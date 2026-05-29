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यमुनानगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला

हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल रेणुका जी के दर्शन को जा रहे एक बाइक पर सवार 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई.

4 PEOPLE DIED IN YAMUNANAGAR
सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 8:50 PM IST

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यमुनानगर: हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर पर लाल डांग के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मक्के से भरा एक ट्रक ढलान उतरते समय बेकाबू होकर बाइक सवार परिवार पर चढ़ गया. हादसे में 2 मासूम बेटियों समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

जेसीबी की मदद से ट्रक हटाया गयाः सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल जेसीबी की मदद से ट्रक हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है.

रेणुका जी के दर्शन को जा रहे बाइक सवार 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)

हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर पर हुआ हादसाः यमुनानगर के हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर स्थित लाल डांग इलाके में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब मक्के से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रक ढलान से नीचे उतर रहा था, तभी चालक नियंत्रण खो बैठा और सामने जा रही बाइक को कुचल दिया.

एक बाइक पर सवार थे 5 लोग: बाइक पर एक ही परिवार और उनका एक रिश्तेदार समेत कुल 5 लोग सवार थे, जो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रेणुका जी के दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 2 मासूम बेटियां, एक रिश्तेदार और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ट्रक के नीचे फंस गए सभी बाइक सवारः हादसे की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. ट्रक के नीचे फंसे लोगों और वाहनों को बाहर निकाला गया. दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस और प्रशासन की टीम ने ट्रैफिक व्यवस्था को काफी मशक्कत के बाद बहाल कराया गया. फिलहाल जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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