यूसीसी में अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी बन सकेंगे रजिस्ट्रार जनरल, पहचान छिपाकर की शादी होगी अमान्य घोषित
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) नियमावली में जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं.
देहरादून (उत्तराखंड): 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी ) लागू हुआ था. यूसीसी लागू होने के बाद यूसीसी नियमावली में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक बार फिर यूसीसी में संशोधन करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. यही नहीं, पहचान छिपाकर विवाह करने पर शादी को अमान्य घोषित किए जाने संबंधित बिंदु को भी यूसीसी में शामिल किया गया है. इसके अलावा, यूसीसी के सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दे दिया गया है.
दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है. लिहाजा यूसीसी संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा. समान नागरिक संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार, 27 जनवरी 2025 से पहले और 27 मार्च 2010 के बीच हुई शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए यूसीसी लागू होने के बाद अगले 6 महीने का समय दिया गया था. ऐसे में राज सरकार ने 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों को 6 माह के बजे एक साल में विवाह रजिस्ट्रेशन कराने प्रावधान किया है. हालांकि, इस एक साल का समय पूरा होने में अब महज 10 दिनों का ही समय बचा है. क्योंकि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुई थी, उसके बाद एक साल का समय 26 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है.
इसके साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्रार जनरल के लिए पहले न्यूनतम सचिव लेवल के अधिकारी को नियुक्त करने का प्रावधान था. जिसे अब बदलकर न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी कर दिया गया है. यानी अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी भी यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल बन सकेंगे. इस संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. वर्तमान समय में सचिव वी षणमुगम यूसीसी में बतौर रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस संशोधन के बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी किसी अपर सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है.
इसके साथ ही यूसीसी में प्रावधान था कि अगर सब रजिस्ट्रार समय से काम नहीं करते हैं तो यूसीसी नियमावली में सब रजिस्ट्रार पर फाइन लगाने का प्रावधान किया गया था. जबकि फाइन लगाने की व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही लगाया जा सकता है. जिसको देखते हुए यूसीसी नियमावली में फाइन शब्द को हटाकर उसकी जगह पेनल्टी शब्द लिखने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दे दिया गया है जबकि अभी तक ये अधिकार रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल को ही था.
यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली में पहचान छिपाकर शादी करने पर उस शादी को अमान्य (Voidable) घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था. ऐसे में नियमावली में इस बिंदु को भी शामिल कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर शादी करता है तो उस शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. हालांकि, शादी को अमान्य करने की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से होगी. लेकिन यूसीसी नियमावली में इस बिंदु को भी शामिल कर दिया गया है.
