बैंकों में पड़े हैं 275 करोड़ रुपये लावारिस, अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस! कहीं आप तो नहीं? ऐसे करें चेक

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बैंकों के पास करोड़ों रुपये बिना दावे के पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. 6.45 लाख बैंक खाता ऐसे हैं जिनमें 10 वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है. इन बैंक खातों में 275 करोड़ रुपए जमा हैं. बड़ा सवाल यह है कि 275 करोड़ रुपए का हकदार कौन है? बैंकों में पड़े 275 करोड़ रुपए को ना तो कोई व्यक्ति निकालने आ रहा है, न ही कोई व्यक्ति इस पैसे पर अपना दावा ठोक रहा है. हैरानी की बात तो यह है इन बैंक खातों के मालिकों का कोई अता-पता नहीं है या फिर उनके परिवार वालों को खातों में जमा राशि की जानकारी नहीं है.

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गाजियाबाद बुधराम के मुताबिक, जिले में तकरीबन 6.45 लाख बैंक खातों में 275 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट (लावारिस) मौजूद है. कई बार लोग बैंक खाते में बचत करते हैं लेकिन इस संबंध में परिवार को जानकारी नहीं साझा करते हैं. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर खाते में जमा राशि मौजूद रहती. 10 वर्षों तक खाते के निष्क्रिय रहने पर खाते में मौजूद राशि को "अनक्लेम्ड डिपॉजिट" घोषित कर दिया जाता है.

गाजियाबाद की बैंकों में बेकार पड़े हैं 275 करोड़ (ETV Bharat)

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गाजियाबाद बुधराम के मुताबिक, ''बैंक खाते में मौजूद अनक्लेम्ड अमाउंट को जब लंबे वक्त तक किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा खाताधारक के पते पर संपर्क किया जाता है और खाताधारक के अनक्लेम्ड अमाउंट संबंधित परिवार वालों को जानकारी दी जाती है. इसके अतिरिक्त यदि मौजूदा पते पर खाताधारक का परिवार नहीं मिलता है तो उसे क्षेत्र के खाताधारकों से संपर्क कर पता लगाने की कोशिश की जाती है. यदि खाताधारक का परिवार उपलब्ध हो जाता है तो बैंक द्वारा पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है और विड्रॉल प्रोसीजर से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट को संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया जाता है.''

"वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य जमा करता हूं या उनके उत्तराधिकारियों को जागरूक करना है. जिनके खाते मृत्यु, भूलवश या अन्य कर्म से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं." -पंकज कुमार क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया

बुधराम के मुताबिक, समय-समय पर विभिन्न बैंकों द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट लौटने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट लौटने को लेकर गंभीर है या नहीं. बैंकों द्वारा कितने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल किया गया और कितनी धनराशि लौटाई गई इस संबंध में जानकारी ली जाती है.