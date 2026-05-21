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ऑपरेशन नवजीवन ने 27 नक्सलियों को दी नई जिंदगी, जानिए इन कुख्यातों ने किन वारदातों को दिया था अंजाम

झारखंड में नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है. 25 नक्सलियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया है. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 4:53 PM IST

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रांची: जनवरी में चाईबासा में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सारंडा का पूरा लाल गलियारा दहशत में आ गया. दो महीने तक सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी के बाद नक्सलियों की हिम्मत पूरी तरह टूट गई. नतीजा- सारंडा से ही एक साथ 25 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए.

डीजीपी तदाशा मिश्रा के सामने दूसरा बड़ा सरेंडर

झारखंड पुलिस की डीजीपी तदाशा मिश्रा के कार्यकाल में यह दूसरा बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है. इससे पहले जब वे बोकारो की एसपी थीं, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सामने दो दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले थे. गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में हुए इस सरेंडर ने एक बार फिर इतिहास दोहराया. डीजीपी तदाशा मिश्रा के समक्ष 27 नक्सलियों ने हथियार सौंपे. इस घटना ने साफ संकेत दिया है कि झारखंड से नक्सलवाद का अस्तित्व अब खत्म होने की राह पर है.

ऑपरेशन नवजीवन ने दिया 27 नक्सलियों को जीवन दान (Etv Bharat)

इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के मारक दस्ते के सदस्य सरेंडर

आत्मसमर्पण करने वाले 25 नक्सली एक करोड़ रुपये के इनामी मिसिर बेसरा के मारक दस्ते (हिट स्क्वॉड) के सक्रिय सदस्य थे. इनके सरेंडर से नक्सलियों की सबसे खतरनाक इकाई पर भारी झटका लगा है.

दो महीने तक चली घेराबंदी, खाने-पीने तक की आफत

सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने बताया कि सारंडा क्षेत्र के नक्सलियों पर भारी दबाव था. सुरक्षा बलों ने उन्हें एक खास पिकेट में घेर रखा था. हथियार छोड़ने की बात तो दूर, जंगल में उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी पूरी तरह बाधित हो गई थी. जनवरी में 17 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद पूरा लाल गलियारा दहशत में था. खुद को पूरी तरह घिरा हुआ देख नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना. सुरक्षा बलों ने उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल से बाहर निकाला.

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सरेंडर करने वाले नक्सली (ETV Bharat)

जेजेएमपी संगठन के दो ने भी किया सरेंडर

  • सचिन बैक (अपर घाट, गुमला) — 5 लाख रुपये का इनामी; गुमला में 6 मामले.एसएलआर के साथ सरेंडर
    श्रवण गोप (कलिगा, गुमला) — गुमला में 8 मामले दर्ज

जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है. उनमें से कई सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक घटनाओं में सक्रिय रहे थे. इनमें प्रमुख नाम सागेन अंगारिया सहित अन्य माओवादी नेता और सदस्य शामिल हैं, जिन पर पिछले वर्षों में हत्याओं, हथियार लूट, आईईडी विस्फोट और सुरक्षा बलों पर हमलों के गंभीर आरोप हैं.

2022: पूर्व विधायक पर हमला और बॉडीगार्डों की हत्या

वर्ष 2022 के जनवरी माह में गोइलकेरा थाना अंतर्गत झीलरंवा में तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सलियों ने हमला किया. हमले में दो बॉडीगार्डों की गोली व चाकू मारकर हत्या कर दी गई और सरकारी राइफलें लूट ली गईं. इस घटना में सागेन अंगारिया सहित रघु उर्फ गुना कायम, सुलेमान उर्फ चमरा, दर्शन उर्फ बिंज हांसदा और बिरसा कोड़ा समेत कई नक्सलियों की संलिप्तता बताई गई.

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सरेंडर के बाद नक्सली (ETV Bharat)

2023: पुलिस पर हमले और हथियार लूट

  • 14 अगस्त 2023: टोंटो थाना क्षेत्र के तुंबाहाका में नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें झारखंड जगुआर के दो जवान शहीद हो गए. इस कांड में सागेन अंगारिया और देवान की मुख्य भूमिका बताई गई.
  • मार्च 2023: बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र के मेरलगाढ़ा और बालजोडी से लगभग 7000 डिटोनेटर व विस्फोटक पदार्थ लूट लिए गए. इस लूट में सागेन अंगारिया, गुलशन, दर्शन, प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया, मिसिर बेसरा, अजय महतो और अन्य माओवादी शामिल थे.
  • जनवरी 2023: टोटो थाना अंतर्गत राजाबासा में फायरिंग और आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सुशांत कुंटिया शहीद हो गए, जबकि अन्य जवान घायल हुए. इस घटना में सागेन अंगारिया, गुलशन, प्रभात मुंडा समेत 60-70 नक्सली शामिल थे.

