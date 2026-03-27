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बिहार में ट्रिपल मर्डर..चाचा ने दो भतीजे और एक भतीजी को मार डाला

बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. चाचा ने अपने ही भतीजे-भतीजी की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. पढ़ें पूरी खबर-

बिहार में ट्रिपल मर्डर
बिहार में ट्रिपल मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 1:19 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 1:27 PM IST

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औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. एक ही परिवार के तीन लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस बीच आरोपी ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की. उसे गंभीर हालत में पटना लाया जा रहा है. ये पूरी वारदात हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटहटन गांव की है. मर्डर से पूरे इलाके में दहशत है.

औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर : आरोपी कोई और नहीं बल्कि चाचा है जिसने अपने तीन भतीजे और भतीजी की गला काटकर हत्या कर दी. आरोपी चाचा ने खुद का भी गला रेतकर जान देने की कोशिश की. लेकिन वह मरा नहीं जिंदा है और उसे औरंगाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया. उसकी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया.

हत्या की असल वजह क्या? : गांव वालों के मुताबिक घटना की वजह जमीन विवाद है. जबकि कुछ लोग इसे फुल साउंड में गाना सुनने और दरवाजा खटखटाने पर देरी से दरवाजा खोलने को भी वजह बता रहे हैं. लेकिन पुलिस अभी भी वारदात की वजह तलाश रही है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और वारदात की असल वजह तलाश रही है.

मासूमों को चाचा ने क्यों मारा : मरने वाले तीन मासूम बच्चों के नाम सामने आ चुके हैं. आरोपी चाचा ने बारी-बारी से तीनों बच्चों का गला रेतकर बेरहमी से मारा. सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 साल की थी जबकि सबसे छोटी भतीजी थी जिसकी उम्र महज 5 साल थी. बच्चे चीखते रहे लेकिन बेरहम चाचा ने सबको मार डाला.

खुद का भी गला काटकर की आत्महत्या की कोशिश : घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चाचा ने खुद भी गला काटकर आत्महत्या की कोशिश किया. हालांकि, मिली सूचना के मुताबिक वह अभी जीवित है और उसकी स्थिति गंभीर है. पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है.

''प्रथम दृष्टया छोटे भाई द्वारा बड़े भाई के तीन बच्चों की हत्या की बात सामने आ रही है. घटना के बाद आरोपी ने स्वयं को भी घायल कर लिया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है." - हसनपुर थाना

ये भी पढ़ें- बिहार में रूह कंपा देने वाली वारदात, बीच सड़क पर युवक को पीट-पीटकर मार डाला

Last Updated : March 27, 2026 at 1:27 PM IST

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औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर
चाचा ने भतीजा भतीजी को मार डाला
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