दिल्ली-NCR में बेकाबू प्रदूषण, 450 पार पहुंचा AQI, GRAP 4 लागू, हाइब्रिड मोड पर स्कूल
सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं. आज से सभी स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी.
Published : December 14, 2025 at 6:42 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 7:33 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. प्रदूषण के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स का खतरनाक निशान को पार कर गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक रविवार, 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455, गाजियाबाद का 443 नोएडा का 448 और ग्रेटर नोएडा का 472 दर्ज किया गया है.
फिलहाल, दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अब गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू किया गया था. प्रदूषण के हालात और खराब होने के कारण अब CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण भी दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
वायु गुणवत्ता के मौजूदा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और इलाके में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने की कोशिश में, GRAP पर CAQM सब-कमेटी ने मौजूदा GRAP के स्टेज-IV – ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता (DELHI AQI > 450) के तहत सोचे गए सभी एक्शन पूरे NCR में तुरंत लागू करने का फैसला किया… pic.twitter.com/Fv1uOj0geT— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 13, 2025
#WATCH दिल्ली: पुलिस बदरपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है क्योंकि पूरे NCR में GRAP-IV तुरंत लागू कर दिया गया है। pic.twitter.com/oJZCrEU5lB— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 13, 2025