2023: आईईडी विस्फोट और मुठभेड़ की घटनाएं

  • जुलाई 2023 में गोइलकेरा थाना के लोवावेडा में सुरक्षा बलों पर फायरिंग और आईईडी विस्फोट किया गया, जिसमें कोबरा बटालियन के उप-समादेष्टा दीपक कुमार तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए.
  • 9 अगस्त 2023 को टोंटो थाना क्षेत्र के रेडदाह/हुसीपी में बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास के दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में सहायक समादेष्टा चंद्र प्रताप तिवारी घायल हुए, जबकि भारी मात्रा में गोला-बारूद और राशन सामग्री बरामद हुई.
  • अगस्त 2023 में तिलाइबेडा में भी आईईडी विस्फोट और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सागेन अंगारिया, गुलशन, प्रभात मुंडा और अन्य शीर्ष नेता शामिल थे.

2025 में नक्सलियों की गतिविधियां जारी रहीं, जिसमें लगातार आईईडी हमले हुए

  • मार्च 2025: छोटानागरा थाना क्षेत्र के बलिबा में दो अलग-अलग आईईडी विस्फोटों में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया गया. एक घटना में सहायक कमांडेंट समेत तीन जवान गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि दूसरी में अवर निरीक्षक सुनिल मंडल शहीद हो गए.
  • अप्रैल 2025: छोटानागरा थाना के रातामाटी रास्ते पर आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के आरक्षी सुनिल धान शहीद हो गए.
  • अगस्त 2025: गोइलकेरा थाना के दुगुनिया जंगल में मुठभेड़ में भाकपा माओ के एरिया कमांडर अरुण उर्फ वारुण उर्फ नीलेश मंकम मारा गया. इस मुठभेड़ में सागेन अंगारिया और सनत भी शामिल थे.
  • सितंबर 2025: गोइलकेरा थाना के पंचलता बुरू जंगल में सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसमें कई जवान घायल हुए.

इन सभी घटनाओं में सागेन अंगारिया का नाम बार-बार सामने आया है, जो अब आत्मसमर्पण कर चुका है. सुरक्षा बलों के निरंतर अभियानों और दबाव के कारण कई नक्सली समर्पण का रास्ता चुन रहे हैं. पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Operation Navjeevan
सरेंडर के बाद नक्सली (ETV Bharat)

पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का देगी साथ: डीजीपी तदाशा मिश्रा

झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा में लाने की नीति को भी प्रभावी ढंग से लागू किया है. 27 नक्सलियों के सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले हर नक्सली को पुलिस पूर्ण सहयोग और सुरक्षा प्रदान करेगी.

संयुक्त अभियान से नक्सलियों पर चौतरफा दबाव

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि झारखंड पुलिस, केंद्रीय बल कोबरा और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियानों से नक्सली संगठनों पर लगातार दबिश बढ़ाई जा रही है. राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को मुख्यधारा में वापस लाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि नक्सली संगठनों के आंतरिक शोषण, भयादोहन और पुलिस की निरंतर कार्रवाई के कारण कई नक्सली अब जंगल छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं.

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सरेंडर के बाद नक्सली (ETV Bharat)

2026: झारखंड पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान का सफल वर्ष

वर्ष 2026 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल मामलों में बेहद सफल रहा है. अब तक भाकपा (माओवादी) समेत अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के कई बड़े इनामी कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है.

आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • 44 नक्सली गिरफ्तार
  • 29 नक्सली आत्मसमर्पण
  • 22 नक्सली मुठभेड़ में ढेर

सारंडा में सुरक्षा चौकसी मजबूत

चाईबासा जिले में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव जगाए रखने के लिए सारंडा क्षेत्र में 21 नए एडवांस लोकेसन कैम्प और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित किए गए हैं.

25 कमांडरों का सामूहिक सरेंडर, भारी हथियार बरामद

सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने बताया कि संयुक्त बलों के लगातार अभियान, संगठन के अंदरूनी शोषण और ऑपरेशन नवजीवन के तहत भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी एवं असीम मंडल की टीम के शीर्ष कमांडर समेत 25 नक्सली (SZCM-06, ACM-06, दस्ता सदस्य-13) ने सरेंडर किया है.

इन नक्सलियों के पास से 16 हथियार और 2857 गोलियां बरामद की गई हैं. कोल्हान और सारंडा के सुदूर जंगल-पहाड़ी इलाकों की पूरी जानकारी रखने वाले ये नक्सली लंबे समय से पुलिस की खोज में थे.

अन्य राज्यों में भी झारखंड नक्सलियों ने किया सरेंडर

झारखंड पुलिस के दबाव से कुछ नक्सली तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं. यह पुलिस की बढ़ती प्रभावशीलता का स्पष्ट संकेत है.

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, ताकि वे बिना किसी भय के सामान्य जीवन जी सकें.

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