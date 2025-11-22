बैंकों में पड़े हैं 275 करोड़ रुपये लावारिस, अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस! कहीं आप तो नहीं? ऐसे करें चेक

ETV Bharat / bharat

बैंकों में पड़े हैं 275 करोड़ रुपये लावारिस, अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस! कहीं आप तो नहीं? ऐसे करें चेक

वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड खातों और बिना दावे वाली रकम के निपटारे के लिए विशेष शिविर का आयोजन.

बैंकों में पड़े हैं 275 करोड़ रुपये लावारिस, अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस!
बैंकों में पड़े हैं 275 करोड़ रुपये लावारिस, अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस! (फाइल फोटो)
ETV Bharat Delhi Team

November 22, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बैंकों के पास करोड़ों रुपये बिना दावे के पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. 6.45 लाख बैंक खाता ऐसे हैं जिनमें 10 वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है. इन बैंक खातों में 275 करोड़ रुपए जमा हैं. बड़ा सवाल यह है कि 275 करोड़ रुपए का हकदार कौन है? बैंकों में पड़े 275 करोड़ रुपए को ना तो कोई व्यक्ति निकालने आ रहा है, न ही कोई व्यक्ति इस पैसे पर अपना दावा ठोक रहा है. हैरानी की बात तो यह है इन बैंक खातों के मालिकों का कोई अता-पता नहीं है या फिर उनके परिवार वालों को खातों में जमा राशि की जानकारी नहीं है.

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गाजियाबाद बुधराम के मुताबिक, जिले में तकरीबन 6.45 लाख बैंक खातों में 275 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड डिपॉजिट (लावारिस) मौजूद है. कई बार लोग बैंक खाते में बचत करते हैं लेकिन इस संबंध में परिवार को जानकारी नहीं साझा करते हैं. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर खाते में जमा राशि मौजूद रहती. 10 वर्षों तक खाते के निष्क्रिय रहने पर खाते में मौजूद राशि को "अनक्लेम्ड डिपॉजिट" घोषित कर दिया जाता है.

गाजियाबाद की बैंकों में बेकार पड़े हैं 275 करोड़ (ETV Bharat)

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक गाजियाबाद बुधराम के मुताबिक, ''बैंक खाते में मौजूद अनक्लेम्ड अमाउंट को जब लंबे वक्त तक किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा खाताधारक के पते पर संपर्क किया जाता है और खाताधारक के अनक्लेम्ड अमाउंट संबंधित परिवार वालों को जानकारी दी जाती है. इसके अतिरिक्त यदि मौजूदा पते पर खाताधारक का परिवार नहीं मिलता है तो उसे क्षेत्र के खाताधारकों से संपर्क कर पता लगाने की कोशिश की जाती है. यदि खाताधारक का परिवार उपलब्ध हो जाता है तो बैंक द्वारा पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया जाता है और विड्रॉल प्रोसीजर से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट को संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया जाता है.''

"वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य जमा करता हूं या उनके उत्तराधिकारियों को जागरूक करना है. जिनके खाते मृत्यु, भूलवश या अन्य कर्म से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं." -पंकज कुमार क्षेत्रीय निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया

बुधराम के मुताबिक, समय-समय पर विभिन्न बैंकों द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट लौटने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि पता लगाया जा सके बैंक अनक्लेम्ड डिपॉजिट लौटने को लेकर गंभीर है या नहीं. बैंकों द्वारा कितने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल किया गया और कितनी धनराशि लौटाई गई इस संबंध में जानकारी ली जाती है.

क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट ?

अनक्लेम्ड डिपॉजिट दो तरह के होते हैं. पहले इसके बारे में परिवार वालों को जानकारी तो होती है लेकिन लापरवाही, संबंधित दस्तावेजों के न होने के चलते बैंक से पैसा लेने में देरी हो जाती है. दूसरा, खाताधारक द्वारा खाते में जमा की गई राशि के बारे में खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवारजनों या फिर किसी संबंधित व्यक्ति को जानकारी नहीं होती. ऐसे में खाते में मौजूद राशि 10 वर्षों के बाद अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित हो जाती है.

अब RBI ढूंढ रहे असली वारिस! कहीं आप तो नहीं? (ETV Bharat)

अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में जानकारी होने पर परिवार वाले संबंधित दस्तावेजों के साथ निकासन प्रक्रिया को पूर्ण कर डिपाजिट वापस ले सकते हैं. लेकिन जब परिवार वालों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा?

बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा निष्क्रिय खातों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन हो रहा है. इसके साथ ही विभिन्न बैंकों के साथ विशेष सिविल भी आयोजित किया जा रहे हैं, जिसमें लोग पहुंचकर अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित अपनी समस्याएं रख सकते हैं. LDM बुधराम के मुताबिक, हाल ही में 16 बैंकों से संबंधित 802 क्लेम प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल धनराशि तकरीबन 15.59 करोड़ रुपए हैं. प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है.

आपका भी पैसा अनक्लेम्ड राशि में हो सकता है शामिल, ऐसे करें चेक

पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करें?

  • सबसे पहले UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाएं, फिर अनक्लेम्ड अमाउंट सेक्शन में जाकर रजिस्टर करें.
  • रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपना नाम डालें.
  • अब पासवर्ड सेट करें और कैप्चा कोड डालें.
  • चेक बॉक्स पर टिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर OTP डालकर वेरिफाई करें.

अनक्लेम्ड अमाउंट कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाएं.
  • मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालें.
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा.
  • अगले स्टेप में अकाउंट होल्डर का नाम डालना और बैंक सिलेक्ट करना अनिवार्य है.
  • अब आपको पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर में से किसी एक के अनुसार जानकारी डालनी होगी.
  • इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद अगर कोई अनक्लेम्ड अमाउंट होगा तो वह आपको दिख जाएगा.
  • इस अनक्लेम्ड अमाउंट को निकालने के लिए उस बैंक से संपर्क कर सकते हैं.

