ठंड, कोहरे और जमा देने वाली ठंड, गणतंत्र दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में निगरानी रख रहे सुरक्षा बल

ईटीवी भारत ने हल्की पौड़ी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन देखा, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को गणतंत्र दिवस समारोह और पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों से पहले कड़ी सुरक्षा के तहत किसी भी देश विरोधी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए जंगल इलाके में तैनात किया गया था.

जम्मू में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम द्वारा पिछले कुछ दिनों से नियमित आधार पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, विशेषकर पाकिस्तान के साथ स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास और आसपास.

जम्मू: गणतंत्र दिवस समारोह से पहले अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल (Loc) के पास पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों के बाद जम्मू में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं.

सोमवार को ईटीवी भारत से खास बातचीत में जंगलों में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि हमें सुबह-सुबह ही जंगल के इलाकों में बड़े अधिकारियों ने एक एरिया और सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात किया है. इस ऑपरेशन का मकसद आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अनहोनी को रोकना है.

सुरक्षाकर्मियों ने आगे कहा कि 26 जनवरी से पहले, हम किसी भी खतरे को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि हम इस बात पर नजर रखते हैं कि कोई भी जंगलों में कुछ भी डालकर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करे, और हम उस खतरे को नाकाम करने के लिए अलर्ट हैं.

घना कोहरा और कड़ाके की ठंड हमें ड्यूटी करने से नहीं रोक पा रही है. उन्होंने कहा कि हमारे देशवासियों को 26 जनवरी को बिना असुरक्षित महसूस किए मनाना चाहिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं.

एक और सुरक्षा में तैनात जवान ने कहा कि आने वाले गणतंत्र दिवस आयोजन की वजह से, हमें किसी भी खतरे से बचने के लिए अतिरिक्त अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान नापाक चालें चल रह है; उन्होंने कल रात ड्रोन भेजे, लिहाजा हमें अलर्ट पर रखा गया है.

इस बीच मुख्य शहर जम्मू में एहतियात के तौर पर कुछ अतिरिक्त जांच चौकियों को भी मजबूत किया गया है.

