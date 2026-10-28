SPECIAL: झारखंड में हर किसान की बनेगी 'यूनिक फार्मर आईडी', फसल और सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी
डिजिटल कृषि मिशन के तहत हर किसान की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: झारखंड में किसानों को डिजिटल पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है. एग्रीस्टैक (AgriStack) के तहत प्रदेश के प्रत्येक अन्नदाता किसान की यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी. आधार नंबर की तरह यह आईडी पूरे देश में विशिष्ट होगी. यानी किसी किसान की दूसरे राज्य में अलग या डुप्लीकेट आईडी नहीं बन सकेगी. इसके जरिए किसानों की जमीन, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. हालांकि, झारखंड में इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में जमीन के पुराने राजस्व रिकॉर्ड सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहे हैं.
1932 के बाद सर्वे नहीं होना बना चुनौती
झारखंड के कृषि निदेशक बिद्यानंद शर्मा ‘पंकज’ ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में किसानों की जमीन का म्यूटेशन उनके नाम पर नहीं है. कारण यह है कि 1922-32 के बाद यहां जमीन का सर्वे नहीं हुआ है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि झारखंड में 1932 के बाद वर्तमान झारखंड प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमीन का नया सर्वे नहीं होने के कारण राजस्व अभिलेख अपडेट नहीं हैं.
रजिस्टर-टू में बड़ी संख्या में जमीन अब भी पुराने भू-स्वामियों के नाम दर्ज है, जबकि वास्तविक खेती उनके उत्तराधिकारी कर रहे हैं. कई परिवारों में जमीन का बंटवारा पारिवारिक सहमति के आधार पर हुआ है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित बदलाव दर्ज नहीं हो सका है. यूनिवर्सल फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान के नाम पर जमीन का अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड होना आवश्यक है. ऐसे में अब कृषि विभाग और सरकार की योजना उत्तराधिकार के आधार पर म्यूटेशन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की है.
राजस्व और कृषि विभाग मिलकर बनाएंगे यूनिवर्सल फार्मर आईडी
फार्मर आईडी बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे. राजस्व विभाग इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगा. कृषि निदेशक ने बताया कि फार्मर आईडी नहीं बनने पर राज्य के अन्नदाता सरकारी योजनाओं के लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं. इसलिए वैकल्पिक योजना पर जोर दिया जा रहा है.
2.60 करोड़ प्लॉट की जियो टैगिंग पूरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे 30% तक
राज्य में कृषि क्षेत्र को पूर्णतः डिजिटलीकरण के तहत तीन प्रमुख स्तरों पर काम किया जा रहा है. इनमें जमीन के प्लॉट की जियो टैगिंग, राज्य के हर एक किसान की यूनिक आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे शामिल हैं. कृषि निदेशक के अनुसार झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से राज्य के लगभग 02 करोड़ 60 लाख भूमि प्लॉट की जियो टैगिंग का काम पूरा कर लिया गया है. यह लगभग शत-प्रतिशत उपलब्धि है. वहीं राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम अभी करीब 30 प्रतिशत तक पहुंचा है. फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं के कारण इसमें अपेक्षित गति नहीं आई है.
रबी सीजन में सभी प्लॉट के डिजिटल सर्वे का लक्ष्य
राज्य सरकार ने इस बार रबी सीजन के सभी संबंधित कृषि प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस प्रक्रिया के तहत खेतों की लोकेशन, अक्षांश और देशांतर के साथ वहां लगाई गई फसल का विवरण दर्ज किया जाएगा. इसके बाद जानकारी को डीसीएस झारखंड ऐप के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा. इस व्यवस्था से सरकार को यह पता लगाने में आसानी होगी कि किस जिले में, किस स्थान पर और कितने क्षेत्रफल में कौन-सी फसल लगाई गई है. इससे फसल उत्पादन का अनुमान लगाने और कृषि योजनाओं की तैयारी में मदद मिलेगी.
पंजाब में 100% फार्मर आईडी, झारखंड में शुरुआती चरण
केंद्र की योजना के तहत देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है. पंजाब में जहां लगभग 100% फार्मर आईडी बन गया है, वहीं झारखंड में अभी शुरुआती चरण है. कृषि निदेशक ने बताया कि देश के कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है. पंजाब में सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि हमारे राज्य झारखंड में यह अभियान अभी शुरुआती चरण में है. इसलिए फिलहाल राज्य में फार्मर आईडी निर्माण की प्रतिशत उपलब्धि बताना उचित नहीं होगा. झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना है. इस समस्या के समाधान के बाद फार्मर आईडी बनाने के अभियान को गति दी जा सकेगी.
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फार्मर आईडी
फार्मर आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे के पूरा होने से राज्य में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन का तरीका बदल सकता है. सरकार के पास किसान की पहचान, जमीन और उस पर उगाई जाने वाली फसल का डिजिटल विवरण उपलब्ध होगा. इससे वास्तविक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, खाद-बीज की जरूरत का आकलन करने और फसलों के उत्पादन संबंधी आंकड़े तैयार करने में सहायता मिलेगी. झारखंड में इस पूरी व्यवस्था की सफलता काफी हद तक जमीन के राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने पर निर्भर करेगी. सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पारिवारिक बंटवारे और उत्तराधिकार के आधार पर खेती कर रहे किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट कर उन्हें डिजिटल पहचान से जोड़ा जाए.
2024 में शुरू हुई थी डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission - DAM) की शुरुआत भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 02 सितंबर 2024 को की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) विकसित करने के साथ-साथ देशभर के किसानों को समय पर और सटीक फसल व मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, कृषि और कृषकों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से सीधे किसानों तक पहुंचाने के साथ-साथ देश के अन्नदाता किसानों को यूनिक पहचान देना था.
इसमें एग्रीस्टैक (AgriStack) के माध्यम से किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और बोई गई फसलों की रजिस्ट्री शामिल है. इस मिशन के तहत अक्टूबर 2026 तक देश में लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल ‘फार्मर ID’ बनाई जा चुकी है. केंद्र की डिजिटल कृषि मिशन योजना के तहत कृषि निर्णय सहायता प्रणाली फसल मानचित्रण, उपज आकलन, सूखा या बाढ़ की निगरानी और साक्ष्य-आधारित कृषि नियोजन के लिए सैटेलाइट इमेजरी, मौसम और मृदा डेटा को एकीकृत करती है.
डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) के माध्यम से वैज्ञानिक और डिजिटल तरीकों से फसलों की पैदावार का सटीक आकलन किया जाता है. 2817 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 1940 करोड़ रुपये भारत सरकार और बाकी की राशि राज्यों को करना है.
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