'कल्याण मेरे सीनियर, उन्हें बोलने का हक...', घमंडी होने के आरोप पर बोले अभिषेक बनर्जी
अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के आरोपों पर कहा कि वे मेरे सीनियर हैं, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है.
Published : June 12, 2026 at 9:33 PM IST
कोलकाता: टीएमसी पार्टी में उथल-पुथल के बीच वरिष्ठ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के हमले का सामना कर रही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को सुलह का इशारा करते हुए सेरामपुर के सांसद को अपना राजनीतिक गुरु बताया, जिन्होंने उन्हें "पाला-पोसा" और इसलिए उन्हें उनकी आलोचना करने का पूरा हक है.
कल्याण बनर्जी के अभिषेक के नेतृत्व शैली पर सबके सामने सवाल उठाने, उन पर घमंड का आरोप लगाने और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपने भतीजे और उनके जैसे पुराने नेताओं में से किसी एक को चुनने का अल्टीमेटम देने के 24 घंटे से भी कम समय में यह बात सामने आई.
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक के बाद ममता बनर्जी के कालीघाट घर से निकलते हुए अभिषेक ने मीडिया से कहा, "कल्याण बनर्जी ने मुझे बड़ा होते देखा है. वह पार्टी के सीनियर लीडर हैं. उन्हें मुझसे कुछ कड़े शब्द कहने का पूरा हक है. इस पर बेवजह का विवाद खड़ा करने की कोई वजह नहीं है."
यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद से सत्ताधारी पार्टी में बढ़ती कड़वाहट के बिल्कुल उलट थी और ऐसा लगा कि इसका मकसद इस झगड़े को बड़े संगठनात्मक संकट में बदलने से रोकना था.
राजनीतिक जानकारों ने इस जवाब को विधानसभा और संसद में पार्टी में फूट के बीच परिपक्वता दिखाने की अभिषेक की सोची-समझी कोशिश माना.
इससे पहले दिन में, अभिषेक, राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन, मदन मित्रा, शोभनदेब चट्टोपाध्याय और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष समेत टीएमसी के सीनियर नेता ममता बनर्जी द्वारा उनके घर पर बुलाई गई मीटिंग में शामिल हुए. कल्याण बनर्जी की गैरमौजूदगी साफ दिख रही थी.
उनकी गैरमौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में तुरंत अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि यह एक दिन पहले ही हुआ जब उन्होंने अभिषेक पर पहले कभी नहीं हुआ हमला किया था और डायमंड हार्बर के सांसद से जुड़े सभी कानूनी मामलों से खुद को दूर कर लिया था.
सीनियर वकील और पार्टी के सबसे जुझारू सांसदों में से एक कल्याण ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह अब अभिषेक से जुड़े कोर्ट केस में पेश नहीं होंगे.
कल्याण ने कहा था, "उनका घमंड सारी हदें पार कर गया है. अगर वह पार्टी में बने रहे, तो मुझे सोचना होगा कि मुझे बने रहना चाहिए या नहीं." साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया था कि वह अपनी चिंताएं सीधे ममता बनर्जी को बताएंगे.
पुराने सांसद का गुस्सा विधानसभा हस्ताक्षर जालसाजी विवाद से जुड़े एक केस के सामने आने की वजह से हुआ, जिसमें उनसे उम्मीद थी कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक का केस लड़ेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने खुद को वापस ले लिया.
हालांकि कल्याण ने कोई खास वजह नहीं बताई, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के कुछ हिस्सों में बढ़ते घमंड की शिकायत की और संगठनात्मक असंतोष जाहिर किया.
कल्याण का दखल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद बगावत करने वाले कई नेताओं के उलट, वह अब तक ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे पक्के समर्थक में से एक थे.
पिछले साल लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप के पद से हटने के बाद, संसदीय दल में बढ़ती बेचैनी के बीच उन्हें हाल ही में फिर से इस पद पर बहाल किया गया. हाल की ज़्यादातर उथल-पुथल के दौरान, कल्याण ने खुले तौर पर नेतृत्व का साथ दिया था और नाराज आवाज़ों पर हमला किया था, जिससे अभिषेक की उनकी खुली आलोचना और भी ज़्यादा अहम हो गई.
विधानसभा चुनाव में मिली हार से विधायक और सांसदों के एक ग्रुप ने खुली बगावत कर दी है, जिनमें से कई ने अभिषेक के नेतृत्व और संगठनात्मक मामलों पर उनके बढ़ते असर पर सवाल उठाए हैं.
राज्य विधानसभा और संसद दोनों में नाराजगी सामने आई है, जिससे पार्टी के कड़े नियंत्रण वाले संरचना के नीचे लंबे समय से छिपी हुई कमियां सामने आ गई हैं.
सोमवार को, पार्टी की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार ने नेतृत्व में 20 लोकसभा सांसदों के एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन करने वाले एक अलग ग्रुप के तौर पर पहचान मांगी है, जिससे पार्टी के संसदीय दल में फूट पड़ गई.
संसद में बगावत पिछले हफ़्ते पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई उथल-पुथल के बाद हुई थी, जहां टीएमसी के 80 में से 58 विधायक पार्टी नेतृत्व से अलग हो गए थे और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने का समर्थन किया था.
इन दोनों बगावतों ने ममता बनर्जी की पार्टी को उस मुश्किल में डाल दिया जिसे जानकारों ने 1998 में इसके बनने के बाद से इसका सबसे बड़ा संगठनात्मक संकट बताया. इससे उस पार्टी के अंदर गहरी कमियां सामने आईं जो डेढ़ दशक से ज़्यादा समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हावी थी.
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