अद्भुत कलाकृति: छात्र ने सूखी लाल मिर्च से बनाई दुर्गा की मूर्ति
पश्चिम बंगाल के सोनारपुर के जयमाल्या मंडल ने पहले भी तेजपत्ते और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं.
Published : October 11, 2026 at 8:23 PM IST
सोनारपुर (पश्चिम बंगाल): दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में इस साल पूजा पंडाल आने वाले श्रद्धलुओं को देवी दुर्गा अलग रूप में दिखेंगी. दरअसल, 21 साल के जयमाल्या मंडल ने सिर्फ सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई है.
जयमाल्या मंडल अभी सोनारपुर कॉलेज में स्नातक के छात्र हैं. उनके लिए आर्ट सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि अपनी कल्पना को सच करने का एक माध्यम है. बचपन से ही उन्हें अलग-अलग वस्तुओं से नई चीजें बनाने में गहरी दिलचस्पी रही है - मॉडल ट्रेन से लेकर ATM मशीन की रेप्लिका तक.
उन्होंने पहले भी मिट्टी से दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं. इस साल, उन्हें कुछ अलग करने की इच्छा हुई. इसी सोच ने उन्हें एक नया माध्यम खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके घर के आसपास मिलने वाली अलग-अलग चीजों के साथ अनुभव करना शामिल था. आखिरकार, उन्होंने दुर्गा मूर्ति के लिए रसोई की सूखी लाल मिर्च को चुना.
यह पहली बार नहीं है जब जयमाल्या मंडल ने स्थानीय लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से हैरान किया है; उन्होंने पहले भी तेजपत्ते और माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके देवी की मूर्तियां बनाई हैं. ऐसी कोशिशों से, यह युवा आर्टिस्ट सोनारपुर के लोगों को अपनी कला दिखाने की कोशिश करता है.
अनोखे माध्यमों से दुर्गा की मूर्तियां बनाना उनका जुनून है. कई दिनों की मेहनत के बाद, उन्होंने सूखी लाल मिर्च से दुर्गा की मूर्ति बनाने में सफलता हासिल की. महालया के दिन 'चक्षु दान' (मूर्ति की आंखें बनाने की रस्म) पूरा हुआ. अब, यह अद्भुत कलाकृति एक स्थानीय पूजा पंडाल में दर्शन के लिए रखी जाएगी.
आर्टिस्ट ने पिछले साल 'इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में अपना नाम दर्ज कराया था.
जयमाल्या मंडल कहते हैं, "मैंने 2022 में मिट्टी की दुर्गा मूर्ति, 2023 में माचिस की तीली से दुर्गा मूर्ति और 2024 में तेजपत्ते से दुर्गा मूर्ति बनाई थी. पिछले साल - 2025 में - मैंने बेल के पत्तों से दुर्गा मूर्ति बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. हर साल दुर्गा पूजा के दौरान, मुझे मूर्ति बनाने के नए-नए विचार आते हैं. इस साल, मैंने सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा मूर्ति बनाई. बहुत अच्छा लग रहा है."
परिवार का मिला समर्थन
जयमाल्या का परिवार भी इस अनोखी पहल के लिए प्रोत्साहन का एक स्रोत रहा है. उनके माता-पिता और बहन ने बचपन से ही उनके रचनात्मक प्रयासों का समर्थन किया है. उनके पिता रंजीत मंडल—जो पेशे से एक शिक्षक हैं—कहते हैं, "मेरे बेटे को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है. वह सिर्फ अपनी दिलचस्पी, कल्पना और प्रयास से एक के बाद एक नई रचनाएं तैयार करता आ रहा है."
वहीं, उनकी बहन भूमिका मंडल कहती हैं, "जैसे ही दुर्गा पूजा पास आती है, मेरा भाई कुछ नया प्लान करना शुरू कर देता है. वह हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि इस साल का उसका क्रिएटिव आइडिया पिछले साल के काम से अलग हो. इस साल भी कुछ अलग नहीं था; यह अनोखा क्रिएशन सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करके दुर्गा की मूर्ति बनाने के आइडिया से पैदा हुआ था."
जयमाल्या मंडल की मां अपने बेटे की बहुत तारीफ करती हैं. असीमा मंडल कहती हैं, "हर साल दुर्गा पूजा के दौरान, जयमाल्या अपने आइडिया के आधार पर अलग-अलग चीजें बनाता है. जैसे, इस साल उसने मुझसे बाजार से सूखी लाल मिर्च और फेविक्विक गोंद खरीदने को कहा. मैंने उसके लिए ये सब खरीदा, और फिर, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, उसने सूखी मिर्च से दुर्गा की मूर्ति बनाई. पिछले वर्षों में, उसने माचिस की तीलियों, तेजपत्ता और बेल के पत्तों जैसी चीजों का इस्तेमाल करके दुर्गा की मूर्तियां बनाई हैं. उसमें बचपन से ही कला के प्रति जुनून रहा है."
त्योहारों के मौसम में, जब कारीगर आमतौर पर मिट्टी, पुआल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और अलग-अलग सजावटी चीजों का इस्तेमाल करके देवी दुर्गा को सजाते हैं, तो जयमाल्या की पहल इन पारंपरिक तरीकों से हटकर एक संदेश देती है. उन्होंने एक बार फिर दिखाया है कि कला के लिए हमेशा महंगी चीजों या फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती; बल्कि, अपनी सोच और लगन से कुछ नया बनाया जा सकता है.
इसलिए, इस साल सोनारपुर में देवी दुर्गा की पूजा के साथ इस नौजवान का इनोवेटिव क्रिएशन पर भी लोगों का ध्यान खींचेगा. जयमाल्या मंडल और उनका परिवार अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पूरी तरह से सूखी लाल मिर्च से बनी यह मूर्ति भक्तों को कितना पसंद आएगी.
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