ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में बेकाबू प्रदूषण, 450 पार पहुंचा AQI, GRAP 4 लागू, हाइब्रिड मोड पर स्कूल

सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं. आज से सभी स्कूलों में कक्षाएं हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में संचालित होंगी.

दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू
दिल्ली-NCR में GRAP-IV लागू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 6:42 AM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. प्रदूषण के हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स का खतरनाक निशान को पार कर गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक रविवार, 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 455, गाजियाबाद का 443 नोएडा का 448 और ग्रेटर नोएडा का 472 दर्ज किया गया है.

फिलहाल, दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से अब गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. लगातार बढ़ रहे एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू किया गया था. प्रदूषण के हालात और खराब होने के कारण अब CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण भी दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत दिल्ली एनसीआर में अब कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे. दिल्ली में BS-IV बड़े व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, यह प्रतिबंध एसेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा. नियमों के मुताबिक दिल्ली में BS6 डीजल ट्रक, इलेक्ट्रिक, सीएनजी और लंग से संचालित व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी. एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंचने पर ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू किया जाता है.
राजधानी में कक्षा IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं
वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कक्षा IX और XI तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं. यह आदेश 13 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. सर्कुलर में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के अनुसार ग्रैप (GRAP) के स्टेज-IV को लागू किया गया है, जो ‘सीवियर+’ श्रेणी में आता है. इसके तहत पहले से लागू स्टेज-I, II और III के उपायों के साथ अतिरिक्त सख्त कदम उठाए गए हैं. शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों सहित NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा IX और XI तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. यानी जहां संभव हो वहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं चलाई जाएंगी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में कड़ाके की ठंड से ठिठुरे लोग, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा, AQI भी खतरनाक

यह भी पढ़ें- नोएडा: कड़कड़ाती ठंड में बेसहारों को रैन बसेरे तक पहुंचा रही यूपी पुलिस, देखें वीडियो

यह भी पढ़ें- Delhi-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण, CAQM ने किए कई बदलाव

Last Updated : December 14, 2025 at 7:33 AM IST

TAGGED:

दिल्ली में ग्रैप 4 लागू
DELHI SCHOOLS SET TO GO HYBRID
GRAP IV के नियम
POOR AIR QUALITY IN DELHI
GRAP 4 IMPLIMENTED IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.