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SPECIAL: झारखंड में हर किसान की बनेगी 'यूनिक फार्मर आईडी', फसल और सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में किसानों को डिजिटल पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है. एग्रीस्टैक (AgriStack) के तहत प्रदेश के प्रत्येक अन्नदाता किसान की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी. आधार नंबर की तरह यह आईडी पूरे देश में विशिष्ट होगी. यानी किसी किसान की दूसरे राज्य में अलग या डुप्लीकेट आईडी नहीं बन सकेगी. इसके जरिए किसानों की जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. हालांकि, झारखंड में इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहे हैं.

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