए की गई FIR में दम नहीं हैं: सीबीआई पैनलिस्ट रह चुके वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद शर्मा बताते हैं कि यदि सरकार वाकई में इस मामले की जांच चाहती थी तो पूर्व में जो SIT की जांच चल रही है, उसी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम किया जाना चाहिए था. बता दें कि Further Investigation का मतलब होता है कि किसी आपराधिक मामले की जांच को आगे बढ़ाना, खासकर चार्जशीट (पुलिस रिपोर्ट) दाखिल होने के बाद या मुकदमे के दौरान, ताकि सच्चाई सामने आ सके और न्याय सुनिश्चित हो, जिसमें नए सबूत मिलने पर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दाखिल की जाती है.

नया मुकदमा दर्ज करने की जगह जिस मामले में फैसला आ चुका है, उसी में "धारा 173(8)" के तहत पुराने केस में ही हाईकोर्ट में जाकर नए तथ्यों और प्रमाण को लेकर आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुमति लेकर आनी थी. जब हाईकोर्ट से इस केस में आगे की जांच को लेकर अनुमति मिल जाती तो उसके बाद सरकार की तरफ से इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए था, ताकि सीबीआई जांच के दायरे में पूरी SIT इन्वेस्टिगेशन भी शामिल होती.

क्या कहते हैं कानूनी जानकार: वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि अभी जो नई FIR बसंत बिहार थाने में दर्ज की गई है, यह पूरी तरह से सुनी सुनाई बातों के आधार पर दर्ज की गई है, जो कि लीगल ग्राउंड पर बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाएगी.

इस तरह के मुकदमों को पहले तो सीबीआई लेती नहीं है और यदि पॉलीटिकल प्रेशर की वजह से ले भी ले तो इसमें कुछ खास होने वाला नहीं है. क्योंकि इसमें न तो किसी आई विटनेस का नाम है और न ही आरोपित का नाम संदर्भित है. यह मुकदमा ही डिफेक्टिव है.

सीबीआई इस मामले में आगे क्या कर सकती है? इस सवाल के जवाब पर वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद शर्मा का कहना है कि इस तरह के मामले या तो पेंडिंग में पड़े रहते हैं या फिर सीबीआई द्वारा लिए ही नहीं जाते हैं. सीबीआई जांच किस मामले पर हो रही है, यह बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि वही डिसाइड करती है कि वह जांच लीगल ग्राउंड पर कितना स्टैंड कर पाएगी.

SIT की रिपोर्ट पर आगे की जांच होनी चाहिए थी: वहीं अधिवक्ता विकेश नेगी की मानें तो इस मामले को लेकर लोगों के मन में जिस तरह के सवाल हैं, उन सवालों का यदि वाकई में जवाब चाहिए तो उसके लिए नए मुकदमे की जरूरत नहीं है, बल्कि जो SIT जांच पहले से चल रही है, उसी को दोबारा बढ़ाने की जरूरत थी.

कानून में कई ऐसी संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, जिनका पालन करना होता है. जैसे कि एक अपराध या फिर एक अपराधी घटना का एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं लिखा जा सकता है. इस केस में भी हत्याकांड को लेकर दोबारा मुकदमा नहीं लिखा जा सकता था, जिस मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक कमजोर मुकदमा दोबारा से किया गया है. यह कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएगा.

विकेश नेगी के मुताबिक इस नए मुकदमे में एक और खामी भी है. इस मुकदमे में कई सारी बातें पुराने घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं. लिहाजा यह मुकदमा "सब सेक्शन 531" के तहत पुरानी आईपीसी के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था. अब यदि पुरानी इन्वेस्टिगेशन को शामिल नहीं किया जाएगा तो नए BNSS के तहत यह आगे बढ़ेगा.

CBI कैसे करती हैं काम? वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण सेठ जो सीबीआई केस में ज्यादा डील करते हैं, उन्होंने बताया कि सीबीआई जांच के कुछ निश्चित दायरे होते हैं. सीबीआई जांच विशेष तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और संस्थाओं के लिए की जाती है तो वहीं इसके अलावा राज्य सरकार भी कई ऐसे मामले केंद्र सरकार को सीबीआई के लिए रेफर करती हैं जो उन्हें इस तरह के लगते हैं.

वर्तमान में उत्तराखंड में चल रहा अंकिता भंडारी हत्याकांड का घटनाक्रम सिविल पुलिस का मामला है. इसलिए सीबीआई इस केस को खुद से रजिस्टर नहीं करेगी. इसके लिए राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी, उसके बाद सीबीआई अपने मानकों के अनुसार इस केस को लेगी.

साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण सेठ ने सीबीआई जांच के लिए वसंत विहार थाने में दर्ज किए गए नए मुकदमे को लेकर कहा कि एफआईआर का कंटेंट बताता है कि यह एक बहुत ही कमजोर केस है.

इस मुकदमे के हिसाब से किसी भी व्यक्ति पर कोई ऑफेंस नहीं बनता है. इस FIR में किसी का नाम नहीं है. सोशल मीडिया का हवाला देते हुए यह पूरी तरह से पॉलीटिकल या फिर पब्लिक प्रेशर में दर्ज किया गया मुकदमा है. यदि इस मामले में शुरुआत में ही सीबीआई जांच होती तो शायद कुछ उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन अब काफी समय बीत चुका है और इस मामले में कोर्ट का भी आर्डर आ चुका है. अब इस मामले में कुछ उम्मीद करना बेहद मुश्किल है.

साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण सेठ ने एक अहम जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास अधिकार है कि वह नए तथ्यों और प्रमाण के साथ कोर्ट में जाए और इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपील करे. उसके बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि इस मामले में कुछ देखने को मिले.

