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बिहार में ट्रिपल मर्डर..चाचा ने दो भतीजे और एक भतीजी को मार डाला

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. एक ही परिवार के तीन लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस बीच आरोपी ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की. उसे गंभीर हालत में पटना लाया जा रहा है. ये पूरी वारदात हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटहटन गांव की है. मर्डर से पूरे इलाके में दहशत है.

औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर : आरोपी कोई और नहीं बल्कि चाचा है जिसने अपने तीन भतीजे और भतीजी की गला काटकर हत्या कर दी. आरोपी चाचा ने खुद का भी गला रेतकर जान देने की कोशिश की. लेकिन वह मरा नहीं जिंदा है और उसे औरंगाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया. उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया.

हत्या की असल वजह क्या? : गांव वालों के मुताबिक घटना की वजह जमीन विवाद है. जबकि कुछ लोग इसे फुल साउंड में गाना सुनने और दरवाजा खटखटाने पर देरी से दरवाजा खोलने को भी वजह बता रहे हैं. लेकिन पुलिस अभी भी वारदात की वजह तलाश रही है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और वारदात की असल वजह तलाश रही है.

मासूमों को चाचा ने क्यों मारा : मरने वाले तीन मासूम बच्चों के नाम सामने आ चुके हैं. आरोपी चाचा ने बारी-बारी से तीनों बच्चों का गला रेतकर बेरहमी से मारा. सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 साल की थी जबकि सबसे छोटी भतीजी थी जिसकी उम्र महज 5 साल थी. बच्चे चीखते रहे लेकिन बेरहम चाचा ने सबको मार डाला.