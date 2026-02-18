ETV Bharat / bharat

देहरादून में भीषण हादसा, बेकाबू ट्रक कार के ऊपर पलटा, दोनों में लगी भयंकर आग

देहरादून में कार के ऊपर ट्रक पलटने से लगी आग ( Photo courtesy: Fire Brigade )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया. राजस्थान के टाइल्स ला रहा ट्रक अनियंत्रित होकर एक खड़ी कार से टकरा गया. ट्रक के कार से टकराते ही उसमें आग लग गई. दोनों वाहन धू-धू कल जलने लगे. आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा. देहरादून में कार के ऊपर पलटा बेकाबू ट्रक: देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहब्बेवाला चौक पर बुधवार तड़के एक अनियंत्रित ट्रक, कार के ऊपर पलट गया. इससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. ट्रक के कार के ऊपर पलटने की तेज आवाज और आग की ऊंची लपटें देखकर इलाके के लोग जग गए. आग की लपटें देखकर लोग डर गए. स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत इसकी सूचना फायर बिग्रेड को सूचना दी गई. देहरादून में हादसा (Video Courtesy- Fire Brigade)