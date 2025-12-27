ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन आघात 3.0': न्यू ईयर से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, 285 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट, हथियार-मोबाइल भी बरामद

ऑपरेशन आघात के तहत दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई ( ETV BHARAT )