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अद्भुत कलाकृति: छात्र ने सूखी लाल मिर्च से बनाई दुर्गा की मूर्ति

अद्भुत कलाकृति: छात्र ने सूखी लाल मिर्च से बनाई दुर्गा की मूर्ति ( ETV Bharat )

सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में इस साल पूजा पंडाल आने वाले श्रद्धलुओं को देवी दुर्गा अलग रूप में दिखेंगी. दरअसल, 21 साल के जयमाल्या मंडल ने सिर्फ सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई है.

जयमाल्या मंडल अभी सोनारपुर कॉलेज में स्नातक के छात्र हैं. उनके लिए आर्ट सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि अपनी कल्पना को सच करने का एक माध्यम है. बचपन से ही उन्हें अलग-अलग वस्तुओं से नई चीजें बनाने में गहरी दिलचस्पी रही है - मॉडल ट्रेन से लेकर ATM मशीन की रेप्लिका तक.

उन्होंने पहले भी मिट्टी से दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं. इस साल, उन्हें कुछ अलग करने की इच्छा हुई. इसी सोच ने उन्हें एक नया माध्यम खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके घर के आसपास मिलने वाली अलग-अलग चीजों के साथ अनुभव करना शामिल था. आखिरकार, उन्होंने दुर्गा मूर्ति के लिए रसोई की सूखी लाल मिर्च को चुना. सूखी लाल मिर्च से बनी दुर्गा मूर्ति (ETV Bharat) यह पहली बार नहीं है जब जयमाल्या मंडल ने स्थानीय लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से हैरान किया है; उन्होंने पहले भी तेजपत्ते और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके देवी की मूर्तियां बनाई हैं. ऐसी कोशिशों से, यह युवा आर्टिस्ट सोनारपुर के लोगों को अपनी कला दिखाने की कोशिश करता है. अनोखे माध्यमों से दुर्गा की मूर्तियां बनाना उनका जुनून है. कई दिनों की मेहनत के बाद, उन्होंने सूखी लाल मिर्च से दुर्गा की मूर्ति बनाने में सफलता हासिल की. महालया के दिन 'चक्षु दान' (मूर्ति की आंखें बनाने की रस्म) पूरा हुआ. अब, यह अद्भुत कलाकृति एक स्थानीय पूजा पंडाल में दर्शन के लिए रखी जाएगी. आर्टिस्ट ने पिछले साल 'इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया था. जयमाल्या मंडल कहते हैं, "मैंने 2022 में मिट्टी की दुर्गा मूर्ति, 2023 में माचिस की तीली से दुर्गा मूर्ति और 2024 में तेजपत्ते से दुर्गा मूर्ति बनाई थी. पिछले साल - 2025 में - मैंने बेल के पत्तों से दुर्गा मूर्ति बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. हर साल दुर्गा पूजा के दौरान, मुझे मूर्ति बनाने के नए-नए विचार आते हैं. इस साल, मैंने सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई. बहुत अच्छा लग रहा है."