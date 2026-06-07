IGI और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगी विशाल अंडरग्राउंड टनल, मध्य दिल्ली से गुरुग्राम का सफर भी होगा मिनटों में

IGI और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगी विशाल अंडरग्राउंड टनल, मध्य दिल्ली से गुरुग्राम का सफर भी होगा मिनटों में
इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं व अलाइनमेंट को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी भी शुरू कर दी गई है. परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है.
Published : June 7, 2026 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच सफर को बेहद सुगम बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम शुरू हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की तरफ से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को आपस में सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एक विशाल अंडरग्राउंड सुरंग (टनल) बनाने की योजना तैयार की गई है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इस संबंध में सहमति मिलने के बाद NHAI ने इस मेगा प्रोजेक्ट की संभावनाओं व अलाइनमेंट को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी (प्रारंभिक अध्ययन) भी शुरू कर दिया है. यह अंडरग्राउंड सुरंग सिर्फ दोनों हवाई अड्डों को ही आपस में नहीं जोड़ेगी, बल्कि दिल्ली व नोएडा के लोगों के लिए गुरुग्राम आना-जाना भी बेहद तेज और आसान बना देगी. एनएचएआई ने इस विशाल सुरंग परियोजना को सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए दो मुख्य चरणों में विभाजित किया है.
पहला चरण: शुरुआती चरण में नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से शुरू होकर आईजीआई एयरपोर्ट होते हुए हरियाणा के गुरुग्राम तक बनने वाले सुरंग मार्ग की संभावनाओं व अलाइनमेंट का गहन अध्ययन कराया जा रहा है.
दूसरा चरण: इसके तहत सुरंग मार्ग को तालकटोरा स्टेडियम से आगे बढ़ाते हुए सराय काले खां तक ले जाने के लिए अध्ययन किया जाएगा. इस सुरंग का अधिकांश हिस्सा राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली रिंग रोड के नीचे से होकर गुजरेगा.
मिलेगा जेवर तक सीधा रास्ता: सराय काले खां पहुंचने के बाद इस भूमिगत सुरंग को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा. इसके बाद वाहन चालक इस एक्सप्रेसवे के रास्ते चंदावली-जेवर संपर्क मार्ग (कनेक्टिविटी रोड) का उपयोग करते हुए सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे. इस तरह आईजीआई से जेवर एयरपोर्ट के बीच एक निर्बाध व बिना किसी रेड लाइट का सीधा कॉरिडोर तैयार हो जाएगा.
मध्य दिल्ली के निवासियों को मिलेगा बड़ा फायदा: इस अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए बीच-बीच में कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे. सुरंग का एक मुख्य एंट्री गेट मध्य दिल्ली में स्थित तालकटोरा स्टेडियम के समीप बनाने की योजना है. इस प्रवेश द्वार के बनने से करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, कनॉट प्लेस व इसके आस-पास के घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा. मध्य दिल्ली के लोग शहर के भारी जाम में फंसे बिना सीधे इस टनल में प्रवेश कर सकेंगे और बेहद तेज गति से आईजीआई एयरपोर्ट या गुरुग्राम पहुंच जाएंगे. वहीं जेवर एयरपोर्ट जाने वाले यात्री भी ये टनल पकड़कर आगे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता ले सकेंगे.
समय की होगी भारी बचत: मौजूदा समय में सड़क मार्ग से सराय काले खां से आईजीआई एयरपोर्ट की दूरी करीब 23 किलोमीटर के बीच है. सामान्य दिनों में भी इस दूरी को तय करने में कम से कम 45 मिनट से एक घंटे का समय लग जाता है. वहीं, सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान दिल्ली के भारी ट्रैफिक के कारण यह समय बढ़कर डेढ़ से दो घंटे तक हो जाता है. अगर कोई यात्री मेट्रो का विकल्प चुनता है, तो सराय काले खां से एयरपोर्ट टर्मिनल-3 की दूरी करीब 31 किलोमीटर है. यात्रा में लगभग 56 मिनट का समय लगता है. इसमें यात्री को दो बार मेट्रो लाइनें भी बदलनी पड़ती हैं. इस सुरंग के निर्माण के बाद यह समय घटकर बेहद कम रह जाएगा. साथ ही यात्रा पूरी तरह सिग्नल-फ्री हो जाएगी.
इस परियोजना की वर्तमान स्थिति: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए बताया कि सुरंग परियोजना के पहले चरण के तहत तालकटोरा स्टेडियम से आईजीआई एयरपोर्ट व गुरुग्राम तक के लिए अध्ययन की शुरुआत कर दी गई है. इसके अगले चरण में तालकटोरा से सराय काले खां की तरफ सुरंग मार्ग का अध्ययन किया जाना है. फिलहाल ये पूरी योजना अपने शुरुआती चरण में है. एक बार सटीक रूट व अलाइनमेंट फाइनल होने के बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. इसमें निर्माण की कुल लागत, तकनीकी चुनौतियों व काम पूरा होने की समय-सीमा का पूरा खाका सामने आएगा.
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