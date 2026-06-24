ETV Bharat / bharat

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, कई मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोलकाता में तीन मंजिला निर्माणाधीन गोदाम ढहा, कई मजदूर मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया, जिससे मलबे के नीचे कई लोग दब गए. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 10 लोगों को मलबे से निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है.

अधिकारी ने कहा, "तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर बने गोदाम की छत दोपहर के समय गिर गई. हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं." उन्होंने कहा, "घटना के समय कुछ लोग साइट पर काम कर रहे थे. हमें डर है कि मलबे में काफी लोग फंसे हो सकते हैं."

निर्माण के इस्तेमाल किए गए लोहे के बीम और कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े टूटकर वहां काम कर रहे मजदूरों पर गिर गए. कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, सिविल डिफेंस, और फायर और इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी मौके पर बचाव अभियान चला रहे हैं. आर्मी के अधिकारी भी बचाव अभियान में मदद करते दिखे. लोहे की बीम को हटाने के लिए क्रेन और भारी सामान उठाने वाली मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया.

लोहे और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. बचावकर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिये फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मलबे के नीचे से फंसे हुए लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना. एक चश्मदीद ने कहा, "ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण का काम चल रहा था, जबकि पहले और दूसरे फ्लोर के लिए RCC स्ट्रक्चर पूरा हो चुका था. पूरा स्ट्रक्चर गिर गया."