यूसीसी में अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी बन सकेंगे रजिस्ट्रार जनरल, पहचान छिपाकर की शादी होगी अमान्य घोषित

देहरादून (उत्तराखंड): 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी ) लागू हुआ था. यूसीसी लागू होने के बाद यूसीसी नियमावली में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक बार फिर यूसीसी में संशोधन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. यही नहीं, पहचान छिपाकर विवाह करने पर शादी को अमान्य घोषित किए जाने संबंधित बिंदु को भी यूसीसी में शामिल किया गया है. इसके अलावा, यूसीसी के सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दे दिया गया है.

दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है. लिहाजा यूसीसी संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा. समान नागरिक संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार, 27 जनवरी 2025 से पहले और 27 मार्च 2010 के बीच हुई शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए यूसीसी लागू होने के बाद अगले 6 महीने का समय दिया गया था. ऐसे में राज सरकार ने 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों को 6 माह के बजे एक साल में विवाह रजिस्ट्रेशन कराने प्रावधान किया है. हालांकि, इस एक साल का समय पूरा होने में अब महज 10 दिनों का ही समय बचा है. क्योंकि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुई थी, उसके बाद एक साल का समय 26 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है.

इसके साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्रार जनरल के लिए पहले न्यूनतम सचिव लेवल के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान था. जिसे अब बदलकर न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी कर दिया गया है. यानी अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. इस संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. वर्तमान समय में सचिव वी षणमुगम यूसीसी में बतौर रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस संशोधन के बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी किसी अपर सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है.