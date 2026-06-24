कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, कई मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम ढहने से कई लोग मलबे में दब गए. अब तक 10 लोगों को बचाया गया है.
Published : June 24, 2026 at 3:18 PM IST
कोलकाता: पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया, जिससे मलबे के नीचे कई लोग दब गए. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 10 लोगों को मलबे से निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है.
अधिकारी ने कहा, "तारातला इलाके में ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर बने गोदाम की छत दोपहर के समय गिर गई. हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं." उन्होंने कहा, "घटना के समय कुछ लोग साइट पर काम कर रहे थे. हमें डर है कि मलबे में काफी लोग फंसे हो सकते हैं."
#WATCH | Kolkata | West Bengal | Search and rescue operation underway at the site where an under-construction godown shed collapsed in Taratala. https://t.co/O68iBSS8Lb pic.twitter.com/rU10750Fnl— ANI (@ANI) June 24, 2026
निर्माण के इस्तेमाल किए गए लोहे के बीम और कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े टूटकर वहां काम कर रहे मजदूरों पर गिर गए. कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, सिविल डिफेंस, और फायर और इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी मौके पर बचाव अभियान चला रहे हैं. आर्मी के अधिकारी भी बचाव अभियान में मदद करते दिखे. लोहे की बीम को हटाने के लिए क्रेन और भारी सामान उठाने वाली मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया.
लोहे और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है. बचावकर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिये फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने मलबे के नीचे से फंसे हुए लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना. एक चश्मदीद ने कहा, "ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण का काम चल रहा था, जबकि पहले और दूसरे फ्लोर के लिए RCC स्ट्रक्चर पूरा हो चुका था. पूरा स्ट्रक्चर गिर गया."
निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल
दमकल विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, तीन मंजिला निर्माणाधीन गोदाम की छत ढलाई के काम के दौरान ढह गई. उन्होंने आरोप लगाया कि गोदाम के निर्माण में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था.
कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के एक सदस्य ने कहा, "हम मलबे के नीचे से आ रही मदद की आवाजों पर नजर रख रहे हैं. साथ ही, हम फंसे हुए लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा."
घटना के बाद राज्य सचिवालय में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के कंट्रोल रूम नंबर - 1070, 8697981070, 033-22143526/22535185 - खोले गए.
कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ समय से इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का काम चल रहा था.
मंत्री इंद्रनील खान ने कहा, "हम निश्चित रूप से दुर्घटना के कारणों की जांच करेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या कोई गड़बड़ी हुई थी. लेकिन अभी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को बचाने की है."
शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल और कोलकाता नगर निगम की कमिश्नर स्मिता पांडे भी मौके पर पहुंचीं. BJP नेता राकेश सिंह पहले ही मौके पर मौजूद हैं.
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